Самый дальний остров: украинская семья повторила маршрут всемирно известного путешественника

Фото: Западное побережье Фату-Хива (wikimedia.org)

Фату-Хива в Тихом океане: остров с самой красивой бухтой мира

Украинский путешественник Вадим Ивлев вместе с женой Оксаной поставили для себя необычную цель: пройти путь известного норвежского путешественника-исследователя Тура Хейердала и посетить Фату-Хива - самый южный остров Маркизских островов в центральной части Тихого океана.

Фату-Хива не привлекает туристов пляжами. Туристы бывают здесь очень редко, ведь добраться на остров иначе как на яхте просто невозможно, рассказывает путешественник. Это отдаленный остров Французской Полинезии, а местная бухта считается самой красивой из всех, что встрчаются на земле.

Какой была эта необычная поездка украинцев - Вадим Ивлев рассказал в колонке для РБК-Украина.

"Пришлось преодолеть расстояние в половину земного шара"

Книга Тура Хейердала "Фату-Хива", прославившая крошечный остров на весь мир, вышла, когда мне было десять лет. На то время мое воображение создало яркие картины приключений на диком тропическом острове. Через много лет я воплотил их в путешествие, которое можно назвать мини-экспедицией.

Чтобы воочию увидеть этот уникальный остров, мне с женой Оксаной пришлось преодолеть расстояние в половину земного шара. Сначала был перелет Киев - Париж - Сан-Франциско - Таити.

Затем мы полетели на северо-восток Тихого океана - на остров Нуку-Хива, который является главным на отдаленном архипелаге Маркизские острова. Оттуда маленький винтовой самолет доставил нас на остров Хива-Оа, известный миру как последнее прибежище художника Поля Гогена. На этом острове мы несколько дней терпеливо ждали, чтобы улучшилась погода.

Наше путешествие началось в 02:00 - посреди черной безлунной ночи. Было настолько темно, что ничего не было видно даже на расстоянии вытянутой руки. Недавно прошел тропический ливень, поэтому воздух был влажным и свежим. Спросонья мы просто съехали с высокого заросшего бананами и лианами скользкого холма, как по катку.

Фото: Залив Baie des Vierges, пожалуй, самый привлекательный во всех южных морях (Вадим Ивлев)

Самый дальний и редко посещаемый остров Французской Полинезии

Мы добрались до маленькой пристани, где нас поджидала лодка. На ней мы должны были проплыть 200 километров в открытом пустынном океане, где даже не ходят корабли. Когда-то полинезийцы преодолевали этот путь в шатком каноэ за три дня. Только представьте - три дня в каноэ в открытом океане!

Нам было намного проще - у нас был 7-метровый моторный катер. Но даже в нем нас поразил размер океанских волн. Моряк за штурвалом казался совсем крошечным на фоне огромного водяного вала, который стеной поднимался за кормой.

Казалось, что за его спиной был огромный экран, на котором транслировали фильм ужасов с коварными волнами-убийцами в главной роли. В целом команда лодки состояла из двух парней-полинезийцев: шкипера и матроса.

Сначала нам было сложно понять, кто из них главный, ведь по внешнему виду они были похожи на местных рыбаков, одетых в рваные майки и шорты и с ранами на обеих ногах, перемотанных старыми бинтами.

Фату-Хива - самый удаленный и редко посещаемый остров Французской Полинезии. В 1595 году его открыл испанский капитан Альваро Менданья, который и дал острову название - Магдалена. Капитан Джеймс Кук стал следующим гостем из Старого мира - он посетил остров почти через два столетия, в 1774 году.

Фото: Серые скалы и живописные горные ручьи (Вадим Ивлев)

Нам повезло с погодой - океан был практически спокойным, так что через пять часов мы достигли острова. Капитан катера очень торопился, чтобы прибыть до рассвета и показать нам волшебный момент - восход солнца в заливе Ханававе (Hana Vave). Эту бухту еще называют Залив девственниц (от фр. Baie des Vierges).

Это, пожалуй, самое привлекательное место как на острове, так и во всех южных морях. Бухта считается самой красивой из всех, что есть на Земле. Чтобы ее увидеть, смельчаки плывут на парусниках через океан. Искренне восхищались красотой бухты и бывалые моряки, которые видели множество других труднодоступных мест, о которых путешественники могут только мечтать.

