Вернули деньги за путевку: из-за чего туристы судятся с туркомпаниями

Фото: Туристы во время путешествия (pixabay.com)

Чтобы дело не дошло до суда, многие туроператоры готовы к переговорам с клиентами

Наверняка почти каждый турист сталкивался с проблемами во время поездок за границу по путевкам: то был отменен или отложен рейс, то сменился отель по факту прибытия и так далее. А с наступлением пандемии этот вопрос актуален еще больше: большинство туристов хотят вернуть обратно уплаченные деньги за туры, но не понимают, как это сделать.

Сегодня туристы все чаще начали обращаться в суд с исковыми заявлениями о компенсации дополнительных расходов, морального вреда.

Как туристу подать иск в суд

Судебные споры об ответственности в сфере оказания туристических услуг занимают довольно длительное время.

При этом споров, когда туристу удавалось доказать вину туроператора, а тем более взыскать штраф и компенсацию морального вреда, не так уж и много. Да и судебная практика в делах по защите прав туристов неоднозначна: иногда клиенту сложно полноценно защитить свои права.

Фото: Туристу надо внимательно читать договор с туркомпанией (pixabay.com)

Я уже ранее рассказывал, что если с купленным туром возникли проблемы, то самое главное – это условия договора, который турист подписывает с турагентом. Именно в договоре прописаны все условия, в том числе – условия возврата денег и ответственность турагента в случае испорченного или неудавшегося тура.

Отмечу, что за подачу исков в суд в спорах по вопросам туризма истцы освобождены от уплаты судебного сбора. Ну а при составлении самого иска надо указывать ответчиком не только турагента, но и туроператора (как ответчиком или третьим лицом, в зависимости от обстоятельств дела).

Туристу вернули деньги за путевку через суд

Рассмотрим несколько примеров ситуаций, когда туристы судились с туроператорами или туркомпаниями.

К примеру, в работе был кейс о защите прав потребителей: турист требовал возврата средств. Суд установил, что между туристом и туркомпанией был заключен договор на туробслуживание.

В соответствии с пунктами договора сторона, для которой создалась невозможность исполнения взятых обязательств из-за действия форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение 24 часов в письменной форме уведомить другую сторону о времени наступления и прекращения действия данных обстоятельств.

Фото: Вернуть деньги за туры можно через суд (pixabay.com)

Как известно, с 17 марта 2020 года было закрыто регулярное пассажирское сообщение через государственную границу Украины, а по всей территории Украины ввели режим чрезвычайной ситуации.

Суд пришел к выводу, что туркомпания нарушила закон в области туристической деятельности: в день введения в государстве чрезвычайной ситуации и в условиях ограничения пересечения границы туроператор не сообщил клиенту, что не сможет выполнить обязательства договора по независящим причинам, и о том, что условия договора могут измениться.

Получилось, что туркомапания не выполнила свои обязательства должным образом, из-за чего суд удовлетворил иск, взыскал деньги, которые турист заплатил компании.

В туркомпании туристу не выдали авиабилеты

Бывают и другие ситуации. Например, между туристом и туристической компанией может возникнуть спор из-за того, что отсутствуют все документы, которые нужны для выезда за границу. Кто тогда несет ответственность: сам турист, который не взял документы, или же туроператор/турагент?

Этот вопрос был открытым несколько лет, но в 2016 году Судебная палата по гражданским делам Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел (ВССУ) пришла к выводу, что ответственность несет туркомпания.

Фото: Споров, когда туристу через суд удавалось взыскать штраф и компенсацию морального вреда, не так уж и много (pixabay.com)

Такой вывод сделали исходя из того, что туристическая компания не исполнила обязательства по договору туристического обслуживания, не обеспечила туриста документами, необходимыми для выезда, не уведомила заранее о том, что нужен второй экземпляр документа, а после - просто предложила изменить дату вылета, не обеспечив клиента необходимыми авиабилетами.

Таким образом, суды трех инстанций решили, что права туриста нарушены, и с туроператора взыскали средства за невыполнение договора об оказании туристических услуг, материальный ущерб и моральный вред.

Чтобы отпуск не был испорчен

Таким образом, для того, чтобы долгожданный отпуск не был испорчен, важно внимательно изучить договор. Особенно - в части отмены тура, смены отеля, задержки рейсов и ответственности турагента.

А для того, чтобы турист мог взыскать средства, штрафные санкции за нарушение условий турдоговора, ему надо собрать доказательную базу: чеки, фото, другие документы.

Фото: В качестве доказательной базы турист может собрать чеки (pixabay.com)

И помните: суд будет идти некоторое время, поэтому можно начать с грамотно составленного (желательно, адвокатом или юристом) досудебного требования. В нем надо изложить свои пожелания (требования), обосновать их и приложить все необходимые документы.

К слову, не всегда туроператоры готовы судиться, пренебрегая своей репутацией и готовы к переговорам с туристами. В этом мы убедились и в своей практике в спорах по защите прав туристов.

Напомним, ранее мы писали, что делать туристу, если условия путевки внезапно изменились.

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