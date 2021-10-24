"Не робіть цю помилку". Блогер розкрив деталі про поїздку до Туреччини та про найкращий маршрут по країні

Туреччина входить до числа найбільш відвідуваних країн світу. У тому числі вона регулярно очолює рейтинги найпопулярніших країн й серед українців. Це має під собою вагомі підстави - країну цінують за оригінальну архітектуру і пейзажі, цікаву кухню, захоплюючу історію та гостинність.

Але хоча Туреччина - велика і різноманітна країна, більшість людей поза пляжним сезоном обмежуються перебуванням в Стамбулі або Каппадокії. Обидві ці локації обов'язково потрібно відвідати, але є ще багато всього, що найкраще побачити в цій країні, вийшовши з автобуса і сівши за кермо.

Маршрут по Туреччині, який підійде для поїздки у будь-який сезон

Автор-мандрівник для видання Daily Beast перерахував цікаві локації на маршруті в Туреччині, куди можна їхати практично в будь-який сезон. Також він розповів, що варто враховувати під час подорожі в країну.

Спочатку - що не варто робити в Стамбулі.

Не орендуйте автомобіль відразу після прильоту в аеропорт Стамбула. Це красиве, але дуже багатолюдне місто, і переміщуватися по ньому на машині - це однозначно величезна частина часу в пробках. Замість цього візьміть таксі до того місця, де ви зупинитеся. Потім скористайтеся метро, щоб пересуватися по місту. Або просто гуляйте пішки - тут скрізь є на що подивитися; Не зупиняйтеся на ночівлю на жодній з вулиць біля знаменитої Галатської вежі. Хоча це красиве місце для відвідування, але там просто величезна безліч туристів навіть в період карантинних обмежень. Ще один хороший варіант - відправитися на південь від бухти Золотий Ріг у Фатіху - історичному районі, де ви побачите Гранд-базар, Блакитну мечеть і приємні квартали з хорошими ресторанами;

"Стамбул багатьох може втомити своєю багатолюдністю. Якщо ви відчуваєте необхідність ненадовго усамітнитися, сядьте на поїзд на схід через воду в азіатську частину міста - Ускюдар - і знайдіть мечеть Шакірін. Перша мечеть, спроектована жінкою, являє собою елегантний витвір архітектури, розташований на тихому кладовищі", — наголошується в статті.

Фото: Мечеть Шакірін - перша в країні, яку спроектувала жінка (wikipedia.org)

"Головна помилка - багато хто зупиняється суто на Стамбулі. Але в Туреччині безумовно варто досліджувати інші місця. Тому не робіть такої помили і їдьте далі", - пише мандрівник.

Що подивитися після Стамбула: як сформувати маршрут

Провівши кілька днів в Стамбулі, можна встати раніше, взяти машину і вирушити на південний захід до жвавого портового міста Чанаккале. Ви потрапите туди за п'ять годин.

"У мене були дещо занижені очікування стосовно відвідування Чанаккале: чув, що це щось на зразок туристичної пастки. Але в підсумку отримав величезне задоволення від перебування там і продовжив поїздку", - пише автор публікації.

Головний плюс місця - близькість до села Хісарлик, де знаходяться руїни стародавнього міста Трої, увічненого Гомером в "Іліаді".

"Сьогодні в Трої мало що залишилося. Але як знавець літератури та історії я був під враженням. Особливо - прогулюючись по її основах і дивлячись на рівнину. Там, згідно з легендою, билися Ахіллес і Гектор, Агамемнон і Одіссей", — зазначає мандрівник.

Фото: Чанаккале (unsplash.com/june-o)

"Знайдіть місце, де можна зупинитися на березі протоки Дарданелли, бажано на північ від річки, що протікає через місто. Там ви знайдете безліч магазинів і ресторанів, особливо вздовж набережної та пристані для яхт", — зазначає турист.

Стародавній Ефес і "перлина" Туреччини-Каппадокія

Після Чанаккале він радить відправитися на південь у прибережне місто Ізмір.

