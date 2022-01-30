"Марсианские" пейзажи, два моря и чудо света. Все тонкости самостоятельной поездки в Иорданию

Как добраться, виза и требования к туристам, маршрут путешествия, сколько стоит увидеть Петру и пустыню Вади-Рам

Иордания – страна, в которой 90% занимают горы и пустыня. Но при этом есть такие достопримечательности, от которых захватывает дух! Здесь находится одно из семи новейших чудес света – руины древнего города Петра, из гор вытекают водопады с горячей водой. Мертвое море такое же соленое, как в соседнем Израиле, а кораллы на Красном море не хуже, чем у египетских берегов.

В Иордании мусульманские мечети мирно соседствуют с христианскими храмами и святынями. А главная изюминка – это красная пустыня Вади-Рам, в которой пейзажи так напоминают планету Марс. Путешествовать по Иордании безопасно, местные жители знают английский язык. Такая поездка оставит самые яркие и теплые впечатления от дружелюбной и вкусной страны.

Платная и бесплатная виза. Что нужно для въезда в страну

Украинцам для поездки в Иорданию нужна виза: ее можно получить по прилете или при наземном пересечении границы с Израилем. Срок пребывания в стране – максимум 30 дней. При этом виза может быть как платной, так и бесплатной.

Платная виза в Иорданию: если вы прилетаете в столицу Иордании - Амман на самолете. Стоимость визы – 40 JOD = 56$. Дети и взрослые платят одинаковую сумму.

Бесплатная виза в Иорданию: тут уже есть несколько вариантов - выбираете тот, который вам больше подходит.

Видео: Пейзажи Иордании (youtube.com/PrimalDestination)

Туристы, которые прилетают в Акабу на самолёте и имеют обратный билет оттуда же (из Акабы) - виза в Иорданию бесплатно.

на самолёте и имеют обратный билет оттуда же (из Акабы) - виза в Иорданию бесплатно. Также виза бесплатна для тех, кто приобретает Jordan Pass – универсальный туристический билет в 40 достопримечательностей Иордании, включая Петру. Стоимость Jordan Pass - 70/75/80 JOD исходя из 1/2/3 дня пребывания в Петре. Приобрести Jordan Pass нужно заранее на сайте Министерства туризма и древностей Иордании - www.jordanpass.jo. При этом в стране необходимо находиться не менее 3-х ночей. Учтите, что детям до 12 лет покупать Jordan Pass не выгодно, а для взрослых только в том случае, если вы планируете посетить много достопримечательностей, например: Петра, музеи в Джераше и других городах.

– универсальный туристический билет в 40 достопримечательностей Иордании, включая Петру. Стоимость - 70/75/80 JOD исходя из 1/2/3 дня пребывания в Петре. Приобрести Jordan Pass нужно заранее на сайте Министерства туризма и древностей Иордании - www.jordanpass.jo. При этом в стране необходимо находиться не менее 3-х ночей. Учтите, что детям до 12 лет покупать не выгодно, а для взрослых только в том случае, если вы планируете посетить много достопримечательностей, например: Петра, музеи в Джераше и других городах. Заказать групповой тур на минимум 5-х туристов у лицензионного иорданского гида с пребыванием в стране не менее 2-х ночей и иметь обратный билет. В этом случае также виза достается бесплатно.

Кроме того, в Иордании существует выездной сбор – от 10 до 20 JOD. Платят его в том случае, если туристы не покупали Jordan Pass, не посещали Петру, ночевали в Иордании менее 3-х ночей.

Как добраться в Иорданию из Украины

С января 2022 года авиакомпания Wizzair запустила новый рейс из Будапешта в Акабу. Билеты в конце декабря стоили по 5-10 евро в одну сторону (с минимальной ручной кладью). За ту же стоимость можно было купить перелет из Украины в Будапешт - летают Wizzair и Ryanair (из Одессы, Львова и Харькова).

Фото: У Wizzair есть рейс из Будапешта в Акабу (РБК-Украина/Виталий Носач)

Это цены низкого сезона в Иордании – весной естественно билеты подорожают, но если мониторить распродажи, можно и сейчас "поймать" недорогой перелет. Для перелета в Будапешт понадобится или сертификат вакцинации, или тот же ПЦР-тест, который вы сделаете для поездки в Иорданию.

Как попасть в Иорданию в 2022 году

Въезд иностранцам на территорию Иордании разрешен при условии соблюдения следующих карантинных правил:

Все иностранцы, в том числе и вакцинированные с сертификатом вакцинации, обязаны сделать ПЦР тест не более чем за 72 часа до отправления в Иорданию.

