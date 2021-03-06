Настоящее приключение: один из первых украинцев побывал на отдаленном острове

Известный украинский путешественник Вадим Ивлев продолжает рассказывать о своих уникальных поездках в места, которые редко посенщают люди из разных стран. А среди украинцев в этих локациях бывали и вовсе лишь единицы.

К примеру, на путешествие к отдаленному острову Руруту в архипелаге Тубуаи во Французской Полинезии Вадима и его жену Оксану вдохновил интерес к морской биологии и этнографии. А еще - приключенческий роман Жюля Верна "Таинственный остров".

"В книге он описал жизнь пяти людей на острове, который казался им безлюдным. Но оказалось, что это было убежище капитана Немо, где в тайной гавани стояла его подводная лодка "Наутилус", - вспоминает Вадим.

Дальше - прямая речь путешественника.

Где искать таинственный остров

- Скажите, пожалуйста, на вашем острове посреди океана уже бывали туристы из Украины?

Пожилой островитянин, который подарил мне ожерелье из экзотических цветов, задумался и ответил:

- Еще нет! Но у меня мама из Украины, и жена главы жандармерии - тоже украинка.

В 1875 году французский писатель Жюль Верн опубликовал приключенческий роман "Таинственный остров" (фр. L'Île mystérieuse). В нем он описал жизнь пяти людей на острове, который казался им безлюдным. Но оказалось, что это было убежище капитана Немо, где в тайной гавани стояла его подводная лодка "Наутилус".

Фото: Руруту - остров в архипелаге Тубуаи во Французской Полинезии. Он расположен 572 км к югу от острова Таити (Вадим Ивлев)

Именно с того времени волшебная мечта попасть на таинственный остров вызывает восторг не только у молодежи, но и у тех, кто путешествует по миру в поисках абсолютного и окончательного триумфа - чего-то такого, что слаще славы, денег и других привычных вещей.

Конечно, способность удивляться и стремление исследовать делает этот поиск неостановимым и бесконечным. Хотя поле нашей досягаемости постоянно расширяется, всегда остается что-то за пределами известного.

В точке с координатами, указанными в книге "Таинственный остров", никакого острова нет. В этом месте раскинулся океан глубиной в пять километров.

Но есть "подсказка". Жюль Верн писал, что остров капитана Немо расположен в пустынной части Тихого океана, на юг от французских островов Туамоту и на восток от Новой Зеландии. Ближайшие к этой точке есть острова Острал. В частности, остров Руруту, куда мы вместе с моей женой Оксаной и отправились.

Маленький клочок земли посреди океана

Руруту - остров в архипелаге Тубуаи во Французской Полинезии. Он расположен 572 км к югу от острова Таити. Раньше сюда раз в полгода приходил французский корабль, который доставлял пассажиров и припасы. Теперь сюда дважды в неделю летает самолет.

Остров появился как верхушка горы вследствие извержения вулкана. Позже он превратился в плоский атолл. Но затем в результате нового извержения атолл поднялся на 150 метров над уровнем океана.

Фото: Раньше сюда раз в полгода приходил французский корабль, который доставлял пассажиров и припасы. Теперь сюда дважды в неделю летает самолет (Вадим Ивлев)

Здесь на вершинах скал еще можно увидеть древние ракушки и кораллы. Здесь много пещер, как на "таинственном острове". Кроме этого, возле Руруту есть остров Тубуаи - это также позволяет провести параллель с островом, описанным Жюлем Верном, поскольку у него был остров с названием на букву "Т" - Табор.

Руруту по форме очень напоминает Африканский континент, но размером он в 60 тысяч раз меньше. Остров всего 10 км в длину и 5 км в ширину.

Чтобы было легче представить, насколько это маленький клочок земли посреди океана, достаточно сказать, что на острове негде спрятаться от шума морского прибоя. Конечно, кроме как в пещере. Самая высокая точка острова - пик Манурева высотой 385 м над уровнем моря.

Здесь можно наблюдать явление, когда с одной стороны острова наступает прилив, а с другой - отлив

Из-за сильных ветров и течения здесь можно наблюдать такое явление, когда с одной стороны острова наступает прилив, а с другой - отлив.

Чтобы лучше понять, проведите эксперимент: подставьте палец под струю воды из-под крана. Под пальцем, как за препятствием, воды будет меньше, а над пальцем - больше. Именно такое явление приводит к длительным отливам на восточном побережье острова.

Фото: Господин Ив, сын украинки и француза, которые познакомились во время Второй мировой войны (Вадим Ивлев)

Владелец пансиона - сын украинки и француза

На Руруту мы остановились в семейном пансионе Le Manotel, расположенном в километре от поселка Ауте. Его владелец - почтенный господин Ив, сын украинки и француза, которые познакомились во время Второй мировой войны. Когда Ив вырос и вступил в ряды французской армии, его направили служить на Руруту.

Здесь он познакомился с местной девушкой, полинезийской красавицей, и решил остаться. Номера в пансионе очень скромные, но вокруг дома - все в цветах, а самое главное - есть маленький и очень красивый сад. Здесь все сделано с любовью. Потомок украинки господин Ив - трудолюбивый хозяин, который прекрасно разбирается в садоводстве.

Он не только знает названия всех растений в своем волшебном саду, всех деревьев, кустов и трав, растущих в дикой природе, но и названия большого количества овощей и фруктов, которые выращивают на острове.

Фото: У Ива есть большая пещера, в которой семья его жены жила 100 лет назад (Вадим Ивлев)

Кроме того, у господина Ива есть большая пещера, в которой семья его жены жила 100 лет назад. Между прочим, одна из основных здешних достопримечательностей - красивый грот, названный в честь президента Франсуа Миттерана, который посетил остров в 1990 году.

