ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Албания открыта для украинцев: чем заняться и что посмотреть

Новости » Travel » в Украине 02.07.2020 - 10:11
Албания открыта для украинцев: чем заняться и что посмотреть
Фото: Что увидеть в Албании во время отпуска (pixabay.com)
Алена Барчук
руководитель направления Албания туроператора JoinUP!

Главные интересные места Албании для отпуска

Албания – одна из тех стран, куда этим летом украинские туристы могут попасть без сдачи тестов на COVID-19.

Эта страна до сих пор остается одной из самых неизведанных туристами стран Европы. И совершенно незаслуженно. Красота нетронутой природы, отголоски древней истории повсюду, прозрачные воды Адриатического и Ионического морей и 300 солнечных дней в году — хорошее начало для знакомства. Приятный бонус — безвизовый въезд и очень доступные цены по сравнению с популярными европейскими курортами.

Чтобы согревающие сердце воспоминания о поездке оставались с вами подольше, туроператор Join UP! собрал небольшой список рекомендаций для туристов из Украины.

Добавьте путешествию страсти, дайте экстрима

Хотите по-настоящему познакомиться со страной? Берите в аренду машину, лучше всего - внедорожник, и отправляйтесь в путь. Опытным "путешественникам на колесах" подойдет поездка в Сес — городок в горах, называемых "Проклятыми Горами» из-за их скалистого и дикого ландшафта. Также можно отправиться в лагуну Караваста или к озеру Коман.

Албания открыта для украинцев: чем заняться и что посмотретьФото: Живописная Албания открылась для украинцев этим летом (pixabay.com)

Жизненной силой наполнитесь в горах

В Албании - огромное количество походных горных троп. Что может быть лучше для полной перезагрузки? Один из самых популярных маршрутов — из Вальбоны в Тет. Он, как и маршрут Пики Балкан, рассчитан на подготовленных туристов. Можно выбрать более простые прибрежные походы, включая гору Чика и через Кераунские горы. Для единения с природой также отлично подойдут кемпинги в природных парках.

Отдохните на албанской Ривьере

Живописные береговые линии, пляжи в окружении гор, чистейшая вода — все это несравненная албанская Ривьера. Пляжный релакс можно разбавить прогулкой на скоростном катере, исследованием морской пещеры на полуострове Карабурун, посещением живописного каньона Джипеа и захватывающего дух видами перевала Логара.

Исследуйте древности

Можете себе представить посещение 2500-летних развалин времен Римской империи без необходимости ждать, пока толпа туристов выйдет из кадра, чтобы их сфотографировать? В Албании неспешность и великолепные кадры вам обеспечены. Побывать стоит в древнем городе Бутринте, Аполлонии, погулять по замку Розафы.

Албания открыта для украинцев: чем заняться и что посмотретьФото: Эта страна точно не оставит украинцев равнодушными (pixabay.com)

Найдите сокровища на острове Сазани

"Призрачный" остров Сазани неподалеку от Влера до недавнего времени был военной базой. Из-за его географического расположения климат здесь не средиземноморский, а субтропический, что очень необычно для Албании. Здесь более 3500 бункеров, многокилометровые тоннели, а среди подземных сооружений — кинотеатр, школа и больница. На острове есть вилла Муссолини, которая была построена во время итальянской оккупации страны и разрушена бомбардировками в ходе совместных военных учений с НАТО.

Еще одно окутанное легендами место недалеко от острова, которое стоит посетить — Пещера Пиратов.

Абстрагируйтесь от суеты в термальных источниках

На юге Албании довольно много термальных источников. В окружении живописных пейзажей расположился источник Бенья. Прогулка по каньону вдоль реки доставит не меньше удовольствия, чем принятие термальной ванны. Одними из самых известных в Албании остаются термальные источники неподалеку от города Эльбасан. Ближе всего к Тиране находятся термальные источники Биляй.

Полюбуйтесь искусством и окунитесь в историю

Для любителей музеев и выставок в Албании также найдется немало интересного. В огромном ядерном бункере под Тираной расположилась галерея современного искусства Bunk’Art. Национальный археологический музей, национальный музей истории в Тиране, а также музей археологии в Дурресе познакомят с историческими артефактами разных периодов начиная с доисторических времен.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Теги Албания
Людмила Собко
Вина регионов Украины: что попробовать в путешествии
Людмила Собко
гид по Киеву, сомелье KievinColours
Олег Васильев
Как добраться на море во время карантина на поезде
Олег Васильев
автор влога "Железные магистрали"
Алена Барчук
Албания открыта для украинцев: чем заняться и что посмотреть
Алена Барчук
руководитель направления Албания туроператора JoinUP!
Анжела Савченко
Живописная Черниговщина: с чего начать знакомство с регионом
Анжела Савченко
гид, директор турфирмы "Киевские фрески"
Наталья Хватова
В новых условиях: правила пребывания в отелях Турции этим летом
Наталья Хватова
специалист по индивидуальному туризму, турфирма “Караван Люкс Тур”
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь