Находки превзошли ожидания. В Англии обнаружили руины уникального римского города

В Англии на территории графства Нортгемптоншир археологи были найдены руины древнего римского торгового города, пишет The Guardian.

За год работ 80 археологов нашли римскую дорогу шириной в десять метров на участке возле небольшого городка Чиппинг-Уорден шириной в десять метров, жилые и промышленные постройки, более 300 монет и четыре колодца.

О наличии в этом районе археологических раскопок известно еще с 18 века, но находки во время раскопок превзошли ожидания экспертов.

"Это одно из самых впечатляющих мест, обнаруженных нами"

Поле, где проводятся раскопки, располагается на границе Нортгемптоншира и Оксфордшира, в этом месте планируется провести маршрут строящейся высокоскоростной железнодорожной сети High Speed 2 между Лондоном и Бирмингемом, поэтому с 2018 года всю эту территорию, согласно принятым правилам, проверяют археологи.

"Участок ранее использовался для выпаса скота, и такая почва эффективно сберегала то, что оставалось под ней", — объясняет Джеймс Уэст из Mola Headland Infrastructure, который руководит раскопками. О наличии в этом районе археологических древностей было известно еще с XVIII века, однако находки, сделанные во время нынешних раскопок, превзошли все ожидания экспертов, они буквально перевернули представления историков о римской эпохе.

"Это, безусловно, одно из самых впечатляющих мест, обнаруженных нами во время работы по маршруту HS2. Обнаружение столь хорошо сохранившегося участка римской дороги и множества других вещей стало экстраординарным событием и способно многое рассказать нам о людях, которые здесь жили. Это место действительно может изменить наше представление о римском ландшафте в регионе и за его пределами", — утверждает Уэст.

