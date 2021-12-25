Вино, сыры и музеи. Куда отправиться под Киевом для дегустаций и погружения в местную культуру

Зима в этом году наступила четко по календарю, и стоит ожидать, что погода не всегда будет способствовать длительным прогулкам на свежем воздухе. Что же делать, если хочется увидеть что-то новое и интересное, еще и так, чтобы не очень далеко от дома?

Для меня большой неожиданностью стало то, что недавно в Украине создали "Дороги вина и вкуса Киевщины". Это союз местных производителей, ресторанов, культурных и ремесленных центров, присоединиться к которому может каждый желающий. Работа по созданию "Дорог" началась только летом этого года, а к маршруту уже присоединились более трех десятков участников. И их количество непременно будет расти.

Мне посчастливилось побывать в туре-презентации двух из пяти направлений – Яготинского и Ясногородского. Сегодня расскажу о необычайно вкусных и интересных локациях по Яготинскому направлении.

Видео: Дороги вина и вкуса Киевщины, часть І: Яготинщина. Что такое сикера и Сурья? (youtube.com/Непосовая UKRAINE)

Село Усовка. Фермерское молоко и сыры

Солнечное и морозное, слегка присыпанное снежком утро началось с посещения фермерского хозяйства "Zinka" в селе Усовка. Нас встретил владелец фермы Василий Цвик. Ферма была создана практически с нуля на месте советского колхоза, который находился в руине.

Сейчас здесь дают молоко 3 000 коз двух пород - альпийской и заанненской. Последняя дает жирнее молоко, из которого и изготавливают сыры. А альпийская дает молока больше, но меньшей жирности. Его пастеризуют и продают в бутылках, а также производят из него кисломолочную продукцию.

Сначала нас завели к козьим хоромам, где они отдыхают между дойками и приемами пищи.

Фото: Fльпийские козы на ферме (Анна Дубовская)

У ограды лежат кирпичи, которые козам по вкусу, поэтому они их постоянно облизывают. Не удивляйтесь, это соль. А еще козочки принимают массажно-чесальные процедуры, для которых кое-где развешены вращающиеся валики.

Нам показали доильный цех: зверюшек доит аппарат, одновременно выдается порция корма. Здесь не практикуется свободный выпас, у коз - сбалансированная диета, чтобы контролировать вкус и качество молока.

Фото: Дегустация на ферме (Анна Дубовская)

И в завершение - дегустация. Я обожаю твердые выдержанные сыры и уверена, что некоторые сыры Киевщины ничем не хуже прославленного итальянского пармезана, а мягкие сыры с белой плесенью могут посоревноваться с французским бри. А йогурт с шиповником и облепихой - это то, чего вам не найти в других кисломолочных линейках.

Продукцию фермерского хозяйства можно найти в супермаркетах. Но сыр с шафраном попробовать и купить можно только здесь. Я не удержалась и зашла после дегустации в фирменную лавку при ферме.

Село Богдановка. Музей-усадьба Екатерины Белокур

После вкусного мы поехали к духовному – в село Богдановка, где находится мемориальная усадьба легендарной художницы Катерины Билокур.

Фото: Музей-усадьба Екатерины Белокур (Анна Дубовская)

Наверное, все слышали о красочном цветочном буйстве на картинах украинской художницы-самоучки и о том, что Пикассо восхищался ее произведениями. Но увидеть дом, в котором родилась, выросла и творила художница, коснуться тех предметов, которых касались ее талантливые руки, послушать рассказ о ее жизни в стенах, в которых это жизни происходило, — это особый опыт.

Слушать рассказ заведующей музея Ольги Шаповал можно было хоть целый день, но нам надо было спешить на обед к гостеприимным яготинским хозяйкам.

Фото: Хата, в которой родилась, выросла и творила легендарная художница (wikipedia.org)

Село Кулябовка. Застолье по-семейному

В селе Кулябовка три хозяйки встречают туристов, которые путешествуют по "Дорогам вина и вкуса Киевщины", песнями, местными блюдами и напитками в своей "Усадьбе счастливой судьбы"/"Садибі щасливої долі".