По прибытии в Иорданию нужно сделать еще один такой тест уже непосредственно в аэропорту. Стоимость ПЦР теста составляет 28 иорданских динаров (около 40$). Для детей до 5 лет прохождение теста не требуется.

При получении отрицательного результата теста можно ехать в путешествие по Иордании, при положительном результате – самоизоляция 14 дней в отеле и по окончании карантина пройти ПЦР-тест за свой счет.

Перед поездкой пассажиры должны заполнить соответствующую форму на портале www . visitjordan . gov . jo / form , оплатить стоимость ПЦР-теста и получить QR код, который необходимо предъявить в аэропорту при регистрации на рейс, а также по прибытии в страну при прохождении контроля и тестирования.

, оплатить стоимость ПЦР-теста и получить QR код, который необходимо предъявить в аэропорту при регистрации на рейс, а также по прибытии в страну при прохождении контроля и тестирования. Кроме того, при прохождении регистрации на рейс пассажиры должны предъявить еще одну заполненную форму, которую можно загрузить по ссылке: www . carc . jo / images / COVID 19/ Declaration - Form . pdf

Все иностранцы обязаны иметь полис медицинского страхования, покрывающий расходы на лечение COVID-19.

Иностранцам, пытающимся въехать на территорию Иордании без соблюдения вышеуказанных требований, грозит штраф в размере 10000 JOD (14000 долл. США).

Фото: "Марсианские" пейзажи пустыни Вади-Рам (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Как все происходит в реальности?

Перед посадкой на рейс в Иорданию спрашивают следующие документы:

ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до посадки на рейс в Иорданию;

предварительная оплата ПЦР-теста с QR-кодом;

паспорт.

По прилете в Иорданию (Акаба):

Сразу после выхода из самолета все пассажиры попадают в мобильную лабораторию. Там показывают форму предоплаты ПЦР-теста, и тут же за 2 минуты сдают тест.

После этого переходят к визовой стойке – тут проверяют, попадает ли турист под условия получения льготной визы. У визовой стойки нужно показать либо Jordan Pass, либо обратный билет из Акабы. Мы показали билет: нам поставили в паспорт штамп прилета в Акабу.

Далее – на паспортный контроль, где проверяют паспорта, фотографируют на камеру и ставят штамп с датой прилета.

Пока мы оформляли арендную машину, пока доехали в отель (прошло максимум 2 часа), нам на WhatsApp пришел результат теста. Негативный тест означает, что путь к дальнейшему путешествию открыт!

Фото: В Иордании расположены руины древнего города Петра, а Мертвое море такое же соленое, как в соседнем Израиле (коллаж РБК-Украина/Ирина Савина)

Карантинные требования к туристам в 2022 году

Маски требуют носить в местах скопления людей: магазины, групповые экскурсии, общественный транспорт. По факту в маленьких городах маски носят единицы, чаще иностранные туристы. В крупном Аммане и пригородах чаще встретишь человека в маске, но все равно к требованию относятся спустя рукава. В отелях и на входе в достопримечательности температуру никто не проверяет.

Погода и сезонность. Когда лучше всего ехать в Иорданию

Если вы планируете не только отдых на побережье в Акабе, но и хотите посмотреть главные достопримечательности, тогда весна и осень – идеальное время для поездки. В марте-апреле и октябре-ноябре днем не слишком жарко, ночью в пустыне нет заморозков.

В Акабу можно приехать зимой, но стоит быть готовым к тому, что температура может упасть до +15, если подуют сильные ветра. Море купабельное еще в начале декабря и уже к началу марта. Хотя и в январе детишки во всю плескались на пляже Акабы.

Фото: Каньон в Петре (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Мы поехали в Иорданию зимой. Для самостоятельного путешествия по стране это неплохое время, так поскольку там в этот период очень мало туристов. До COVID в Иорданию приезжали миллионы людей из-за популярности пустыни Вади-Рам (ее снимали во многих фильмах, в том числе "Марсианин" и "Лоуренс Аравийский").

Плюс – тут находится одно из семи новейших чудес света – Петра, столица древнего набатейского царства. По популярности Петра не уступает Мачу-Пикчу и Тадж-Махалу. В 2019 году ее посетило около 1 млн 100 тыс. туристов. А сейчас из-за пандемии и низкого сезона туристов практически нет, поэтому Петру можно увидеть без большого скопления людей.

