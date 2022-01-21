Порты, море и колорит северной Европы. Почему Гданьск не похож на другие города Польши

Как спланировать путешествие к побережью Балтийского моря и что посмотреть в городе, который испытал значительное немецкое влияние

Гданьск, расположенный в северной части Польши, не похож на другие города страны. Это большой порт у Балтийского моря. У города - довольно сложная история, но ему удалось выстоять в разные сложные периоды истории, и сейчас Гданьск удивляет туристов своей колоритной архитектурой.

Почему сюда стоит запланировать путешествие и что стоит увидеть в Гданьске сегодня - в материале TRAVEL РБК-Украина.

Непростое прошлое. Город с немецким влиянием

История Гданська тесно связана с морем, вВторой мировой войной и движением "Солидарность". Город издавна играл важную функцию в торговле между городами и странами. На впадающей в море реке Мотлава расположен порт, через который ходили грузовые суда.

Это город моряков и рыбаков, потерпевший большое разрушение во время Второй Мировой. И где выросло мощное движение сопротивления, приведшее к выходу Польши из Советского союза и по сути стало началом конца коммунистического режима и СССР.

Забегая вперед, после завершения Первой мировой, когда рухнули Немецкая и Австро-Венгерская империи и руины Российской империи, в конце концов, через 120 лет восстановилась Польша. Но пока не определили границ нового государства, постоянно возникали локальные военные конфликты. Поставить точку должны были международные соглашения, однако все складывалось не просто.

Видео: Пейзажи Гданьска (youtube.com/Poland On Air)

Немецкий город Данциг стал де-юре независимым городом-государством под руководством Лиги Наций (ред.: первая международная межгосударственная организация, созданная в целях развития сотрудничества, достижения мира и безопасности между народами). Несмотря на значительное доминирование немецкого населения, де-факто в городе установилась польская власть.

Фото: Река и индустриальный ландшафт (Ольга Орехова/для РБК-Украина)

Жители города продолжали симпатизировать Германии, а сама Германия по-прежнему считала Данциг "своим". Отношения Польши и Германии было трудно назвать теплыми. В 1939 году Германия захватила Данциг и всю западную часть Польши.

Уже после Второй Мировой войны по результатам Потсдамской конференции в 1945 году Данциг стал частью Польши, которая на польском языке звучит как "Гданьск". При этом все немецкое население депортировали в зону советского контроля Германии, позже ставшую ГДР.

Фото: Старый город (Ольга Орехова/для РБК-Украина)

Во время Второй Мировой войны Гданьск был почти полностью разрушен. До начала боевых действий он имел статус Свободного Города на протяжении 20 лет, но находился под влиянием Германии.

После войны город был присоединен к Польше. После этого начали восстанавливать и исотрические здания. В конце концов, все дома в центре филигранно отстроили по оригинальным чертежам, которые удалось сохранить. Поэтому сегодня мы можем насладиться местной колоритной архитектурой.

Фото: Ночная иллюминация Старого города (Ольга Орехова/для РБК-Украина)

Старый город и порты Гданьска: что увидеть

Старый город, или его еще называют Средместье, по размерам небольшой. В то же время здесь очень удобно гулять в любое время года: в нем сконцентрированы множество красивых домов, есть каналы и набережная. Стоит прогуляться здесь или с гидом, или узнав заранее информацию о Гданьске самостоятельно: тогда все эти локации откроются для вас с других ракурсов.

Именно благодаря аутентичной архитектуре, которая точно воссоздана с довоенных времен, Гданьск завоевал интерес среди туристов. Пряничные цветные домики с художественными орнаментами и скульптурами на улицах Старого города хочется долго разглядывать.

Многие туристы говорят, что благодаря особому стилю сооружений Гданьск не похож на другие города Польши: может показаться, что вы в уютном немецком городе. И действительно - до 1944 года город был преимущественно немецким.

Фото: Портовые локации Гданьска

На улице Мариацкий традиционно торгуют изделиями из драгоценных камней - янтаря, который намывается с балтийских берегов. На этой же улице находится готический Мариацкий Костел из красного кирпича. Он интересен своими большими размерами и обзорной башней, еще в нем находятся старинные астрономические часы 15 века, сделанные мастером из города Торунь.

