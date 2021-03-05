Море і пальми: в які країни можна їхати на відпочинок навесні

Для українців сьогодні вже відкрито практично півсвіту – багато країн можна відвідати з різними карантинними обмеженнями. Наші громадяни можуть відвідати 95 країн, але з туристичною метою подорожувати найближчим часом найбільш часто вибирають десяток з них.

"За станом на кінець лютого українці можуть відвідати 95 країн з дотриманням певних карантинних обмежень", - заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу у Києві.

Якщо планувати подорож навесні, то деякі країни ще готуються відкривати свої кордони для українців, а інші продовжують залишатися найбільш популярними для відпочинку українських туристів з минулих сезонів.

В які країни можна поїхати на відпочинок навесні?

Найпопулярніші напрямки

Туреччина – у цій країні почали послаблювати карантинні обмеження і привабливість весняного відпочинку для туристів зросла. Наприклад, тепер дозволена робота ресторанів і прогулянки на корабликах. Для поїздки в Туреччину необхідне ПЛР-тестування за 72 години. Полетіти можна численними чартерами і регулярними рейсами.

Фото: Відпочинок в турецькій Анталії (pixabay.com)

Єгипет – також потрібна довідка про тестування за 72 години. Її можна зробити їй на місці – але турагенти не радять цього робити, щоб несподівано не виявитися замкнутим в готелі на карантині, якщо підтвердиться безсимптомний COVID. Полетіти на курорти Єгипту можна чартерними рейсами. Віза для туристів попередньо скасована до кінця квітня.

Мальдіви – особливості відпочинку на острівних курортах в оточенні Індійського океану цієї весни туристи оцінили настільки високо, що навіть не скрізь можна знайти вільні номери.

Для прильоту на Мальдіви потрібен ПЛР-тест, який необхідно зробити за 96 годин до в'їзду.

Після прильоту тести повторно здавати не потрібно, але їх можуть зробити тим, хто контактували з хворим на коронавірус або перед від'їздом додому у тих туристів, які відпочивали в гест-хаусах на заселених островах. Вирушити в країну можна і чартерами, і регулярними рейсами.

Домінікана – розкішний відпочинок на Карибах конкурує хіба що з Мальдівами. Потрапити на пляжі "баунті" можна без ПЛР-тестів – ні до, ні після прильоту їх робити не потрібно. Полетіти можна і регулярними рейсами, і чартерними.

Фото: Пляжі в Домінікані (pixabay.com)

Танзанія – райський острів Занзібар цієї африканської держави став відкриттям для українців цієї зими. ПЛР-тестів ні до, ні після прильоту не вимагають. Полетіти у відпустку можна чартерними рейсами.

Шрі-Ланка – до прильоту необхідно зробити ПЛР-тест за 72 години, а після прильоту – від 1 до 3 повторних тестів залежно від терміну перебування. Вартість тестів – від 35 доларів. Туристи до 14 днів відпочивають в "біобульбашках" – на закритих територіях готелів без контактів з місцевим населенням і їздять тільки на дозволені екскурсії в певний час. Полетіти можна чартерними рейсами.

ОАЕ – популярна країна для відпочинку з усіма благами цивілізації. Для поїздки необхідно зробити ПЛР-тест за 72 години до прильоту. Другий тест зроблять всім туристам в аеропорту прибуття безкоштовно.

Поки не прийде результат, пасажира попросять не ходити в людні місця, а краще почекати в номері готелю. Необхідно буде встановити додаток про стан здоров'я. Полетіти в ОАЕ можна регулярними та чартерними рейсами.

Мексика – країна, яку українці масово відкрили для себе у 2021 році, не вимагає тестів ні до, ні після прильоту. Відпустка приваблює як пляжами, так і багатими культурними враженнями. Полетіти можна регулярними рейсами.

Фото: Для поїздки в Мексику не потрібні тести (pixabay.com)

Нові країни, які відкриваються в цьому сезоні

Якщо попередні країни були доступні українцям для відпусток і минулого року, в 2021-му відкривається і декілька нових напрямків.

Грузія. Одна з найулюбленіших українцями країн відкрилася з 1 березня. Щоб полетіти в Грузію, потрібно отримати негативний результат ПЛР-тесту не раніше 72 годин до в'їзду.

На третій день перебування туристам потрібно пройти повторне ПЛР-тестування своїм коштом. Як і інші країни, Грузія приймає іноземців із завершеною вакцинацією. Полетіти можна регулярними рейсами.

Таїланд – ця країна довгий час була закрита, але в березні на особливих умовах туди можуть їхати й українські туристи. Їм можна буде відпочивати до 30 днів – якщо забронювати сертифікований готель. Перед цим 15 днів доведеться перебувати на карантині, а перед прильотом зробити ПЛР-тест за 72 години до в'їзду. Дістатися в Таїланд можна регулярними рейсами.

Фото: Відпочинок в Грузії доступний з 1 березня (pixabay.com)

Кіпр – країна готувалася приймати туристів з негативним ПЛР-тестом з 1 березня, але для українців терміни пересунули на місяць. Полетіти на Кіпр відпочивати в квітні цілком можливо – багато туроператорів пропонують тури раннього бронювання на весну. Залежно від того, в яку зону для Кіпру потрапить Україна, у туристів будуть питати ПЛР-тест не тільки за 72 в'їзду до прильоту, але і після.

Сейшели. Ця африканська острівна держава, яка завдяки швидким темпам вакцинації наближається до формування колективного імунітету від COVID.

Тому з 25 березня країна офіційно відкривається для всіх туристів: їх будуть приймати як з паспортами вакцинації, так і з негативним результатом ПЛР-тестів за 72 години до прильоту. Туристам дозволять відпочивати в межах певних готелів. Летіти можна регулярними рейсами.

Греція – у цій країні терміни відкриття для туристів з третіх країн ще не визначили, але сподіваються погодити формат "паспорта" вакцинації з Україною незабаром. Також розглядається варіант, щоб туристи могли приїжджати на відпочинок і без вакцинації – тільки з негативним результатом тесту. Поки відомо, що Україну включили в список з 10 важливих для туризму країн, з якими ведуться переговори про формат поїздок.

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Фото: Кіпр готується приймати українців у квітні (pixabay.com)

До речі, деякі курортні країни знаходяться в "червоному" списку українського МОЗ через рівень захворюваності COVID. Це означає, що туристам потрібно бути готовими до самоізоляції після повернення додому або до здачі ПЛР-тесту.

Нагадаємо, ми писали, в якій екзотичній країні чекають українських туристів у березні.

Також повідомлялося, що українцям рекомендують утриматися від поїздок на Мальдіви і Шрі-Ланку.