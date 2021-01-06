Спадщина цивілізацій: сім античних міст Туреччини для поїздки в 2021 році

Фото: Руїни Ефеса (pouted.com)

Кращі локації курортної країни, де панує дух історії

Днями в Туреччині скасували загальнонаціональну комендантську годину, яку оголосили напередодні нового року з метою зупинити поширення нового коронавіруса.

Заборона залишати будинки для прогулянок закінчилася 4 січня – через 80 годин від набуття чинності рішення. Президент Реджеп Тайїп Ердоган в середині грудня минулого року оголосив, що з 31 грудня до 4 січня буде діяти комендантська година, щоб тримати під контролем спалах COVID-19.

Комендантська годину на вихідних буде діяти до подальшого повідомлення. Втім, вона не стосується туристів.

Туреччина цікава пляжним відпочинком у теплу пору року та екскурсіями – в більш прохолодну. Зараз саме час відкривати для себе пам'ятки цієї країни з багатою історією.

Фото: Ієраполіс (pouted.com)

Сім найцікавіших античних розкопок

Туреччина з її багатою культурною спадщиною була домом для багатьох древніх цивілізацій і імперій. Видання Hurriyet Daily News наводить перелік із 7 античних міст, які потрібно побачити під час подорожі до Туреччини.

Місто на честь богині кохання

Афродисія. Назване на честь Афродіти, міфологічної богині любові, це древнє місто було виявлене випадково, коли відомий турецький фотограф Ара Гюлер заблукав і наткнувся на руїни. Внесене в список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в 2017 році.

Афродисія розташована в південно-західній провінції Айдин південніше Ізміру. В елліністичний період це місце було центром мармурових кар'єрів. Найзахопливішою його будівлею є Храм Афродіти.

Фото: Руїни Афродисії (pouted.com)

Батьківщина срібних монет

Аспендос - стародавнє місто, в якому знаходиться найбільший добре збережений стародавній театр в світі, що вражає археологів унікальними стародавніми руїнами. Розташоване в південній провінції Анталії, древнє місто було одним з перших, які чеканили срібні монети. Побудоване в II столітті нашої ери, древнє місто стало свідком багатьох історичних подій від хетів до римлян.

Руїни бібліотеки і театр

Ефес - колись колиска цивілізації, науки і мистецтва. Стародавнє місто Ефес демонструє синтез культур стародавніх імперій. Розкопки Ефеса, розташованого в Егейській провінції Ізмір, тривають майже століття. Найбільш зачаровуючі та варті уваги споруди - Бібліотека Цельса, Храм Артеміди, стародавній театр і Королівська дорога.

Фото: Аспендос (pouted.com)

Перший храм людства

Гебеклі-Тепе розташований в південно-східній провінції Шанлиурфа. Відкриття Гебеклі-Тепе пролило світло на ранні століття людства. Гебеклі-Тепе з його багатою історією, що нараховує 12000 років, є домом для першого храму, коли-небудь відомого людству. Гебеклі-Тепе, внесений у список ЮНЕСКО в 2018 році, є одним із найяскравіших відкриттів 21 століття.

Загадкові руїни міста хетів

Столиця Хетської імперії Хаттуса - одне з найбільш значних стародавніх міст Туреччини. Хаттуса, побудований в 1650 році до нашої ери, розташований в центральній чорноморської провінції Чорум. Археологічний об'єкт включає в себе безліч загадкових та інтригуючих руїн, від храмів, присвячених богам і богиням, до чарівних бібліотек і палаців.

Античне місто на термах

Древнє місто Ієраполіс (Хіераполіс), відоме як «Святе місто», є домівкою для багатьох архаїчних храмів та релігійних споруд. Розташоване недалеко від травертинів Памуккале, Ієраполіс є популярним місцем завдяки своїм гарячим джерелам і древнім басейнам.

Фото: Басейн Клеопатри в Паммукале (pixabay.com)

Скельні гробниці еллінів

Кавн. Стародавнє місто, розташоване в Егейській провінції Мугла неподалік від Мармаріса, є однією з найбільш значних руїн Туреччини. 3000-річна історія Кавна з його дивовижними скельними гробницями, стародавніми баштами, базилікою і храмом Деметри роблять древнє місто пам'яткою для любителів історії.

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