"На еду и экскурсии – 500 долларов": туристов предупредили о скрытых доплатах при покупке путевок

Бюджет путешествия за границу – одна из самых важных составляющих при планировании отпуска. Ведь даже при покупке пакетного тура с питанием "все включено" необходимо предусмотреть все возможные дополнительные расходы во время поездки.

Если же турист планирует питаться вне отеля и при этом путешествовать – запастись деньгами для минимальных нужд просто необходимо. Какие основные статьи расходов необходимо учесть и во сколько на самом деле может обойтись путешествие – в материале.

Вода в списке обязательных покупок

Туристка Елена Яковенко объездила 17 стран за 8 лет: побывала в Европе, Египте, Турции, Танзании. Она составила для себя список минимальных трат, которые вписывает в бюджет путешествия после оплаты тура и билетов.

"Иногда летала сама или с друзьями – покупала билеты и бронировала отель или жилье у владельцев. Когда было удобнее и дешевле лететь с пакетным туром на пляжный отдых, выбирала такой вариант", - рассказала она РБК-Украина.

Фото: В аэропорту траты могут быть на воду, еду и товары из магазинов (pixabay.com)

Обычно она берет с собой несколько сотен долларов "на карманные расходы". Больше половины рассчитывает тратить на экскурсии – как к достопримечательностям, так и на прогулки на кораблях или яхтах.

"Например, в Дубай и Грецию брала по 500 долларов с собой. 300 тратила на экскурсии, остальные 200 долларов: еда, сладости, сувениры. Только в Египет не брала с собой ни копейки и отдыхала в отеле", - поделилась она подробностями своих путешествий.

При этом самая первая статья расходов, которую она вписывает в блокнот – питьевая вода. Математика такая – минимум два литра воды в сутки на случай задержки в аэропорту или пребывания вне отеля. В таких ситуациях бутылка 0,5 л воды может стоить 1-2 доллара.

Роуминг - в зависимости от страны

"Роуминг – отдельная история. Тут сразу добавляю от 250 гривен на неделю. Можно покупать сим-карту на месте и пользоваться местным интернетом. Не везде это удобно, на регистрацию может уйти один-два дня. Также к моему украинскому номеру может быть привязана форма здоровья, по которой я въезжала в страну – в Турции, например", - объясняет туристка.

Роуминг также удобен во время поездок, которые предусматривают смену локаций. А для тех, кто собирается отдохнуть все время на территории отеля с хорошим сигналом Wi-Fi, эту статью расходов можно смело вычеркивать.

Фото: В некоторых ситуациях понадобится роуминг (unsplash.com/clem onojeghuo)

Экскурсии и сувениры – половина расходов

Большинство туристов при покупке пакетных туров получают и список экскурсий от туроператора с ценами. Некоторые путешественники изучают предложения у местных агентств, которые обычно немного дешевле.

"Если прогулка по историческому центру стоит 5-10 евро, то поездка на целый день к каким-то достопримечательностям с обедом может затянуть и на 50 евро. Куда захочу поехать, прикидываю еще в Украине", - рассказывает Елена Яковенко.

Даже оплатив экскурсию, она планирует дополнительные траты на сувениры в интересной локации.

"Даже магнитик стоит 1-2 доллара, а ведь могут попасться красивые украшения или чашечки. Иногда приходится на экскурсии покупать коралловые тапки, солнцезащитный крем, заплатить за вход в туалет – это все плюс несколько долларов", - перечисляет она непредвиденные расходы.

Фото: Экскурсии могут оказаться основной статьей "карманных" расходов на отдыхе (unsplash.com/les anderson)

Такси – для аэропорта и прогулок

Такси в аэропорт – традиционная статья расходов во время путешествия. Елена Яковенко закладывает в свой бюджет минимум 4 такие поездки – две в Украине туда и назад, и две "запасных" – в стране путешествия.

"Если есть трансфер, который доставит в отель – это хорошо. Но во многих случаях проще на такси – обычно цена 20-30 долларов. Лучше их иметь в запасе – даже на случай, если увлеклись самостоятельными изучениями местности и необходимо вернуться в отель", - рекомендует она.

Еда вне отеля – по стоимости тура

Если в Турции и Египте туристы обычно выбирают отдых по системе "все включено", то в европейских странах большинство вариантов проживания включают только завтрак, а обед и ужин – по меню за отдельную плату. В таких случаях туристы предпочитают пробовать местную кухню в других заведениях или покупать еду на базаре, в магазинах.

Фото: В путешествии недорого можно питаться на базарах (unsplash.com/roxanne desgagnes)

"В Черногории и Албании еда недорогая, если только не в самых крутых туристических локациях. Например, в Албании на пляже Ксамиль пицца стоит 3-4 евро. В Черногории дороже. В Хорватии меня турагент предупреждала брать на питание примерно столько же, сколько стоит тур с завтраками. Но я так много не ем", - отмечает она.

Также по количеству дней поездки туристка рассчитывает чаевые – в отеле это обычно 1-2 доллара или евро в день, в кафе и ресторанах – около 5 евро за посещение.

Фото: В разных странах еда может стоить столько же, как и проживание (unsplash.com/kinga cichewicz)

Как сократить расходы: советы путешественницы

Список советов, о том, как сэкономить во время поездок, дала в своем блоге канадская путешественница Нора Данн, которая за 12 лет посетила более 60 стран. В список скрытых платежей, на которые стоит обращать внимание, по ее опыту попадают такие:

- страхование в стоимости авиабилета, которое можно отменить;

- парковка в аэропорту – цена может оказаться за день, а не за неделю;

- спонтанные покупки в Duty Free;

- сбор за регистрацию багажа у некоторых авиакомпаний, которого нет при онлайн-оформлении;

- доплата за багаж нестандартного размера;

- платная еда на борту бюджетных авиакомпаний (дешевле купить в аэропорту);

- оплата за фильмы и подушки на борту у некоторых авиакомпаний;

- таксофоны в аэропортах;

- налог на выезд в аэропортах некоторых стран – платить нужно в местной валюте;

- отели могут взимать плату за полотенца, воду и закуски, звонки из номера, парковку;

Путешественница советует избегать питаться в туристических районах и подсказывает – обед всегда дешевле ужина при аналогичном выборе блюд.

Фото: В бюджете стоит предусмотреть расходы на чаевые (unsplash.com/kinga cichewicz)

Есть также вариант купить еду в магазине или напроситься домой к местным жителям, чтобы попробовать местную кухню. Воду же можно набирать в бутылку в местах, где она бесплатна. Чаевые не во всех странах приветствуются, и перед тем, как их оставлять, стоит проверить, не включены ли они в счет.

Напомним, мы писали про лучшие идеи для авиапутешествия на долгие выходные в августе.

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