Море и пальмы: в какие страны можно ехать на отдых весной

Для украинцев сегодня уже открыто практически полмира – многие страны можно посетить с разными карантинными ограничениями. Наши граждане могут посетить 95 стран, но с туристической целью путешествовать в ближайшее время наиболее часто выбирают десяток из них.

"По состоянию на конец февраля украинцы могут посетить 95 стран с соблюдением определенных карантинных ограничений", - заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга в Киеве.

Если планировать путешествие весной, то некоторые страны еще готовятся открывать свои границы для украинцев, а другие продолжают оставаться самыми популярными для отдыха украинских туристов с минувших сезонов.

В какие страны можно поехать на отдых весной?

Самые популярные направления

Турция – в этой стране начали ослаблять карантинные ограничения и привлекательность весеннего отдыха для туристов выросла. Например, теперь разрешена работа ресторанов и прогулки на корабликах. Для поездки в Турцию необходимо ПЦР-тестирование за 72 часа. Полететь можно многочисленными чартерами и регулярными рейсами.

Фото: Отдых в турецкой Анталии (pixabay.com)

Египет – также требуется справка о тестировании за 72 часа. Ее также можно сделать на месте – но турагенты не советуют этого делать, чтобы неожиданно не оказаться запертым в отеле на карантине, если подтвердится бессимптомный COVID. Полететь на курорты Египта можно чартерными рейсами. Виза для туристов предварительно отменена до конца апреля.

Мальдивы – особенности отдыха на островных курортах в окружении Индийского океана этой весной туристы оценили настолько высоко, что даже не везде можно найти свободные номера.

Для прилета на Мальдивы требуется ПЦР-тест, который необходимо сделать за 96 часов до въезда.

По прилету тесты повторно проходить не нужно, но их могут сделать контактировавшим с больным коронавирусом или перед отъездом домой у тех туристов, которые отдыхали в гест-хаусах на жилых островах. Отправиться в страну можно и чартерами, и регулярными рейсами.

Доминикана – роскошный отдых на Карибах конкурирует разве что с Мальдивами. Попасть на пляжи "баунти" можно без ПЦР-тестов – ни до, ни после прилета их делать не нужно. Полететь можно и регулярными рейсами, и чартерными.

Фото: Пляжи в Доминикане (pixabay.com)

Танзания – райский остров Занзибар этого африканского государства стал открытием для украинцев этой зимой. ПЦР-тестов ни до, ни после прилета не требуют. Полететь в отпуск можно чартерными рейсами.

Шри-Ланка – до прилета необходимо сделать ПЦР-тест за 72 часа, а после прилета – от 1 до 3 повторных тестов в зависимости от срока пребывания. Стоимость тестов – от 35 долларов. Туристы до 14 дней отдыхают в "биопузырях" – на закрытых территориях отелей без контактов с местным населением и ездят только на разрешенные экскурсии в определенное время. Полететь можно чартерными рейсами.

ОАЭ – популярная страна для отдыха со всеми благами цивилизации. Для поездки необходимо сделать ПЦР-тест за 72 часа до прилета. Второй тест сделают всем туристам в аэропорту прибытия бесплатно.

Пока не придет результат, пассажира попросят не ходить в людные места, а лучше подождать в номере отеля. Необходимо будет установить приложение о состоянии здоровья. Полететь в ОАЭ можно регулярными и чартерными рейсами.

Мексика – страна, которую украинцы также массово открыли для себя в 2021 году, не требует тестов ни до, ни после прилета. Отпуск привлекает как пляжами, так и богатыми культурными впечатлениями. Полететь можно регулярными рейсами.

Фото: Для поездки в Мексику не нужны тесты (pixabay.com)

Новые страны, которые открываются в этом сезоне

Если предыдущие страны были доступны украинцам для отпусков и в прошлом году, то в 2021-м открывается и несколько новых направлений.

Грузия. Одна из самых любимых украинцами стран открылась с 1 марта. Чтобы полететь в Грузию, нужно получить негативный результат ПЦР-теста не ранее 72 часов до въезда.

На третий день пребывания туристам нужно пройти повторное ПЦР-тестирование за свой счет. Как и другие страны, Грузия принимает иностранцев с завершенной вакцинацией. Полететь можно регулярными рейсами.

Таиланд – эта страна долгое время была закрыта, но в марте на особых условиях туда могут ехать и украинские туристы. Им можно будет отдыхать до 30 дней – если забронировать сертифицированный отель. Перед этим 15 дней придется находиться на карантине, а перед прилетом сделать ПЦР-тест за 72 часа до въезда. Добраться в Таиланд можно регулярными рейсами.

Фото: Отдых в Грузии доступен с 1 марта (pixabay.com)

Кипр – страна готовилась принимать туристов с негативным ПЦР-тестом с 1 марта, но для украинцев сроки передвинули на месяц. Полететь на Кипр отдыхать в апреле вполне возможно – многие туроператоры предлагают туры раннего бронирования на весну. В зависимости от того, в какую зону для Кипра попадет Украина, у туристов будут спрашивать ПЦР-тест не только за 72 до въезда, но и после прилета.

Сейшелы. Это африканское островное государство, которое благодаря быстрым темпам вакцинации приближается к формированию коллективного иммунитета от COVID.

Поэтому с 25 марта страна официально открывается для всех туристов: их будут принимать как с паспортами вакцинации, так и с негативными результатом ПЦР-тестов за 72 часа до прилета. Туристам разрешат отдыхать в границах определенных отелей. Лететь можно регулярными рейсами.

Греция – в этой стране сроки открытия для туристов из третьих стран еще не определили, но надеются согласовать формат "паспорта" вакцинации с Украиной в ближайшее время. Также рассматривается вариант, чтобы туристы могли приезжать на отдых и без вакцинации – только с негативным результатом теста. Пока известно, что Украину включили в список из 10 важных для туризма стран, с которыми ведутся переговоры о формате поездок.

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Фото: Кипр готовится принимать украинцев в апреле (pixabay.com)

К слову, некоторые курортные страны находятся в "красном" списке украинского Минздрава из-за уровня заболеваемости COVID. Это значит, что туристам нужно быть готовыми к самоизоляции после возвращения домой или к сдаче ПЦР-теста.

Напомним, мы писали, в какой экзотической стране ждут украинских туристов в марте.

Также сообщалось, что украинцам рекомендуют воздержаться от поездок на Мальдивы и Шри-Ланку.