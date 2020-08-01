"Настоящие открытия": самые интересные уголки Украины, где стоит побывать каждому

Евгений Клопотенко - один из самых узнаваемых кулинарных экспертов Украины. Он - шеф-повар, блогер, автор книги рецептов и реформатор школьного питания - создал новый сборник рецептур для учебных заведений Украины.

Кроме того, Евгений – звезда соцсетей. На странице в Facebook у него более 89 тысяч подписчиков. Там Евгений часто рассказывает о не только о еде, но и о путешествиях по Украине.

"Я считал, что знаю о нашей стране все"

Карантин и частичное закрытие границ стали для Евгения возможностью исследовать Украину. Он начал даже активнее путешествовать по стране и открывать новые интересные места нашего государства.

"Я всегда знал, что жить не могу без Украины. Но когда начал достаточно активно путешествовать по ней, просто сошел с ума! Я считал, что знаю о нашей стране все, но чем больше я посещал новых мест, тем больше понимал, что ничего о ней не знаю, и тем больше у меня возникало вопросов", - признается Евгений Клопотенко.

Он созерцал пейзажи, изучал культурные особенности, исследовал исторические украинские блюда - делал все, чтобы найти ответы на свои вопросы.

"Поэтому когда в нашу жизнь ворвался карантин и ограниченная возможность путешествовать, я воспринял это как толчок вселенной до более глубокого погружения в свое украинское “я”, - говорит шеф-повар.

Фото: "Я всегда знал, что жить не могу без Украины" – Евгений Клопотенко (пресс-служба)

Он уверяет, что в Украине множество интересных мест, которые можно исследовать просто бесконечно.

"Путешествуя по нашей стране, вы найдете множество мест, стоя на которых, вам захочется выпрямить спину, поднять руки вверх и с гордостью выкрикнуть: “я - украинец, это моя земля, и я ее чертовски люблю. Чтобы вы не потратили много времени на поиски, я подскажу вам, какие места следует посетить в первую очередь”, - говорит он.

По просьбе РБК-Украина он рассказывает о нескольких чрезвычайно интересных пунктах на карте нашего государства, которые обязательно стоит посетить.

Джарылгач, Херсонщина – родное и одновременно экзотическое место

Это живописный остров в Каркинитском заливе в Черном море. Его считают самым большим по величине островом Украины и Черного моря. Вся территория этого дикого острова входит в состав Национального природного парка "Джарылгачский".

Конечно, туристы здесь есть, и их немало. Однако здесь действительно есть много пространства для того, чтобы насладиться отдыхом подальше от людей.

На острове, кстати, находится большое количество водоемов - лиманных озер.

Фото: Остров Джарылгач в хорошую погоду (uk.wikipedia.org)

"Говорят, что украинские "Мальдивы". Когда приезжаешь на этот остров, понимаешь, почему. Однако я бы не называл его так, ведь это что-то другое. Что-то родное, спокойное и экзотическое одновременно. Посетив это место, вы будете поражены тем, какая красота была у вас прямо под носом. А вы даже и не знали", - рассказывает Евгений Клопотенко.

Каньон в Актовом – место, которое "сводит с ума"

Актовский каньон становится настоящим открытием для многих украинских туристов. "Неужели у нас в Украине есть такие места?" – искренне удивляются туристы на профильных форумах.

Это место – природный провал, расположенный посреди голой степи рядом с рекой Мертвовод возле села Актового в Николаевской области.

Фото: Пейзажи каньона (uk.wikipedia.org)

Красивый природный комплекс Актовского каньона входит в состав Национального природного парка "Бугский град" и регионального ландшафтного парка "Гранитно-Степное Побужье".

Основа природы каньона – устаревшие выветренные граниты. Его площадь достигает 250 гектаров, поэтому здесь можно и оставаться с палатками, и исследовать эти места на протяжении нескольких дней.

Фото: Актовский каньон (uk.wikipedia.org)

"Это место сведет вас с ума. Когда я о нем кому-то рассказываю, слышу одно и то же: “Неужели это Украина?”. И всегда с гордостью отвечаю: “Да, это Украина”. Посетите это место и поймете почему именно", - рассказывает шеф-повар.