Мы прибыли в бухту в тот миг, когда едва засияло солнце, и прекрасно запоминили образ этого райского уголка. Стремительно наступил рассвет. Полюбовавшись пейзажем, мы отправились вдоль восточного побережья острова. У него есть несколько узких уютных бухт, пригодных для якорной стоянки.

Фото: Островной завтрак - вкусный стейк из тунца и домашние блинчики с медом из банановых цветов (Вадим Ивлев)

Пройти пешком по берегу из одной бухты в другую невозможно, потому что их разделяют слишком высокие и крутые скалы, поэтому нужно подниматься в горы или плыть на лодке. Мы с восторгом смотрели, как огромные серые скалы вздымались высоко в небо. Где-где их прорезали живописные горные ручьи. Но главное, что по этим отвесным скалам, совершенно непонятно как, на огромной высоте лазили дикие козлы!

Любуясь этим видом, мы незаметно добрались до бухты Омоа, где должны были сойти на берег. Именно в этом месте в 1937 году высадился Тур Хейердал со своей женой Лив. Мы смотрели, как на железной моторной лодке за нами прибыл местный глава, господин Анри.

Нам очень понравились чистота и порядок, царившие на берегу. На причале были ровно сложены различные материалы и огромные мешки с гравием.

Фото: Экскурсия в горы на авто местного главы, Анри (Вадим Ивлев)

Сразу за пристанью начиналась деревня - маленькие домики с ровными крышами утопали в зелени и цветах. Нас удивило, что почти в каждом дворе стоял автомобиль-пикап, и это на небольшом острове, который можно легко обойти пешком.

Возле крыльца Анри мы заметили поросший мхом камень - это был бог из камня, легендарный тики, которого хозяин нашел и принес из джунглей. В честь этого бога полинезийцев Тур Хейердал назвал свой плот "Кон-Тики" - на нем он в 1947 году преодолел половину Тихого океана.

На острове - только одна асфальтированная трасса длиной 17 километров

Господин Анри пригласил нас в свой дом, поэтому утро началось с островного завтрака - очень вкусного стейка из свежевыловленного жовтоперого тунца (фр. Yellowfin, от лат. Thunnus albacares) и домашних блинов с медом из банановых цветов.

Вкус меда был замечательным и ни на что не похожим. Позавтракав, мы отправились на экскурсию в горы на машине господина Анри, которая неудержимо пробивалась через плотные джунгли. Вдруг мы увидели пасеку, а около нее - огромные плоские камни. Именно здесь были найдены петроглифы, подробно описанные Туром Хейердалом в 1937 году.

Фото: Петроглифы в валунах изображают бога полинезийцев, в честь которого Тур Хейердал назвал свой плит "Кон-Тики" (Вадим Ивлев)

На валунах мы увидели рисунки, на которых, со слов Анри, был изображен бог тики и рыбы, вероятно, киты. Господин Анри, кроме полинезийского, знал только французский. Поэтому, глядя нам в глаза и ища понимания, он повторял: "Тики, бален, тики, бален" (с фр. baleine - кит).

Далее наш путь пролегал возле горы Туауого (960 метров) - главной вершины острова, которая пряталась за плотными облаками. На острове есть лишь одна асфальтированная автодорога протяженностью 17 километров. Она проходит вокруг вершин и водопадов и объединяет села Омоа и Ханававе.

По дороге мы встретили современную дорожно-строительную технику - бульдозеры и грейдеры стояли в полной готовности в случае оползней. Туристы считают необходимым пройти этот путь пешком, ведь такое приключение бывает лишь раз в жизни. Когда еще снова попадешь на остров Фату-Хива.

Возле дороги мы увидели обломки кораллов, и это стало большой загадкой, ведь в море вокруг острова кораллов нет, и вообще на Маркизских островах нет коралловых рифов. Почти все пляжи здесь - из черного вулканического песка и гальки. Фату-Хива не привлекает туристов пляжами - они бывают здесь очень редко, ведь добраться сюда иначе как на яхте невозможно.