"Я приїхав в Ізмір без жодних планів. І мені це дуже сподобалося. У ньому є жвава, творча, молодіжна атмосфера, яка нагадує мені Capital Hill в Сіетлі, Condesa в Мехіко або Oberkampf в Парижі. Є маса химерно оформлених ресторанів і жвавих пивних пабів, ринок - великий і недорогий. Обов'язково зазирніть в Історико-художній музей, розташований в Kulturpark Izmir з вражаючою колекцією стародавніх статуй і артефактів", - радить автор.

По дорозі з міста можна навідатися на годинку до руїн стародавнього Ефеса. Вони являють собою приголомшливий археологічний пам'ятник. Місто, побудоване близько трьох тисяч років тому, дає уявлення про кілька періодів історії країни.

Протягом століть ефесом правили греки, перси, турки, римляни й багато інших. Місто вважається одним з найважливіших місць в християнстві - його відвідували святі Павло та Іоанн.

Фото: Ізмір (wikipedia.org)

Фото: Руїни стародавнього Ефеса (unsplash.com/mert-kahveci)

"Далі починається, на мій погляд, найцікавіше - поїздка на схід через центр Анатолії. Найбільше мене вразило в цьому регіоні - те, як він нагадує сільські райони штату Вашингтон, де я виріс. З його сільгоспугіддями й передгір'ями, з невеликими містечками, сімейними закусочними. Це було настільки знайоме, що якби не написи турецькою мовою, можна було б легко подумати, що ви перебуваєте в будь-якому місці США", - вважає автор.

Після Ефеса турист вирушив у місто Денізлі. За його словами, робити там особливо нічого, але цей пункт на маршруті може стати місцем ночівлі.

"Прокидайтеся якомога раніше і зробите коротку поїздку в Памуккале - чудові термальні басейни, куди стародавні римляни ходили на "спа-процедури". Сформовані з білосніжного вапняку, ці лазні - разом з прилеглими римськими руїнами Ієраполіса - просто чудові", — пише мандрівник.

Гєреме - центральне місто Каппадокії. По суті це жваве туристичне село з безліччю смачної локальної їжі та широким вибором виробів ручної роботи - гарне місце для зупинки на день-два, якщо ви хочете бути в центрі подій:

"Обов'язково досліджуйте довколишні міста. У кожному з них - щось особливе. В Учхісарі - неймовірний замок висотою 1400 метрів на пагорбі, з якого відкривається приголомшливий вид на околиці. У Чавушині - стародавні церкви та релігійні об'єкти, висічені в камені. Аванос - симпатичне містечко, відоме своєю керамікою".

Фото: Каппадокія - один з найпопулярніших регіонів країни (unsplash.com/ tony-lee)

Тепер, коли ви досягли найдальшої точки маршруту, пора повертатися до Стамбула. Але по дорозі зупиніться на одну-дві ночі в Анкарі.

"Чесно кажучи, я не надто багато встиг подивитися в Анкарі. До того часу, коли я туди приїхав, був повністю втомленим. Звичайно, є місця, які варто побачити. Наприклад, мавзолей Мустафи Ататюрка, засновника Турецької Республіки, музей анатолійських цивілізацій і фортеця Анкари", - радить він.

Наприкінці статті автор згадує, як вони з другом зупинилися перекусити в кафе в одному невеликому містечку. Там мало хто говорить англійською, і мандрівник чув, що в цьому регіоні не зовсім безпечно.

Несподівано в ресторан увірвалася група чоловіків. Один звернувся до мене англійською з серйозним виразом обличчя.

"Звідки ти?"

"Канада!"- вибухнув мій німецький товариш, і я кивнув. Я ніколи ні раніше, ні з того часу не відчував необхідності брехати про свою американськість, але в той момент це чомусь здавалося "безпечним" вчинком.

Чоловіки поникли.

"О" - сказав один явно розчаровано. "Я ніколи не зустрічав американця, тому хотів привітати вас у моєму ресторані".

"Насправді я американець. Мій друг просто обмовився", - відповів я.

Чоловіки заусміхалися і потиснули мені руку. Коли ми вийшли з ресторану, вони теж пішли на вулицю, щоб провести нас. Було ще кілька рукостискань і побажань, і ми продовжили нашу подорож.

Нагадаємо, ми писали, що на курортах Анталії триває наплив туристів.

Також турагент розповіла, кому не підійде відпочинок у Марса-Аламі