Аджигольский маяк – локация для стильных фото в Instagram

Красивые маяки – не редкость для южных регионов Франции, морского побережья Испании. Но и Украине есть чем похвастаться. Аджигольский маяк – самый высокий в Украине. Он располагается неподалеку от села Рыбальче в Херсонской области.

Этому маяку – больше сотни лет. Построили его в 1911 году по проекту известного инженера и ученого Владимира Шухова. Кстати, на территории Украины сохранилось несколько башен Шухова, которые находятся в очень разном состоянии.

Фото: Аджигольский маяк на Херсонщине (instagram.com/ukrainer_net/)

Название этого маяка происходит от озера Аджиголь, расположенного в шести километрах от села Рыбальче. Также неподалеку есть хутор с таким же названием.

Конструкция этого маяка, сооруженная из стальных стержней, имеет высоту в 64 метра. Благодаря этому он даже вошел в список самых высоких маяков мира. Список этот был опубликован на сайте Университета Северной Каролины (США). В нем Аджигольский маяк занял достойное двадцатое место.

"Самый высокий в Украине маяк манит туристов и любителей выкладывать стильные фоточки в Instagram. Есть в нем что-то завораживающее и медитативное", - делится впечатлениями Клопотенко.

Аскания-Нова, Херсонская область: "Почувствуйте себя героем документального фильма"

Биосферный заповедник Аскания-Нова в Херсонской области был основан немецким помещиком Фридрихом Фальц-Фейном еще в конце 19 века.

Сейчас территория заповедника занимает площадь более 33,3 тысячи гектаров. В состав заповедника входят зоопарк, сам степ и живописный дендрологический парк.

Видео: Аскания-Нова на Херсонщине (Youtube-канал "Мандруй Україною")

Это просто идеальные место для тех, кто любит природу. Здесь она удивляет туристов яркими красками и богатым растительным и животным миром.

Фото: Аскания-Нова удивляет туристов многообразием видов животных, которые здесь живут (mywaytrip.com.ua)

"Я часто говорю о том, что в Украине есть все, что вам нужно. Сафари? Не вопрос! Просто приезжайте в Асканию-Нову и почувствуйте себя героем документального фильма о дикой природе", - говорит Евгений.

Фото: Степная природа заповедника Аскания-Нова (facebook.com/finaukraina)

Озеро Синевир, Карпаты – невероятные пейзажи и чистый воздух

Синевир не требует дополнительных описаний. Кажется, о нем слышали даже те, кто никогда в жизни здесь не бывал. Это самое большое по размерам озеро Украинских Карпат.

Расположено оно в Межгорском районе Закарпатской области, в не менее красивом горном массиве Внутренние Горганы. Озеро входит в состав Национального природного парка "Синевир". Это настоящая "визитная карточка" всех Карпат.

Фото: Евгений Клопотенко исследует Украину (пресс-служба)

Его считают идеальным местом для отдыха в самом сердце гор. Спокойствие, гармония и релакс – часто именно за этим едут туристы к Синевиру.

Это озеро невероятной красоты расположено на высоте 989 метров над уровнем моря, имеет среднюю площадь 4-5 гектаров, а его средняя глубина составляет 8-10 метров.

Фото: Невероятное озеро Синевир (wikipedia.org)

"Вы много раз слышали о самом высокогорном озере Украины. Может уже пора его посетить? Невероятные пейзажи, чистый воздух и энергия Карпат сведут вас с ума. В хорошем смысле", - говорит шеф-повар.

Город Бар, Винничина: город-открытие

Бар – такое оригинальное название имеет город в Жмеринском районе Винницкой области.

"Да, это название города, а не то, что вы подумали. Настоящее открытие для меня. Место с крэйзи-атмосферой: куча озер, какая-то электростанция, яблони, соседние села, активно развивающие фермерство. Это просто "что-то", - уверяет Евгений Клопотенко.

Фото: Костел в городе Бар (ukrainaincognita.com)

Здесь есть река Ров - орнитологический заказник, где действительно немало птиц и разнообразных растений. Неподалеку от вокзала есть два храма, стоящих рядом: православный Свято-Успенский храм (построен в XVIII веке) и католический костел Святой Анны (построен в 1811 году). Это две прекрасные памятники архитектуры и истории. Посмотреть здесь можно и остатки Барской крепости и много других интересностей.

Неподалеку от самого города – долина ирисов. Она находится на границе Барского и Мурованокуриловецкого районов.

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