Фото: Путь проходит вокруг вершин и водопадов. Море вокруг - спокойное и ласковое (Вадим Ивлев)

На остров раньше заходило французское судно Aranui-5, доставлявшее грузы и пассажиров, но его уже давно не было. Несмотря на все это, жители острова не такие уж и далекие от цивилизации. Если шутя, то здесь, на острове, мы нашли настоящий современный экологический рай. Кстати, на Фату-Хива есть бесплатный Wi-Fi - остров покрыт сетью сотовой связи.

Кроме того, островитяне пользуются щедрыми плодами природы. Хотя следует заметить, что изначально на острове не было ничего, кроме вулканического камня. Впоследствии полинезийцы, а затем и европейские колонисты привезли сюда культурные растения, которые теперь растут в дикой природе без удобрений, в экологически чистой среде.

Здесь можно встретить ваниль, гибискус, орех, папоротник, бамбук, лимон, лайм, апельсин, банан, кокос и табак - всего более сотни культурных растений. Всего здесь насчитывается 20 видов манго, 30 видов авокадо, некоторые плоды которого весят 2 килограмма. Здесь сами по себе растут несколько видов бананов, а также папайя, свити, хлебное дерево, различные декоративные деревья, культурные кустарники и даже декоративная трава.

Фото: Люди на острове работают до 13.00, а затем занимаются спортом, обычно серфингом. Или играют в футбол (Вадим Ивлев)

Среди коренных теплокровных обитателей на острове есть только некоторые морские птицы и киты в океане вокруг. Полинезийцы завезли сюда свиней, кур и крыс, европейцы - все остальные виды птиц и животных. На острове прижились и стали дикими лошади, ослы, овцы, козы, собаки, кошки и куры. Здесь есть гекконы и ядовитые золотистые многоножки.

На острове не бывает жарко

Сюда "зайцем" на одном из кораблей прибыли скорпионы, есть здесь и пауки, но не ядовитые. Сейчас в лесу можно охотиться на диких свиней, кур, коз, которые расплодились самостоятельно. Возле острова можно ловить огромное количество видов рыб, в том числе - желтоперого тунца, лангустов и крабов.

Когда-то Фату-Хива был густонаселенным, как и все Маркизские острова. Большинство болезней, неизвестных местным жителям, были завезены европейцами: туберкулез, проказа, венерические и слоновая болезнь, кишечные инфекции, грипп и так далее. Поэтому местные полинезийцы начали умирать от голода и болезней. На момент прибытия Тура Хейердала на острове жило около сотни жителей.

Сегодня здесь в двух маленьких поселках постоянно живут шесть сотен человек. Люди на острове просыпаются рано - в 4 или 5 часов, идут ловить рыбу или на работу. Работают они до 13.00, а потом занимаются спортом, обычно серфингом. Или играют в футбол, а вечером практикуются в традиционных танцах крюка. Несмотря на небольшое количество населения, у каждого клочка земли есть хозяин.

Фото: Вернутися к природе? Одно дело - мечтать, а совсем другое - получить то, о чем мечтаешь (Вадим Ивлев)

На острове не бывает жарко - средняя температура здесь составляет +25 градусов. Только высоко в горах ветрено и прохладно. Море вокруг спокойное и ласковое. И хотя нам здесь все очень понравилось, нужно было возвращаться домой.

В своей книге "Фату-Хива" Тур Хейердал приходит к выводу, что цивилизованному человеку, который желает вернуться к первоисточникам, к дикой природе, просто некуда возвращаться. Ведь доведенный до отчаяния жизнью в каменных джунглях, современный человек идеализирует все, что необычно. Однако проведя несколько часов или недель в найденном раю, она спасается бегством в привычные и милые сердцу шум и суету.

Вернуться к природе? Попрощаться с цивилизацией? Одно дело - о чем-то мечтать, а совсем другое - получить то, о чем мечтаешь. Мы пытались пройти путем Тура Хейердала, чтобы все это почувствовать и понять. Поэтому сейчас мы можем с ним согласиться.

Напомним, ранее Вадим Ивлев рассказал РБК-Украина, как побывал на легендарном острове Бора-Бора.