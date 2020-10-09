Вернули деньги за путевку: из-за чего туристы судятся с туркомпаниями

Чтобы дело не дошло до суда, многие туроператоры готовы к переговорам с клиентами
Наверняка почти каждый турист сталкивался с проблемами во время поездок за границу по путевкам: то был отменен или отложен рейс, то сменился отель по факту прибытия и так далее. А с наступлением пандемии этот вопрос актуален еще больше: большинство туристов хотят вернуть обратно уплаченные деньги за туры, но не понимают, как это сделать.
Сегодня туристы все чаще начали обращаться в суд с исковыми заявлениями о компенсации дополнительных расходов, морального вреда.
Как туристу подать иск в суд
Судебные споры об ответственности в сфере оказания туристических услуг занимают довольно длительное время.
При этом споров, когда туристу удавалось доказать вину туроператора, а тем более взыскать штраф и компенсацию морального вреда, не так уж и много. Да и судебная практика в делах по защите прав туристов неоднозначна: иногда клиенту сложно полноценно защитить свои права.
Фото: Туристу надо внимательно читать договор с туркомпанией (pixabay.com)
Я уже ранее рассказывал, что если с купленным туром возникли проблемы, то самое главное – это условия договора, который турист подписывает с турагентом. Именно в договоре прописаны все условия, в том числе – условия возврата денег и ответственность турагента в случае испорченного или неудавшегося тура.
Отмечу, что за подачу исков в суд в спорах по вопросам туризма истцы освобождены от уплаты судебного сбора. Ну а при составлении самого иска надо указывать ответчиком не только турагента, но и туроператора (как ответчиком или третьим лицом, в зависимости от обстоятельств дела).
Туристу вернули деньги за путевку через суд
Рассмотрим несколько примеров ситуаций, когда туристы судились с туроператорами или туркомпаниями.
К примеру, в работе был кейс о защите прав потребителей: турист требовал возврата средств. Суд установил, что между туристом и туркомпанией был заключен договор на туробслуживание.
В соответствии с пунктами договора сторона, для которой создалась невозможность исполнения взятых обязательств из-за действия форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение 24 часов в письменной форме уведомить другую сторону о времени наступления и прекращения действия данных обстоятельств.
Фото: Вернуть деньги за туры можно через суд (pixabay.com)
Как известно, с 17 марта 2020 года было закрыто регулярное пассажирское сообщение через государственную границу Украины, а по всей территории Украины ввели режим чрезвычайной ситуации.
Суд пришел к выводу, что туркомпания нарушила закон в области туристической деятельности: в день введения в государстве чрезвычайной ситуации и в условиях ограничения пересечения границы туроператор не сообщил клиенту, что не сможет выполнить обязательства договора по независящим причинам, и о том, что условия договора могут измениться.
Получилось, что туркомапания не выполнила свои обязательства должным образом, из-за чего суд удовлетворил иск, взыскал деньги, которые турист заплатил компании.
В туркомпании туристу не выдали авиабилеты
Бывают и другие ситуации. Например, между туристом и туристической компанией может возникнуть спор из-за того, что отсутствуют все документы, которые нужны для выезда за границу. Кто тогда несет ответственность: сам турист, который не взял документы, или же туроператор/турагент?
Этот вопрос был открытым несколько лет, но в 2016 году Судебная палата по гражданским делам Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел (ВССУ) пришла к выводу, что ответственность несет туркомпания.
Фото: Споров, когда туристу через суд удавалось взыскать штраф и компенсацию морального вреда, не так уж и много (pixabay.com)
Такой вывод сделали исходя из того, что туристическая компания не исполнила обязательства по договору туристического обслуживания, не обеспечила туриста документами, необходимыми для выезда, не уведомила заранее о том, что нужен второй экземпляр документа, а после - просто предложила изменить дату вылета, не обеспечив клиента необходимыми авиабилетами.
Таким образом, суды трех инстанций решили, что права туриста нарушены, и с туроператора взыскали средства за невыполнение договора об оказании туристических услуг, материальный ущерб и моральный вред.
Чтобы отпуск не был испорчен
Таким образом, для того, чтобы долгожданный отпуск не был испорчен, важно внимательно изучить договор. Особенно - в части отмены тура, смены отеля, задержки рейсов и ответственности турагента.
А для того, чтобы турист мог взыскать средства, штрафные санкции за нарушение условий турдоговора, ему надо собрать доказательную базу: чеки, фото, другие документы.
Фото: В качестве доказательной базы турист может собрать чеки (pixabay.com)
И помните: суд будет идти некоторое время, поэтому можно начать с грамотно составленного (желательно, адвокатом или юристом) досудебного требования. В нем надо изложить свои пожелания (требования), обосновать их и приложить все необходимые документы.
К слову, не всегда туроператоры готовы судиться, пренебрегая своей репутацией и готовы к переговорам с туристами. В этом мы убедились и в своей практике в спорах по защите прав туристов.
Напомним, ранее мы писали, что делать туристу, если условия путевки внезапно изменились.
Также предлагаем почитать, как стоит искать дешевые билеты на самолеты по Украине и за рубеж.