Идеальное место для наблюдений за китами

Остров Руруту широко известен как прекрасное место для наблюдения за китами. С июля по октябрь к острову приплывают спариваться и рожать детенышей горбатые киты (лат. Megaptera novaeangliae). Благодаря тому, что здесь нет лагуны и сразу за прибрежным рифом начинаются большие глубины, этих огромных красавцев можно видеть в нескольких десятках метров от берега.

Во время нашего транзита на Таити от жары плавился асфальт. На аэродроме мы купили масло для загара. Но после прибытия на Руруту это масло почему-то быстро загустело и стало белым. Наша первая мысль была, что оно испортилось. Оказалось, что это произошло из-за холода!

Хотя был июль, и мы были в Полинезии, температура воздуха на Руруту не поднималась выше +15 °C. Из-за холода у нас даже мысли не было пойти на пляж, чтобы искупаться. Хорошо что мы не выбросили "испорченное" масло. После возвращения на жаркое Таити оно полностью восстановилось. Когда мы рассказывали про этот случай, таитянцы говорили, что загустелое масло напоминает им снег, которого они никогда не видели.

Фото: Вместе с нами на авиарейсе было много пассажиров в традиционных для Руруту костюмах (Вадим Ивлев)

Из-за холода на Руруту, для погружения с китами нас одели в очень толстые, так называемые сухие гидрокостюмы. Штормовой ветер поднимал большие волны, а в моторной лодке было очень холодно: не спасали даже брезентовые плащи, которые мы надели сверху.

Именно в те дни появились первые киты, и мы наблюдали за тем, как они всплывали совсем рядом с моторной лодкой в воде фантастического сапфирово-синего цвета.

Опасная рыба

Местные полинезийцы издавна охотились на китов. Говорят, что последний раз на Руруту убили кита в 50-х годах прошлого века, но кит оказался слишком большим, чтобы жители смогли всего его съесть. Он так и остался за рифом. В наше время местные жители отдают предпочтение рыбным консервам.

На то есть своя причина: в окружающих водах много рыбы, в случае потребления которой может развиться сигуатера - заболевание, возникающее из-за отравления сигуатоксином.

Этот нейротоксин содержится в определенном виде одноклеточных (лат. Gambierdascus toxicus), которые встречаются на поверхности водорослей, живущих в кораллах. Он накапливается в рыбе, которая поедает кораллы. К ним относятся рыба фугу, рыба-шар, рыба-луна, спинорог и другие.

Семь дней мы путешествовали между поселками, наблюдали за репетициями и выступлениями

Кроме интереса к литературному наследию Жюля Верна и морской биологии, на остров нас привела любовь к этнографии.

Главной целью путешествия было посещение трехдневного этнофестиваля. На протяжении всех дней пребывания мы путешествовали между поселками, наблюдали за репетициями, которые происходили днем, и выступлениями, которые проходили вечером.

Фото: Огромные усилия предпринимаются для изготовления костюмов и особенно - легендарных головных уборов с соблюдением всех традиционных правил народного ремесла (Вадим Ивлев)

Вместе с нами на авиарейсе было много пассажиров в традиционных для Руруту костюмах. Легко было догадаться, что все они отсюда родом, но сейчас живут и работают в Австралии или Новой Зеландии. Они прилетели навестить родных, а также принять участие в фестивале.

Перед отлетом в зале аэропорта Таити был устроен настоящий концерт. Хор прекрасно исполнил несколько песен. После прилета нас вместе со всеми поздравили необычным способом - щедро осыпали цветной пылью.

Всего на острове - три поселка: Моэраи, Авера и Ауте, в которых проживает около 2,5 тысяч человек. Деревни соревнуются между собой в течение трех дней фестиваля - каждому селу отведен для выступления отдельный день.

Победителя определяет конкурсная комиссия, в которую входят сельские хореографы, а также "селебрити" - известные люди. Каждого члена комиссии представляют отдельно. Некоторые из них демонстрируют незаурядные танцевальные способности, и это приветствует публика громкими искренними аплодисментами.

Подготовка к фестивалю продолжается много месяцев. Огромные усилия предпринимаются для изготовления костюмов, и особенно - легендарных головных уборов с соблюдением всех традиционных правил народного ремесла. Для этого используют природные волокна растения пандана (тапы). Образцы нарядов предоставляются комиссии для строгой проверки.

Фото: Во время пребывания на Руруту нам удалось получить фантастические воспоминания на всю жизнь (Вадим Ивлев)

Самые читаемые новости Похолодание и снег с дождем: прогноз погоды на сегодня

Вечер, который мы будем помнить всю жизнь

На вечере финала и закрытия фестиваля нас пригласили занять места на трибуне для почетных гостей. Поэтому у нас была возможность вблизи и по-настоящему наслаждаться ярким зрелищем. Почетные гости и уважаемые лица, кроме коротких речей, показывали немалое танцевальное мастерство в блиц-номерах.

Во время одного из выступлений лидер танцоров взял в качестве партнерши саму руководительницу жюри. Они демонстрировали в танце откровенно эротические движения, вызывая у публики смех и овации, но никто не осмеливался высказать надменность или стыд.

Была холодная, ветреная ночь. Шел дождь. Наперекор этому, энтузиазм не стихал ни на минуту. Поэтому в конце нашего пребывания на Руруту нам удалось не только получить уникальный подарок - мужской и женский головные уборы, но и фантастические воспоминания на всю жизнь.

Напомним, ранее Вадим Ивлев рассказывал о своем путешествии на отдаленный остров Французской Полинезии.

Также предлагаем почитать, как путешественник посетил Атолл Гендерсон в Тихом океане.