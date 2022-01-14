В небе или на море. Вскоре может появиться новый транспорт для дальних путешествий

Итальянские дизайнеры придумали летающую яхту на 22 пассажира. Очередной "транспорт будущего" на днях представили в Lazzarini Design Studio, сообщает The Sun.

Экстравагантное творение дизайнера Пьерпаоло Лаззарини называется Air Yacht. Это катамаран з дирижаблями, который будет двигаться как по воде, так и совершать перелеты. При этом внутри может полноценно отдыхать компания или большая семья.

Чем интересно новое творение инженеров – в материале TRAVEL РБК-Украина.

Катамаран с дирижаблями и экологичность

Уникальная яхта состоит из центральной части и двух дирижаблей (аэростатов) по бокам. Они соединены четырьмя карбоновыми мостами. Общая длина конструкции – 150 метров, ширина – 80 метров. Центральная палуба будет иметь размеры 80 на 10 метров.

В центральной зоне для пассажиров предусмотрены просторная гостиная с обеденной зоной, по пять кают с видом на небо для пассажиров на каждой стороне яхты, а также специальные каюты судовладельца, расположенные в центре с обзором на 360 °.

Видео: Проект воздушной яхты (instagram.com/lazzarinidesign)

Так называемый "надувной фундамент" позволяет транспортному средству плавать на поверхности воды. Двойные дирижабли разделены на "ячейки", в которых хранится до 400 000 кубических метров сжатого гелия.

Это позволяет воздушной яхте летать со скоростью 111 км/ч в течение чуть более 48 часов, прежде чем потребуется дозаправка. Восемь двигателей приводятся в действие сверхлегкими батареями и солнечными панелями. Вся конструкция задумана полностью из сухого углеродного волокна.

По воде воздушная яхта движется со скоростью 9 км/ч. В верхней части центрального корпуса находится вертолетная площадка, предположительно для пассажиров, которым нужно добраться туда, куда они хотят.

"Когда требуется посадка на воду, воздушная яхта толкается вниз за счет вращения двигателей и может стоять в воде благодаря разгерметизации гелия и балластной якорной системы", - объяснил Лаззарини.

Фото: Яхта будет плыть со скоростью 9 километров в час (instagram.com/lazzarinidesign)

В студии дизайна Lazzarini объяснили, что воздушная яхта создана не как общественный транспорт и не для туристических целей. Летающий катамаран задуман для частного владельца "с видением эволюции мега-яхты/авиации".

Какие другие уникальные аэростаты создают в мире

В прошлом месяце другая компания, калифорнийский стартап H2 Clipper, представила более практичный подход к возрождению аэростатов, пишет interestingengineering.com.

Компания объявила о своих планах разработать водородные дирижабли, которые могли бы перевозить грузы с нулевым выбросом и при этом – в 4 раза дешевле традиционных авиаперевозок.

Стартапу предстоит преодолеть множество препятствий, прежде чем концепция сможет воплотиться в жизнь - например, изменить предубеждение о дирижаблях, существовавшее после катастрофы Гинденбурга в 1937 году.

Фото: Инженеры разрабатывают первый грузовой дирижабль (instagram.com/flying_whales_officiel)

Между тем, разработкой дирижаблей занимаются разные компании по всему миру. Например, французский стартап "Flying Whales" готовит к массовому выпуску жесткий дирижабль для грузовых перевозок.

Впервые в истории авиации такой аэростат позволит загружать и выгружать до 60 тонн груза в режиме зависания. Испытания могут начаться в конце 2022 года. Flying Whales планирует первый полет своего дирижабля на конец 2024 года и ввод в эксплуатацию - в начале 2026 года.

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