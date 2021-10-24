"Не совершайте эту ошибку". Блогер раскрыл детали о поездке в Турцию и лучшем маршруте по стране

Турция входит в число самых посещаемых стран мира. В том числе она регулярно возглавляет рейтинги самых популярных стран и среди украинцев. Это имеет под собой веские основания - страну ценят за оригинальную архитектуру и пейзажи, интересную кухню, увлекательную историю и гостеприимство.

Но хотя Турция - большая и разнообразная страна, большинство людей вне пляжного сезона ограничиваются пребыванием в Стамбуле или Каппадокии. Обе эти локации обязательно нужно посетить, но есть еще много всего, что лучше всего увидеть в этой стране, выйдя из автобуса и сев за руль.

Маршрут по Турции, который подойдет для поездки в любой сезон

Автор-путешественник для издания Daily Beast перечислил интересные локации на маршруте в Турции, куда можно ехать практически в любой сезон. Также он рассказал, что стоит учитывать во время путешествия в страну.

Сначала - что не стоит делать в Стамбуле.

Не арендуйте автомобиль сразу после прилета в аэропорт Стамбула. Это красивый, но очень многолюдный город, и перемещаться по нему на машине - это однозначно огромная часть времени в пробках. Вместо этого возьмите такси до того места, где вы остановитесь. Затем воспользуйтесь метро, ​​чтобы передвигаться по городу. Или просто гуляйте пешком - здесь везде есть на что посмотреть; Не останавливайтесь на ночевку ни на одной из улиц возле знаменитой Галатской башни. Хотя это красивое место для посещения, но там просто огромное множество туристов даже в период карантинных ограничений. Еще один хороший вариант - отправиться к югу от бухты Золотой Рог в Фатихе - историческом районе, где вы увидите Гранд-базар, Голубую мечеть и приятные кварталы с хорошими ресторанами;

"Стамбул многих может утомить своей многолюдностью. Если вы чувствуете необходимость ненадолго уединиться, сядьте на поезд на восток через воду в азиатскую часть города - Ускюдар - и найдите мечеть Шакирин. Первая мечеть, спроектированная женщиной, представляет собой элегантное произведение архитектуры, расположенное на тихом кладбище", — отмечается в статье.

Фото: Мечеть Шакирин - первая в стране, которую спроектировала женщина (wikipedia.org)

"Главная ошибка - многие останавливаются сугубо на Стамбуле. Но в Турции определенно стоит исследовать другие места. Поэтому не совершайте такой ошибки и едьте дальше", — пишет путешественник.

Что посмотреть после Стамбула: как сформировать маршрут

Проведя несколько дней в Стамбуле, можно встать пораньше, взять машину и отправиться на юго-запад к оживленному портовому городу Чанаккале. Вы доберетесь туда за пять часов.

"У меня были несколько заниженные ожидания касаемо посещения Чанаккале: слышал, что это что-то вроде туристической ловушки. Но в итоге получил огромное удовольствие от пребывания там и продлил поездку", — пишет автор публикации.

Главный плюс места - близость к деревне Хисарлык, где находятся руины древнего города Трои, увековеченного Гомером в "Илиаде".

"Сегодня в Трое мало что осталось. Но как знаток литературы и истории я был под впечатлением. Особенно - прогуливаясь по ее основам и глядя на равнину. Там, согласно легенде, сражались Ахиллес и Гектор, Агамемнон и Одиссей", — отмечает путешественник.

Фото: Чанаккале (unsplash.com/june-o)

"Найдите место, где можно остановиться на берегу пролива Дарданеллы, желательно к северу от реки, протекающей через город. Там вы найдете множество магазинов и ресторанов, особенно вдоль набережной вдоль пристани для яхт", — отмечает турист.

Древний Эфес и "жемчужина" Турции - Каппадокия

После Чанаккале он советует отправиться на юг в прибрежный город Измир.

