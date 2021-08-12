Уикенд в Брюсселе и Балканы за 80 евро: лучшие идеи для авиапутешествия на долгие выходные в августе

Куда еще можно успеть забронировать перелет на День независимости

Мини-отпуск на День независимости украинцы активно планируют провести в путешествиях. Многие туристы уже раскупили билеты не только в самые популярные локации страны, но и почти разобрали самые доступные варианты полететь на отдых в Европу.

Куда можно полететь во время долгих выходных с 21 по 24 августа в Украине и как можно добраться в открытые европейские страны – в материале.

Одесса и Запорожье – удобные рейсы разобрали

В самый популярный курортный город для активного отдыха - Одессу -самые удобные перелеты уже проданы у авиакомпании Wind Rose. Часть рейсов на сайте этой авиакомпании – на крыльях МАУ.

На 21 августа еще есть билеты на дневной рейс по цене от 2033 гривен в одну сторону с возвращением 24 августа - или на крыльях МАУ ночью по цене от 2762 гривен, или на крыльях Wind Rose вечерним рейсом по цене от 3404.

Фото: Вид из самолета над Украиной (РБК-Украина)

К слову, для желающих попасть на курорты Запорожской области есть вариант долелеть в Запорожье 21 августа также с Wind Rose – по цене от 2169 гривен (вечерний рейс).

На сайте МАУ доступны билеты на 21 августа утром за 3030 гривен, и вечером – за 1500 гривен (тариф только с ручной кладью). В обратном направлении утренний рейс в Киев стоит от 1500 гривен, вечерний – от 3,5 тыс. грн.

У авиакомпании SkyUp есть доступные билеты с по цене от 2554 гривен в одну сторону только с ручной кладью до 9 кг, и от 1671 гривны – обратно. С багажом 23 кг тариф на билет – от 3 тыс. гривен.

Львов – долететь можно на крыльях двух авиакомпаний

У МАУ билеты на рейсы во Львов можно приобрести на рейсах Wind Rose. Из дат вылета 21-14 августа доступны только первые три дня по цене от 1613 до 1930 гривен (тариф с багажом до 23 кг) с вылетом в вечернее время. В обратном направлении на 24 августа есть билеты по цене от 1610 гривен (утренний вылет).

Фото: Архитектура Львова (pixabay.com)

У авиакомпании Motor Sich можно прилететь утром во Львов 21 августа по цене 2498 гривен с ручной кладью.

Прямые рейсы в Европу: почти все продано

Полететь на выходные в европейские страны, который только открылись – один из самых интересных вариантов провести мини-отпуск.

Например, в Амстердам (Нидерланды пускают туристов с тестами) из Киева можно полететь с авиакомпанией МАУ, которая осуществляет часть рейсов на крыльях KLM. На 21 августа, согласно данным на странице бронирования авиакомпании, билеты по тарифу "эконом" на всех рейсах уже проданы. В субботу полететь еще можно бизнес-классом от 21791 гривен в одну сторону. Или же 22 августа – от 13897 гривен (дешевые билеты на двух из трех рейсов также проданы). Зато для тех, кто возвращается домой 24 августа, еще есть выбор билетов по цене от 5869 гривен.

Фото: Атмосфера в Амстердаме (unsplash.com/giovanna de martino)

В Испанию без пересадок можно полететь несколькими авиакомпаниями. Например, в Барселону без пересадок 21 августа летит Vueling, SkyUp, Iberia, MАУ. Диапазон цен за перелет до 4 часов – от 7626 гривен (только ручной багаж) до 11483 гривен.

В обратном направлении прямым рейсом МАУ можно вернуться 24 августа с пересадками по цене от 6647 гривен, 25 августа по цене - от 10024 гривен (KLM). Также 24 августа с пересадками в 5-6 часов есть рейсы у авиакомпаний Lufthansa (7730 гривен без багажа) и Ryanair (3203 гривен без багажа).

Для желающих погулять в Бельгии на выходных, в Брюссель можно полететь прямым рейсом из Киева. Например, 20 августа есть рейс МАУ, который длится 3,5 часов. На сайте остались билеты по цене 11484 гривен ("эконом" без багажа) и по цене от 6647 гривен 24 августа в Киев на крыльях KLM.

В другие дни есть рейсы в Брюссель с короткими пересадками от авиакомпаний KLM, LOT, Austrian – по цене 4-5 тыс. гривен. Полет займет 4,5-5 часов. Самые дешевые билеты у авиакомпании Ryanair – за 1396 гривен. При этом полет со сменой аэропорта в Милане займет 11 часов 25 минут.

Фото: Туристы в Брюсселе (unsplash.com/alex vasey)

Балканы – прямые рейсы от 80 евро

Балканское направление в этом сезоне испытывает туристический бум в курортных локациях. При этом экскурсионные достопримечательности городов в Черногории, Болгарии, Хорватии, Албании и Северной Македонии не теряют своей привлекательности.

Например, можно купить билет на прямой рейс авиакомпании Wind Rose на 21 августа в Тиват за 4121 гривну с багажом 23 кг и долететь в Черногорию за 2 часа 20 минут. А вот рейс этой авиакомпании в обратном направлении 25 августа уже распродан. Первая доступная дата – 1 сентября (4191 гривен). Зато в Подгорицу есть возможность полететь 22 августа по цене 5327 гривен, а вернуться в Киев 24 августа за 6407 гривен.

У авиакомпании SkyUp цены на рейсы из Киева в Тиват на указанные даты стоят от 7 тысяч гривен.

Фото: Плитвицкие озера в Хорватии (unsplash.com/marla prusik)

В Хорватию есть места на прямых рейсах МАУ – в Сплит можно полететь 22 августа и вернуться 26 августа – по цене 4134 гривен в одну сторону.

С Wind Rose – полет в Сплит 21 августа обойдется в 5327 гривен. Обратный рейс есть 26 августа – за 5615 гривен.

В Болгарию 21 августа можно полететь с Wind Rose за 3722 гривен, а вернуться 27 августа – за 3679 гривен.

У авиакомпании Ryanair есть рейсы 22 августа в Софию и 26 августа – обратно в Киев. По состоянию на 11 августа осталось 5 мест по цене 81 евро (2550 гривен) в Софию, и по цене 89 евро (2800 гривен) – в Киев.

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