Чем заняться в Иордании и во сколько обойдется такое путешествие

Если вы любите приключения, контрасты и хотите получить от Иордании максимум, нужно арендовать автомобиль и объехать страну по кругу.

Аренда машины на неделю у прокатчика Sixt нам обошлась в 160$ плюс бензин. Стоимость литра 90-й марки такая же, как в Украине – 1,2$. Мы потратили около одного бака (50 литров) на всю поездку.

Фото: Автомобиль в Иордании – не роскошь, а средство для путешествия (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Петра – одно из семи новейших чудес света

Из Акабы мы сразу отправились в Петру, где провели два полных дня, чтобы увидеть величественные руины, которые насчитывают боле 2000 лет. Храмы и гробницы, высеченные в песчанике, останки некогда могущественного города, потрясающе красивый каньон из природных каменных стен – одно из семи новейших чудес света ошеломляет и потрясает своей монументальностью.

Фото: Сокровищница – одна из усыпальниц набатейских царей в Петре (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Билет на посещение Петры на 1/2/3 дня стоит соответственно 50/55/60 JOD, что в пересчете на доллары – 70/78/85$. Таких дорогих билетов в музей под открытым небом в моей практике еще не было. Но Петра стоит того, чтобы ее увидеть! Не пожалейте денег на ночное шоу в Петре (его оплачивают отдельно – еще плюс 17 JOD или 24$).

Фото: Ночное шоу в Петре (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Вы увидите ночную Петру в мерцании свечей, услышите легенды бедуинов под медитативные звуки бедуинской сопилки – получите совершенно другое и более мощное впечатление от этого места. В низкий сезон довольно демократичные цены на жилье – можно за 30-40 Евро поселиться в неплохом городском отеле в Петре. Сетевые отели – Hilton или Marriott стоят стандартно дороже – от 150$ в сутки за двухместный номер.

Нужно учесть, что в Иордании нет центрального отопления – обогрев только кондиционером, полы всегда ледяные. И если в Акабе от этого не страдаешь, то в Петре, в городах на севере Иордании или в пустыне, это очень заметно.

Фото: Монастырь Петра (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Мертвое море и горячие источники

Затем мы поехали к Мертвому морю. Это еще одно чудо света, которое наполовину принадлежит Иордании. На высоте минус 430 метров ниже уровня моря находится озеро, вода в котором настолько соленая, что в ней невозможно утонуть.

Температура воды в Мертвом море позволяет купаться даже зимой, а температура воздуха в долине, образованной морем между двумя хребтами гор, даже зимой не опускается ниже +14 градусов. Главное - найти подходящий пляж, где после плавания в соленой воде можно ополоснуться пресной водой.

Фото: Кристаллы соли на берегу Мертвого моря (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Как правило, такие пляжи в Иордании принадлежат фешенебельным отелям. Но цены на проживание в них даже зимой не опускаются ниже 80$ в сутки. На диких пляжах таких удобств нет, поэтому местные жители привозят с собой пресную воду и плавают в свое удовольствие без необходимости ночевать в дорогом отеле.

Фото: Дикий пляж Мертвого моря в Иордании (Ирина Савина/для РБК-Украина)

А еще недалеко от Мертвого моря в горной расщелине Маин есть уникальные термальные водопады, возле которых построен СПА-курорт и общественные термы - Ma'in Hot Springs. С высоких скал срываются потоки горячей воды, которая вырывается из недр земли. Из-за живительной горячей влаги в ущелье образовался настоящий оазис.

Фото: Горячие водопады и СПА-отель в ущелье Маин (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Фото: Горячие водопады Маин (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Здесь можно остановиться на ночь в отеле Maeen Hotel And Spa (от 150$ в сутки за двоих), принимать горячие ванны и греться в каскадах, стекающих с гор, расположенных прямо на территории отеля. Или побывать в общественных купальнях, вход в которые стоит 15 JOD (21$) с человека – в компании местных и туристов посидеть в горячих источниках с температурой +45 градусов, или в своеобразной природной сауне.

С горы высотой около 30 метров стекает водопад, температура воды в нем достигает более +60 градусов. За водопадом образовалась природная пещера, в которой жарко и влажно – натуральная природная сауна.

Единственный минус – общественный комплекс довольно простенький, тут есть туалеты и раздевалки, однако больше нет никакой инфраструктуры, сделано все достаточно примитивно, хотя деньги за вход берут немалые. Но как уникальный опыт – купание в природных горячих водопадах интересно.

