Пролить свет на прошлое. В туристической стране археологи обнаружили уникальную находку

Норвежские ученые пока не могут назвать точную дату постройки найденных зданий

В Норвегии археологи обнаружили руины нескольких скандинавских длинных домов. Это одно из крупнейших зданий подобного типа, которые когда-либо были обнаружены человеком, пишет Live Science.

В 85 километрах от Осло, ученые проводили исследования и обнаружили под землей остатки пяти длинных домов. Археологи пока не могут назвать точную дату постройки этих зданий.

Здания находились в полукилометре на северо-восток от захороненного корабля викингов. Он был найден в 2018 году с помощью радаров. Ученые полагают, что он был создан примерно во времена позднего Железного века, примерно с 750 по 850 год н.э.

Также ученые предположили, что на корабле был захоронен скандинавский король или королева, хотя там и не нашли никаких человеческих останков.

Самый большой из найденных домов длиной в 60 метров и 15 метров в ширину.

Фото: Рядом с кораблем викингов обнаружили дом для церемоний (livescience.com/lars-gustavsen-norwegian-institute)

Археолог из норвежского института исследований культурного наследия, Ларс Густавсен, полагает, что здание играло роль церемониального зала. Дом использовался как место для религиозных, общественных и политических собраний, а не для проживания в нем людей или животных.

Для чего именно использовались здания, ученые будут знать после археологических раскопок, запланированных на следующий год.

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