Невероятно вкусный борщ на свином ребре с сахарной свеклой, соленья к ароматному самогону, соленая и жареная р ыба из местного водоема, жаркое, вареники с разными начинками, жареная печень с грушей, пирог с маком, узвар.

Фото: Усадьба счастливой судьбы в селе Кулябовка (Анна Дубовская)

Не уверена, что вспомнила все, но уверена, что все наелись и напились. Песни в исполнении самих хозяек под аккомпанемент гармони - это отдельная аттракция. Подпевали все.

Вкусный обед был дополнен мастер-классом по созданию платков от гида-народоведицы Нины Беллини. Традиция покрытия головы от Киевской Руси до начала XX века. Казалось бы, что тут особенного? Замоталась платком - и ходи себе. А нет, оказывается, привычные квадратные платки были переняты у англичан!

Фото: Застолье с настоящим сельским гостеприимством (Анна Дубовская)

Авторская посуда и гигантские горшки. Семья Гончаров в Броварах

Наевшись и напившись, мы направились в Бровары. Оказывается, там живет и творит семья гончаров - двое братьев и сестра. Они занимаются любимым делом с детства, и их увлечение переросло в предприятие - "Перехрест Керамик".

Фото: В студии керамики - владелец Василий Перехрест (Анна Дубовская)

О секретах гончарства нам рассказывал один из братьев - Владимир Перекрест.

Здесь делают все, что можно создать из глины: от родноверческих оберегов, авторского посуды и прекрасных статуй до гигантских горшков для растений. И если после осмотра ассортимента керамических изделий ваши руки просят глины, вас обязательно научат азам работы гончара. Такие мастер-классы проводят как для детей, так и для взрослых.

Фото: Керамические изделия от мастеров Киевщины (Анна Дубовскому)

Медоварение: традиции родом из Киевской Руси

После экскурса в мир гончарства мы "ныряем" в медовое море. Медоварня "Медовый спас" угощала нас сикерой. Этот напиток часто называют медовым вином, но он на вино ничуть не похож, у него - неповторимый медово-фруктово-ягодный вкус и аромат. Крепость - не выше 15 градусов.

Фото: Медоварня, процесс производства (Анна Дубовская)

Традиция потребления питьевого меда очень древняя. Ученые считают этот напиток более древним, чем вино, поскольку для виноделия нужно было "одомашнить" виноград, а мед диких пчел древние люди собирали с древнейших времен. Мед пили наши предки во времена Киевской Руси.

Нам показали цеха, в которых рождается сикера. Также владелец медоварни, Сергей Липко, держит пасеку.

Фото: дегустационный зал в медоварне (Анна Дубовская)

Сергей отмечает, что даже пол здесь с подогревом, чтобы после мытья она моментально высыхала, не давая ни единого шанса плесени. Сикеру производят без добавления спирта и сахара из меда и натуральных соков. Благодаря технологии сбраживания, напиток сохраняет все их полезные свойства.

Фото: Процесс дегустации (Анна Дубовская)

Бар и дегустационный зал выдержаны в современном стиле с намеком на французское шато и напоминают оранжерею: прямо в помещении растут деревья.

Еще хозяин медоварни дал нам попробовать напиток, который не купить нигде, — сурью. Это напиток древних славян-язычников. Рецептов не сохранилось, поэтому Сергей Иванович собирал информацию по крупицам. Состав: мед, сок ягод и целый букет целебных трав.

Дегустация стала идеальным завершением насыщенного дня на маршруте. Этот день я провела с наибольшим богатством Украины - ее людьми, открытыми, трудолюбивыми и невероятно талантливыми.

Киевщина невероятно красочная, и в следующий раз я расскажу вам о рыбе, сырах, винах и страусах по Ясногородскому направлению.

Напомним, ранее мы писали, где дегустировать сыр, вино и морепродукты в Бессарабии.