"Я приехал в Измир безо всяких планов. И мне это очень понравилось. В нем есть оживленная, творческая, молодежная атмосфера, которая напоминает мне Capital Hill в Сиэтле, Condesa в Мехико или Oberkampf в Париже. Есть масса причудливо оформленных ресторанов и оживленных пивных пабов, рынок - большой и недорогой. Обязательно загляните в Историко-художественный музей, расположенный в Kulturpark Izmir с впечатляющей коллекцией древних статуй и артефактов", — советует автор.

По пути из города можно наведаться на часок к руинам древнего Эфеса. Они представляют собой потрясающий археологический памятник. Город, построенный около трех тысяч лет назад, дает представление о нескольких периодах истории страны.

На протяжении веков Эфесом правили греки, персы, турки, римляне и многие другие. Город считается одним из самых важных мест в христианстве - его посещали святые Павел и Иоанн.

Фото: Измир (wikipedia.org)

Фото: Руины древнего Эфеса (unsplash.com/mert-kahveci)

"Далее начинается, на мой взгляд, самое интересное - поездка на восток через центр Анатолии. Больше всего меня поразило в этом регионе - то, как он напоминает сельские районы штата Вашингтон, где я вырос. С его сельхозугодьями и предгорьями, с небольшими городками, семейными закусочными. Это было настолько знакомо, что если бы не надписи на турецком языке, можно было бы легко подумать, что вы находитесь в любом месте США", — считает автор.

После Эфеса турист отправился в город Денизли. По его словам, делать там особенно нечего, но этот пункт на маршруте может стать местом ночевки.

"Просыпайтесь как можно раньше и совершите короткую поездку в Памуккале - замечательные термальные бассейны, куда древние римляне ходили на "спа-процедуры". Сформированные из белоснежного известняка, эти бани - вместе с близлежащими римскими руинами Иераполиса - просто великолепны", — пишет путешественник.

Гереме - центральный город Каппадокии. По сути это оживленная туристическая деревня с множеством вкусной локальной еды и широким выбором изделий ручной работы - хорошее место для остановки на день-два, если вы хотите быть в центре событий:

"Обязательно исследуйте близлежащие города. В каждом из них - что-то особенное. В Учхисаре - невероятный замок высотой 1400 метров на холме, с которого открывается потрясающий вид на окрестности. В Чавушине - древние церкви и религиозные объекты, высеченные в камне. Аванос - симпатичный городок, известный своей керамикой".

Фото: Каппадокия - один из популярнейших регионов страны (unsplash.com/ tony-lee)

Теперь, когда вы достигли самого дальней точки маршрута, пора возвращаться в Стамбул. Но по дороге остановитесь на одну-две ночи в Анкаре.

"Честно говоря, я не слишком много успел посмотреть в Анкаре. К тому времени, когда я туда приехал, был полностью уставшим. Конечно, есть места, которые стоит увидеть. Например, мавзолей Мустафы Ататюрка, основателя Турецкой республики, музей анатолийских цивилизаций и крепость Анкары", — советует он.

В конце статьи автор вспоминает, как они с другом остановились перекусить в кафе в одном небольшом городке. Там мало кто говорит по-английски, и путешественник слышал, что в этом регионе не совсем безопасно.

Неожиданно в ресторан ворвалась группа мужчин. Один обратился ко мне по-английски с серьезным выражением лица.

"Откуда ты?"

"Канада!" - взорвался мой немецкий товарищ, и я кивнул. Я никогда ни раньше, ни с тех пор не чувствовал необходимости лгать о своей американскости, но в тот момент это почему-то казалось "безопасным" поступком.

Мужчины поникли.

"О", - сказал один явно разочарованно. "Я никогда не встречал американца, поэтому хотел поздороваться и поприветствовать вас в моем ресторане".

"На самом деле я американец. Мой друг просто оговорился", — ответил я.

Мужчины заулыбались и пожали мне руку. Когда мы вышли из ресторана, они тоже последовали на улицу, чтобы проводить нас. Было еще несколько рукопожатий и пожеланий, и мы продолжили наше путешествие.

Напомним, мы писали, что на курортах Анталии продолжается наплыв туристов.

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