Мадаба – город мозаик

На пути от Мертвого моря к пустыне Вади-Рам мы заехали в город Мадаба – его называют городом мозаик. Тут на полу православной Георгиевской церкви сохранилась уникальная мозаичная карта-панно, на которой изображена самая древняя карту Святой земли, от Леванта на севере до дельты Нила на юге. Рядом с Мадабой высится гора Небо, на которой захоронен Моисей, а у ее подножия находятся источники Моисея.

Фото: Могила Моисея на горе Небо (Ирина Савина/для РБК-Украина)

В общем, если вам интересно, как в мусульманской стране сосуществуют две разные религии, как хорошо тут принимают паломников и трепетно относятся к истории – на Мадабу стоит обязательно заложить хотя бы полдня. А еще здесь недорогие отели, так что можно даже запланировать ночевку после посещения Мертвого моря, что мы и сделали в нашем путешествии. Отели в Мадабе стоят от 30 $ с завтраком.

Пустыня Вади-Рам – "филиал" Марса на Земле

Финальным аккордом нашего путешествия стала пустыня Вади-Рам. Кстати, о пустыне: вторая по популярности аттракция в Иордании – пустыня Вади Рам, куда туристы приезжают круглый год, хотя лучший сезон для ее посещения с марта по май и с октября по середину декабря.

В Вади-Рам можно ночевать как в бедуинских шатрах разного уровня комфортности (цены – от 15$ до 70$ за двухместное проживание с завтраками), так и в суперпопулярных глемпингах или bobble hotels. Мы как раз в одном из таких ночевали две ночи.

Фото: Bobble Hotel в пустыне Вади-Рам (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Фактически это натянутый купол, в котором есть все удобства: кровать, душ и туалет, кондиционер и шикарный вид из окна на пустыню.

Утром из постели можно наблюдать, как рассвет окрашивает ближайшие скалы и дюны, а ночью смотреть на звезды. Цена вопроса в низкий сезон – от 70 до 150$ в сутки за двухместный купол, включая завтрака. В высокий сезон – в 2 раза дороже.

Фото: Палаточный кемпинг бедуинов для туристов в пустыне Вади-Рам (Ирина Савина/для РБК-Украина)

А днем мы все время проводили в пустыне: купили экскурсию на джипе, который провез нас по знаковым местам Вади-Рам. Увидели огромный каменный природный мост, по которому прошлись своими ногами.

Побывали у останков жилища Лоуренса Аравийского – человек, который фактически создал Иорданию, сумев объединить разрозненные пустынные племена и дать отпор османским войскам.

Фото: Каменный мост в пустыне Вади-Рам (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Теперь он легенда и символ Иордании – его памятники и барельефы можно увидеть по всей Иордании. Пустыня Вади Рам уникальна – она образовалась на месте дна древнего моря, скальные образования и красные пески образуют космический ландшафт.

На закате все озаряется красным цветом – такое впечатления, что находишься на Марсе. А зимняя температура подтверждает ощущения, что ты не на Земле, а в космосе.

Фото: Стадо верблюдов в Пустыне Вади-Рам (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Пляжный отдых на Красном море

Для приятного завершения зимнего путешествия по Иордании стоит вернуться на теплые пляжи Акабы. Пляжи курорта Акаба – каменистые на юге и песчаные на севере. Большинство местных пляжей принадлежит отелям или пляжным клубам, поэтому их территория всегда ухожена.

В Акабе есть и городской пляж: тут в основном загорают туристы, которые остановились в городских отелях (от 30$ в сутки). Пляж с не очень хорошим песком, но позагорать и поплавать тут можно. Для тех, кто любит погружения в подводный мир, однозначно стоит поехать на южные пляжи.

Фото: Акаба – единственный порт страны, расположенный в одноименной бухте Красного моря (unsplash.com/juli-kosolapova)

Один из лучших пляжей, а по совместительству курорт Тала Бей, расположен южнее Акабы – в 15 минутах езды на машине. Вдоль двухкилометровой песчаной полосы выстроились фешенебельные отели. Здесь тихо, вода чистая, песчаный вход в воду.

Даже те, кто выбирают отдых в городе Акаба, приезжают купаться именно сюда. Всего на курорте около 30 дайв-сайтов, до которых легко доплыть на лодке. Многие рифы близ южных пляжей доступны с берега – можно наслаждаться подводным миром, вооружившись только маской и трубкой.

Отели, расположенные на южном пляже Акабы в непосредственной близости к дайверским спотам, стоя от 80$ в сутки за двухместный номер с завтраком. Отличный вариант для тех, кто собирается в Иорданию поплавать среди кораллов и ярких рыб.

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