Наследие цивилизаций: семь античных городов Турции для поездки в 2021 году

Фото: Руины Эфеса (pouted.com)

Лучшие локации курортной страны, где царит дух истории

На днях в Турции отменили общенациональный комендантский час, который объявили накануне нового года с целью остановить распространение нового коронавируса.

Запрет покидать дома для прогулок истек 4 января – спустя 80 часов от вступления решения в силу. Президент Реджеп Тайип Эрдоган в середине декабря прошлого года объявил, что с 31 декабря по 4 января будет действовать комендантский час, чтобы держать под контролем вспышку COVID-19.

Комендантский час по выходным будет действовать до дальнейшего уведомления. Впрочем, туристов он не касается.

Турция интересна пляжным отдыхом в теплое время года и экскурсиями – в более прохладное. Сейчас самое время открывать для себя достопримечательности этой страны с богатейшей историей.

Фото: Иераполис (pouted.com)

Семь самых интересных античных раскопок

Турция с ее богатым культурным наследием была домом для многих древних цивилизаций и империй. Издание Hurriyet Daily News приводит список из 7 античных городов, которые нужно увидеть во время путешествия в Турции.

Город в честь богини любви

Афродизиас. Названный в честь Афродиты, мифологической богини любви, этот древний город был обнаружен случайно, когда известный турецкий фотограф Ара Гюлер заблудился и наткнулся на руины. Внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2017 году.

Афродизиас расположен в юго-западной провинции Айдын южнее Измира. В эллинистический период это место было центром мраморных карьеров. Самым захватывающим его строением является Храм Афродиты.

Фото: Руины Афродиазиса (pouted.com)

Родина серебрянных монет

Аспендос - древний город, в котором находится самый хорошо сохранившийся древний театр в мире, который поражает археологов уникальными древними руинами. Расположенный в южной провинции Анталии, древний город был одним из первых городов, чеканивших серебряные монеты. Построенный во II веке нашей эры, древний город стал свидетелем многих исторических событий от хеттов до римлян.

Руины библиотеки и театр

Эфес - когда-то колыбель цивилизации, науки и искусства. Древний город Эфес демонстрирует синтез культур древних империй. Раскопки Эфеса, расположенного в Эгейской провинции Измир, продолжаются почти столетие. Самые завораживающие и привлекающие внимание сооружения - Библиотека Цельса, Храм Артемиды, древний театр и Королевская дорога.

Фото: Аспендос (pouted.com)

Первый храм человечества

Гебекли-Тепе расположен в юго-восточной провинции Шанлыурфа. Открытие Гебекли-Тепе пролило свет на ранние века человечества. Гебекли-Тепе с его богатой историей, насчитывающей 12000 лет, является домом для первого храма, когда-либо известного человечеству. Гебекли-Тепе, внесенный в список ЮНЕСКО в 2018 году, является одним из самых ярких открытий 21 века.

Загадочные руины города хеттов

Cтолица Хеттской империи Хаттуса - один из самых значительных древних городов Турции. Хаттуса, построенный в 1650 году до нашей эры, расположен в центральной черноморской провинции Чорум. Археологический объект включает в себя множество загадочных и интригующих руин, от храмов, посвященных богам и богиням, до очаровательных библиотек и дворцов.

Античный город на термах

Древний город Иераполис (Хиераполис), известный как «Святой город», является домом для многих архаичных храмов и религиозных построек. Расположенный недалеко от травертинов Памуккале, Иераполис является популярным местом благодаря своим горячим источникам и древним бассейнам.

Фото: Бассейн Клеопатры в Паммукале (pixabay.com)

Скальные гробницы эллинов

Каунос. Древний город, распложенный в Эгейской провинции Мугла неподалеку от Мармариса, является одной из самых значительных руин Турции. 3000-летняя история Кауноса с его удивительными скальными гробницами, древними банями, базиликой и храмом Деметры делают древний город достопримечательностью для любителей истории.

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