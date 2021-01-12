"Грандиозные планы": в Турции рассказали, чего ждать туристам в новом сезоне

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой надеется, что туристический сезон в стране начнется в апреле 2021 года. Он ожидает, что к этому времени вакцинация от COVID-19 в Европе достигнет определенного уровня, что позволит европейцам больше путешествовать.

"Мы стремимся начать туристический сезон 2021 года в апреле", – заявил министр, сообщает местное издание turizmguncel.com.

Также чиновник надеется, что весной ситуация с заболеваемостью в Турции будет менее сложной, а к апрелю количество новых случаев COVID-19 в стране не будет превышать 2500 в сутки. При таких условиях объемы международного сообщения должны возрасти.

При этом в туристическом секторе Турции надеются, что вакцинация от коронавируса поможет стимулировать туризм и привлечет 25 миллионов иностранных туристов в 2021 году.

Тем временем в Турции все еще действует комендантский час – с вечера до утра в будние дни и на выходных выходить из дома можно только по важным делам. Ежедневно в стране выявляют от 9 тысяч до 13 тысяч новых заболевших.

Фото: Туризм в Стамбуле (pixabay.com)

Большие планы на восстановление туризма

Если Турции удастся начать туристический сезон в апреле, это поможет обойти другие страны и компенсировать убытки от пандемии в 2020 году, считают в министерстве. По данным Мехмета Нури Эрсоя, в минувшем году Турция недосчиталась 68% иностранных туристов.

При этом страну посетили 15 миллионов туристов, а доходы от иностранных гостей составили больше 11 млрд долларов.

"Нам нужно достичь цели в 25-30 миллионов туристов в 2021 году. 2021 год станет годом "ползания" и вставания. 2022-2023 будет годом бега", - передает слова председателя Федерации отельеров Турции (TÜROFED) Сурури Чорабатира издание dailysabah.com.

Эксперты считают, что при удачном стечении обстоятельств в текущем году Турция сможет достичь половины от турпотока 2019 года, который составил 45 млн иностранных гостей.

"В 2021 году отрасль будет переживать более жесткую конкуренцию. Рыночный "пирог" становится все меньше, поэтому тем, кто хочет отрезать от него "долю", придется действовать намного агрессивнее", - сказал председатель Ассоциации туристических агентств Турции (TURSAB) Фируз Балыкая.

Предполагается, что в 2021 году основными странами, откуда приедут туристы, будут Германия, Украина, Нидерланды, Великобритания и Россия.

Фото: Пляжный отдых в Турции (pixabay.com)

Какие экскурсии подорожают в 2021 году

Готовясь к приему "весенних" туристов, в Турции решили поднять цены на посещение основных достопримечательностей. Так, в целом ряде музеев с 1 мая повысятся цены на входные билеты. Согласно решению министерства туризма и культуры, подорожание составит от 13 до 30% по отношению к текущей цене.

Новые цены заметят туристы, которые с мая 2021 года захотят посетить такие достопримечательности:

- Галатскую башню в Стамбуле – 25 лир;

- Музей турецкого и исламского искусства в Стамбуле и Археологический музей – 60 лир;

- Парк Гереме в Каппадокии – 100 лир;

- Памуккале – 110 лир;

- Олимпос и Красную башню в Аланье – 40 лир;

- Фаселис, Ликийские гробницы, открытый музей в Сиде, Археологический музей Антальи – 55 лир;

- Аспендос и Перге – 60 лир;

- Церковь Святого Николая в Демре – 70 лир;

- Античный Эфес - 120 лир;

- Археологический музей в Измире – 30 лир.

Фото: Библиотека Цельса в Эфесе (pixabay.com)

Предполагается, что повышение стоимости входных билетов частично компенсирует убытки туризма Турции за 2020 год.

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