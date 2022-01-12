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Грандиозный проект цифрового города. Зачем Египет строит новую столицу

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Среда 12 января 2022 07:55
Грандиозный проект цифрового города. Зачем Египет строит новую столицу Фото: Какой будет новая столица Египта (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Каким увидят путешественники возведенный с нуля город в популярной туристической стране

Новая столица Египта, которую условно называют Новым Каиром, активно застраивается и готовится к переселению ключевых сотрудников. Большой переезд планировался к концу 2021 года, но был отложен из-за пандемии.

"Это будет 21-я столица в истории Египта. Новая столица по площади - как некоторые страны. В новый административный центр будет передислоцировано 55 тысяч служащих. Огромный проект воплощается в жизнь – построены новые жилые дома, школы, больницы, проведены новые интернет-коммуникации", - описывала масштабное строительство Гада Шалаби, заместитель министра туризма и древностей Египта, во время встречи с журналистами в Киеве в июле 2021 года.

В декабре состоялось первое заседание правительства в новой столице – "любимом проекте президента Абделя Фаттаха ас-Сиси", выросшем из пустыни к востоку от Каира за последние пять лет, писало издание thenationalnews.com.

"То, что было достигнуто здесь, заняло бы не менее 15 или 20 лет в любой другой точке мира, что заставляет меня поблагодарить всех, кто внес свой вклад в то, чтобы этот город увидел свет и сиял перед всем миром как начало Новой Республики", - сказал премьер-министр Мостафа Мадбули.

В чем особенность новой столицы и зачем Египту этот город – в материале TRAVEL РБК-Украина.

В чем главные особенности проекта новой столицы

Новый город расположен в 45 км к востоку от Каира в практически неосвоенном районе на полпути к морскому порту Суэца. Ожидается, что новая административная столица укрепит и разнообразит экономический потенциал страны, описывают проект на сайте Главного управления Египта по инвестициям и свободным зонам.

Грандиозный проект цифрового города. Зачем Египет строит новую столицуФото: Архитектура в новой столице (facebook.com/New Capital Of Egypt)

Новый город будет включать в себя новый правительственный административный район, куда переедет президент, все министерства, а также посольства.

Город может похвастаться крупнейшим христианским собором на Ближнем Востоке и современным центром культуры и искусства. В нем также будут самые высокие небоскребы в Африке, а его общественные услуги будут полностью цифровыми.

В полностью заселенном городе будет проживать 6,5 миллиона человек, что составляет около трети от более чем 20 млн человек, проживающих в Каире на берегу Нила.

В ближайшие 10 лет в новую столицу планируется инвестировать около 8 млрд долларов США. Китай уже строит электропоезд с 11 остановками и предоставляет вагоны в счет кредита в размере 740 млн долларов. Поезд свяжет столицу с основными ключевыми городами и ускорит миграцию местных жителей.

Грандиозный проект цифрового города. Зачем Египет строит новую столицуФото: Строительство железнодорожной ветки в новом городе (facebook.com/New Capital Of Egypt)

Также в новой административной столице была построена новая электростанция, а вокруг завершено строительство социального жилья.

Откуда необходимость в новом административного центра

Действующая столица практически не функционирует - министерства и посольства, окружающие центральную площадь Каира Тахрир, "забивают" артерии города, пишет один из обозревателей на aljazeera.com. Многие улицы перекрыты для обеспечения безопасности этих зданий и их жителей. Более того, к 2050 году ожидается удвоение 22-миллионного населения уже перенаселенной столицы - до 40 млн людей.

Грандиозный проект цифрового города. Зачем Египет строит новую столицуФото: Дорожный трафик в Каире (unsplash.com/simon-berger)

Правительство пообещало обеспечить по 15 квадратных метров зеленых насаждений на одного жителя нового города. В новой столице будет центральная "зеленая река" – зона с открытой водой и деревьями, авдвое превышающей размер Центрального парка Нью-Йорка. Таким образом, проект нацелен решить проблему загрязнения и сделать Египет "более зеленым".

Однако новый город может оказаться доступным только для избранных - жилье там продается по очень высоким ценам. Трехкомнатная квартира стоит около 50 тысяч долларов — сумма, недоступная многим в стране.

В 2018 году в строящейся столице журналистам показывали просторные виллы с бассейнами, частными садами и комнатой для прислуги.

Грандиозный проект цифрового города. Зачем Египет строит новую столицуФото: Проект бизнес-квартала в Новом Каире (facebook.com/CSCECEGYPT)

"Каир не подходит для египтян: на каждой улице пробки, инфраструктура не выдерживает населения, очень многолюдно. Каир становится уродливым. Мы дадим людям преимущества, недоступные в старом Каире - широкие улицы и умный город - повсюду камеры и датчики. Будет командный центр для управления всем городом", - говорил журналистам в процессе строительства представитель проекта Халед Эль-Хусейни.

К слову, кроме столицы, правительство строит 23 новых города рядом с большими городами, отметила Гада Шалаби. Это будут Нью-Аламин, Нью-Арамиш, Нью-Рашид, Нью-Мансура, Нью-Думьят.

Напомним, мы писали, что в Египте открывают два масштабных туристических города.

Также туристам раскрыли детали о правилах въезда в Египет.

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