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Названа країна з мінімальними вимогами для в'ъзду українських туристів

Новини » Travel » За кордоном 03.07.2020 - 13:35
Названа країна з мінімальними вимогами для в'ъзду українських туристів
Фото: Температурний скринінг в аеропорту "Київ" (facebook.com/airportkiev)
Катерина Гончарова
Редактор розділу "Туризм"

Що потрібно для поїздки у відпустку за кордон цього літа

Зараз українські туристи можуть їхати на відпочинок влітку всього у декілька країн. Це Туреччина, Єгипет, Чорногорія, Сербія, Албанія, Хорватія. Практично всі вони вимагають попереднього оформлення страховки на випадок захворюваності коронавірусом під час перебування в країні.

Але такої вимоги для українських туристів не має у Єгипту. Про це йдеться у статті РБК-Україна про те, як українцям оформити страховку від коронавірусу перед виїздом за кордон.

"Кожен турист, який прямує до Туреччини на відпочинок улітку 2020 року, повинен мати при собі страховий поліс на випадок захворювання коронавірусом", – говорить Олександр Новіковський, заступник генерального директора туроператора "TezTour".

Водночас Єгипет такої страховки від українців не вимагає. ПЛР-тести при в'їзді в країну робити також не потрібно. Але в компанії все ж радять оформити такий поліс про всякий випадок, адже пандемія коронавірусу триває.

"Ми радимо перестрахуватися і все одно оформити поліс від коронавірусу, він не настільки дорого коштує, щоб потім терміново шукати допомоги у всіх навколо. Ми включили до своїх полісів страхування від COVID-19 як обов'язкове", - додає він.

За словами представника "TezTour", така страховка покриває перебування в лікарні з діагнозом COVID-19 вартістю не менше 7 тисяч євро. При цьому вартість такого полісу становить від 5 до 15 євро при вартості туру близько 500 доларів.

Раніше ми писали про те, як працюють поїзда "Інтерсіті" в Україні у липні під час карантинних обмежень.

Також повідомлялося, що треба знати українцям перед поїздкою в Албанію.

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Теги ЄгипетстрахованиепутешествиеCOVID-19Коронавірус
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