Центр города обрамляется с одной стороны рекой Мотлавой. Набережная у реки простирается вдоль домов со старой архитектурой.

Фото: Река Мотлава: новые зоны отдыха на набережной (Ольга Орехова/для РБК-Украина)

Фото: Новые зоны отдыха в портовых районах (Ольга Орехова/для РБК-Украина)

Журавль или Кран - для города очень символичный. Это портовый кран, который сохранился еще с 15 века и говорит о прошлом города как важного порта. Внутри журавля - действующий старый механизм, который приводился в движение человеком. Снаружи он спрятан в деревянную конструкцию. Сейчас он входит в одну из музейных экспозиций Центра морской культуры.

Фото: Кран Marek Kulpa

Прогулка как по Старому городу, так и вдоль реки будет приятной - аккуратные каменные дома влюбляют в себя с первого взгляда. Неширокую Мотлаву пересекают многочисленные мостики - всегда можно быстро добраться на другой берег. Летом здесь ходят прогулочные лодки. Зимой мы увидели "Holiday boat" - лодку, которую арендуют для вечеринок.

Прогулки по ночному Гданьску достойны отдельного внимания. Иллюминация готического города завораживает. Цветные высокие окна, лампочки и фонари создают праздничную атмосферу зимней сказки.

Бронзовый Нептун и Золотые Ворота

Известно, что после войны в городе сохранились лишь 10% домов. Бронзовая статуя Нептуна 17 века, которую вы увидите на главной улице Длугий Тарг, является символом города. Изображения Нептуна можно встретить на сувенирах, на продукции, в пивных пабах и на вывесках различных местных компаний.

Статую демонтировали и вывезли в хранилище на сохранение до начала боевых действий. После завершения войны ее вернули, и Нептун стал центральным "магнитом" города. В период рождественских праздников здесь красуется главная елка. Летом вокруг Нептуна работает фонтан, где можно освежиться в жаркую погоду.

Фото: Бронзовая статуя Нептуна (Ольга Орехова/для РБК-Украина)

Основная пешеходная улица Старого города носит название Длугий Тарг. Она изобилует многочисленными лавками, кофейнями и ресторанами. Улица всегда оживленная, особенно вечером и в выходные.

Здесь бурлит культурная жизнь - можно встретить фокусников, шарманщиков и уличных музыкантов. Мы случайно наткнулись на спектакль уличного театра. Это действо действительно поразило - идешь себе по городу, а тут люди в старой военной форме громко бегают среди прохожих.

Фото: Уличный театр (Ольга Орехова/для РБК-Украина)

Фото: Улица Длугий Тарг (Ольга Орехова/для РБК-Украина)

Улица начинается и заканчивается символично для многих средневековых городов - Золотыми и Зелеными Воротами. Золотые Ворота украшает символическая надпись "В согласии малые республики процветают, а в несогласии - большие приходят в упадок". В теплое года можно подняться на башню городской Ратуши, чтобы рассмотреть панораму города. Наверху башни - 37 колокола, которые играют мелодии в течение всего дня.

Знаковое место Гданьска. Европейский Центр Солидарности

Именно с Гданьска в 1980 году началось движение сопротивления коммунистическому режиму, после которого родилась независимая Польша. В 2007 году провели международный конкурс на лучший проект Центра Солидарности. Так в городе появился новый музей, по форме напоминающий корпус корабля.

Фото: Европейский центр Солидарности - музей и библиотека, посвященные истории польского профсоюза и движения гражданского сопротивления "Солидарность" и других оппозиционных движений Восточной Европы (uk.wikipedia.org)

Его стены выполнены из некрашеной листовой стали, которая применяется в судостроении. В церемонии открытия приняли участие Лех Валенса, соучредитель "Солидарности", который был президентом Польши. Комплекс был награжден премией Совета Европы “Лучший музей Европы” и Знаком европейского наследия. В центре работает постоянная выставка и временные экспозиции.

Музей Второй мировой войны

Новый Музей Второй Мировой войны находится сразу за центром города у реки Мотлава. Здание музея поражает своей современной конструкцией. Сегодня музей - в топе локаций среди туристов. Все 18 залов находятся ниже нулевого этажа - до 14 метров под землей. Они посвящены разным и крайне сложным историческим темам: война, террор, голод.

