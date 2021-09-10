"Море" в Карпатах: лучшие горячие источники Закарпатья с бассейнами в окружении леса и гор

Закарпатье – самый из самых богатых теплыми минеральными водами регион. Когда на морских курортах Украины осенью уже становится холодно отдыхать, термальные курорты успешно становятся для туристов "морем" в Карпатах.

На большинстве самых полезных источников с теплой минеральной водой расположены туристические центры – от санаториев до спа-отелей и оздоровительно-развлекательных комплексов с бассейнами и аквапарками.

Какой бальнеологический курорт Закарпатья выбрать, чтобы насладиться купанием в целебной воде и набраться сил до следующего сезона?

В чем особенности термальных источников

Подземные воды, обогащенные различными минералами, поднимаются на поверхность земли с разной температурой. Некоторые – "ледяные", а другие, наоборот, нагреваются.

В Закарпатье поверхностные воды в местах тектонических разломов попадают вглубь, насыщаются полезными минералами, нагреваются и под давлением выбрасываются на поверхность.

На многих бальнеологических курортах вода комфортная для купания сразу – около 30 градусов, но в некоторых источниках ее температура может достигать 50 и больше градусов, поэтому перед подачей в бассейн ее немного охлаждают.

Термы Берегово: водопады и крытый бассейн

Если хочется искупаться в целебных водах Исландии или Новой Зеландии – похожую по составу воду можно найти и в Украине – у Береговского вулканического низкогорья.

В термах Берегово вода - кремниево-хлоридно-натриевая высокой минерализации. Она помогает нормализовать нервную, сердечно-сосудистую, эндокринную системы, восстановиться после респираторных заболеваний.

Фото: Крытый бассейн с термальной водой в Берегово (zhayvoronok.net)

Глубина, с которой поднимается минеральная вода в Берегово - до 1150 метров. Ее температура у поверхности достигает 58 градусов. Чтобы купание в целебной воде было приятным и безопасным, ее охлаждают до 33-36 градусов. При прохладной погоде на улице купание в такой термальной воде может показаться приятнее, чем в море.

Отдохнуть на курорте можно в термальном комплексе "Жаворонок". Там есть единственный в Украине крытый термальный бассейн с температурой воды до 33 градусов. А также два термальных бассейна – для детей и взрослых – под открытым небом, есть еще бассейн с кремниевой водой обычной температуры, два водопада и джакузи, гейзер и гидромассаж.

Стоимость: 220 гривен за 2 часа, и 420 гривен за весь день, дети ростом от 120 см – в два раза дешевле. Для детей ростом ниже – бесплатно.

Косино: джакузи и сауны

Всего в 13 километрах от Берегово находится другой известный термальный курорт Косино – в селе Косонь. Здесь вода поступает из шлейфа залегания минеральных вод, который пролегает через Францию, Италию, Австрию, Швейцарию и Балканы.

Вода в Косино поднимается с глубины 90 м. Уже в бассейнах она – с температурой 41 градус. Глубина залегания вод в Косино – 110 метров. С глубины 90 метров ее поднимают на поверхность с помощью насоса – в бассейны такая вода подается с температурой 25-40 градусов.

Фото: Отдых в термальных бассейнах в Косино (pixabay.com)

В "Термальных водах Косино" можно греться и принимать процедуры в 7 бассейнах. Пять из них – с горячей минеральной водой, два – с пресной. На курорте находится самый большой в мире бассейн с термальной водой - "Золотой кран здоровья". Он известен своими фонтанами-джакузи в форме посуды для традиционных местных напитков.

В комплексе можно не только позаботиться о своем здоровье и отдыхе, но и развлечься в аквапарке с 12-метровыми горками, который работает до конца лета, а также попариться в семи разных саунах.

Стоимость: 450 гривен за 3 часа в бассейнах комплекса, 900 – за весь день. Дети до 150 см ростом – бесплатно.

Также в селе Косонь есть и другие термальные комплексы, например, "Эко-Термал". Вода в бассейне имеет температуру 38-39 градусов.

Стоимость: 500 гривен в день или 150 грн за два часа. Детям с 6 до 12 лет – 200 и 100 грн соответственно.

Велятино: вода полезнее, чем морская

Термальные бассейны с разным составом минеральных вод предлагают гостям и в туристическом комплексе в селе Велятино поблизости от границы с Румынией. Сама вода там - хлоридно-натриевая, борно-бромная с повышенным содержанием йода.

Термальные воды поступают из скважины глубиной около 1000 м с температурой от 36 градусов. Эта вода в 33 раза соленее морской, ее минерализация – около 100 г на литр.

Фото: Бассейны с термальной водой в Велятино (facebook.com/termalvodu)

В селе Велятино едут лечить заболевания опорно-двигательного аппарата, органы дыхания и гинекологические болезни.

На базе комплекса "Теплые воды Велятино" работают 3 термальных и 2 минеральных бассейна, 5 - пресных бассейнов. А также – 6 термальных ванн с различным минеральным составом.

Стоимость: 1 час купания – 100 гривен, целый день – 400 грн. Дети до 140 см – 75 грн в час, 200 грн – за день.

Лумшоры: чаны с нагретой минеральной водой

Отдых в Закарпатье можно провести в отелях и посещать термальные бассейны за отдельную плату, можно также поселиться в самих оздоровительных комплексах. Но один из самых колоритных вариантов оздоровления в минеральной воде в Карпатах – чаны под открытым небом.

В селе Лумшоры термальные чаны – традиционный вид оздоровления. Еще в 17 веке там был открыт "курорт", а чаны сначала изготавливали из дерева. Вода в такой "ванне" – сероводородная (сульфидная) с родоном, которой лечат кожные заболевания, суставы и успокаивают нервную систему.

Фото: Чаны в Лумшорах (booking.com)

В селе у хозяев есть 18 чанов, отлитых по давней австрийской технологии.

В такие чаны на дно кладут речные камни и набирают до 250 л холодной минеральной воды из источника. Под чаном зажигают огонь и после нагревания предлагают туристам "принять процедуру". Для большего эффекта в воду добавляют лекарственные травы, а гостям советуют чередовать теплую воду с окунанием в реке.

Такое купание в чанах часто предлагается как релакс во время экскурсионных туров, хотя в Лумшорах можно поселиться на неделю или больше среди живописной природы, чтобы пройти "спа-курс" в чанах.

Стоимость: от 350 гривен в час.

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