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Поездки во время локдауна: названы главные способы, как путешествовать безопасно

Новина українською → Воскресенье 04 апреля 2021 18:52
Поездки во время локдауна: названы главные способы, как путешествовать безопасно Фото: Путешествия во время локдауна (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

Турагент рассказала, как разнообразить выходные во время карантина

С понедельника, 5 апреля, начинает действовать локдаун в Киеве. Общественный транспорт в городе будет работать с существенными ограничениями: пускать в него будут только пассажиров со спецпропусками.

Чем заняться во время локдауна – вопрос, который волнует многих. Особенно тех, кто привык активно путешествовать и не сидеть на месте. По просьбе РБК-Украина специалист по подбору туров и эксперт по туризму Любовь Чернега перечисляет способы, как можно путешествовать во время действия усиленных карантинных ограничений.

Поездки на личном авто

Это самый безопасный способ путешествовать во время локдауна, отмечает Любовь Чернега. "Во первых, вы не находитесь в закрытом пространстве с огромным количеством людей, что резко повышает шансы заболеть. Во-вторых, вы планируете маршрут самостоятельно и свободны в выборе мест, которые хотите или не хотите посещать", - поясняет она.

К слову, ранее мы уже писали, какие интересные локации можно посетить неподалеку от Киева во время локдауна.

Путешествия на поезде: как будет работать транспорт

Локдауна в Киеве с 5 апреля на движение поездов в столице и Киевской области не повлияет, говорится в сообщении на сайте "Укрзализныци".

Поездки во время локдауна: названы главные способы, как путешествовать безопасно

Фото: "На движение поездов в столице и Киевской области локдаун с 5 апреля не повлияет" - УЗ (pixabay.com)

"Это означает, что при условии соблюдений правил безопасности во время пандемии поездки во время локдауна на поезде возможны. К тому же, "Укрзализныя" ранее уже сообщала, что запускает ряд новы поездов на лето. Даже в том случае, если локдаун в Киеве или других городах продолжат, все же можно будет ближе к началу сезона отдыха на море поехать на юг нашей страны", - отмечает она.

Обязательно нужно отслеживать официальные заявления "Укрзализныци" о расписании и движении поездов, обращает внимание Любовь Чернега. Ведь нередки случаи, когда расписание и даже направление следования поездов во время карантина меняется.

Полеты на самолете во время жесткого карантина

Авиаперелеты традиционно считаются одним из самих безопасных способов передвижения. А во время пандемии также появились исследования, в которых заявляется о том, что риски заражения COVID во время перелета – минимальны.

"Дело в том, что воздух в салоне почти не перемешивается. Также, поскольку температура за бортом авиалайнера составляет в среднем минус 50 градусов по Цельсию, воздух перед подачей в салон достаточно сильно нагревается от работающих двигателей и, к тому же, прогоняется через HEPA-фильтры", - сообщал ранее в авторской колонке для РБК-Украина эксперт в сфере авиационного права Алексей Бурчевский.

Поездки во время локдауна: названы главные способы, как путешествовать безопасно

Фото: Путешествовать на самолете безопасно, а во время локдауна авиасообщение работает в обычном режиме (pixabay.com)

В результате почти каждые три минуты воздух в салоне полностью обновляется, а вирусы и бактерии, содержащиеся в нем – погибают. Понятно, что если пассажиры не будут придерживаться масочного режима на борту, и будут активно общаться с соседями по салону, никакие фильтры от инфицирования не спасут, пояснял он.

Куда и по какой цене можно полететь во время локдауна по Украине

Ранее мы подробнее уже писали о том, как недорого путешествовать по Украине с помощью авиаперелетов и куда можно полететь на майские праздники внутри страны.

Например, в начале мая по низким ценам можно полететь в популярные города: в Одессу из Киева - 2 мая за 818 гривен, 4,5,11 мая – за 821 гривну (МАУ), во Львов из Киева – 2 мая по цене 1152 гривен (МАУ/Windrose Airlines), в Днепр из Киева – 2 мая по цене 1152 гривен (МАУ/Windrose Airlines), в Ивано-Франковск из Киева – от 1543 гривны (МАУ/Windrose Airlines), в Черновцы из Киева 30 апреля и 3 мая – за 1218 гривен (Мотор Сич).

Напомним, ранее также сообщалось, что мешает развивать туризм в Украине в новых реалиях пандемии.

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