Фото: Современное здание музея Второй мировой войніы (Ольга Орехова/для РБК-Украина)

Один зал переходит в другой как длинный лабиринт. Здесь можно пройтись по "улицам" времен военных действий, оказаться среди руин и танков, увидеть старые фотографии, кадры и артефакты, даже услышать звуки бомбежек и голоса командующих.

Все детали создают эффект присутствия, после которого еще долго находишься под впечатлением. Помимо экспозиционной части, на верхних этажах музея расположены библиотека, кинозал, зал новых технологий.

Фото: Экспозиции в музее Второй мировой (Ольга Орехова/для РБК-Украина)

Цены на билеты и жилье в Гданьске

В выходные на улицах Гданьска становится людно - сюда едут туристы со всей Польши и соседних стран. Благодаря рейсам лоукостеров Ryanair и WizzAir в Гданьск легко добраться из Украины, поэтому сюда удобно спланировать путешествие на уикенд. Всего 1,5 часа из Киева - и вы уже у Балтийского моря.

На момент покупки билета стоимость перелета в обе стороны обошлась лишь в 1600 грн (обратите внимание - на таких рейсах разрешено перевозить только ручную кладь).

Большой выбор современных апартаментов в городе делает комфортной даже короткое путешествие. Стоимость аренды жилья стартует от 1000 грн за ночь. За уикенд на 2 ночи в современной квартире в черте Старого города мы заплатили 3000 грн со всеми налогами.

Фото: Примеры цен на жилье в Гданьске на середину февраля (скриншот с сайта booking.com)

Особой потребности в пользовании общественным транспортом в Гданьске нет: разве что если вы планируете отправиться на шопинг в отдаленные торговые центры.

Пользоваться такси здесь не слишком дорого. Стоимость проезда на такси из аэропорта в Гданьске обошлась нам в 200 грн. В городе работают известные сети такси, которые можно вызвать с помощью мобильных приложений.

Гданьск гастрономический: что попробовать и сколько стоит еда

В городе есть множество кафе и ресторанов, где можно попробовать разные кухни мира - от местной польской до итальянской и японской. Популярные заведения с бургерами, блюдами с рыбой и морепродуктами.

Средний чек на одного человека составит от 300 грн (основное блюдо и напиток). Из польской кухни здесь популярны пироги (вареники с различными начинками, ассортимент значительно шире украинских традиционных вареников), бигос (блюдо из тушеной капусты) и журек (суп на закваске с соленьями).

Фото: Суп журек (Ольга Орехова/для РБК-Украина)

Вечером в городе работают известные сети и пабы с живой музыкой - ночная жизнь бурлит с четверга по субботу. Если вы хотите провести спокойный вечер дома, то удобно заказывать еду с доставкой или на вынос. Мы заказали пиццу на ужин - были довольны ценой и качеством (две большие пиццы обошлись в 220 грн с доставкой, ждали лишь 35 минут).

Город, в который хочется вернуться

В целом Гданьск производит впечатление уютного города, в который хочется вернуться. Польская культура и язык близок к украинскому, поэтому в этом контексте здесь более комфортно, чем в других странах Европы.

Сюда любят ездить на отдых из соседних Германии, Норвегии и Швеции - между странами есть удобные прямые авиасообщения. Туристические преимущества Гданьска - высокое качество отдыха по невысоким ценам и особая атмосфера.

Фото: Колесо обозрения, река Мотлава (Ольга Орехова/для РБК-Украина)

В теплое время года можно купить билет на круиз к Балтийскому морю с заходом в соседние города Сопот и Гдыня. Вместе с ними Гданьск образует агломерацию, которая имеет название Труймясто. Все города находятся рядом и соединяются скоростными городскими электричками - к пункту назначения можно добраться всего за 15-30 минут.

Напомним, что с 15 декабря 2021 года для въезда в Польшу действуют новые правила: для пересечения границы независимо от типа вакцины нужно предоставить отрицательные результаты ПЦР или антиген-теста, сделанного в течение последних 24 часов.

Напомним, ранее мы писали, что увидеть во Вроцлаве за уикенд да сколько денег готовить для поездки в этот город.

Также стало известно, какие страны могут открыться для туристов в 2022 году впервые за время пандемии.