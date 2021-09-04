Спа, оздоровление и релакс: лучшие термальные курорты Европы для комфортного отдыха осенью

Сколько стоит оздоровление в лучших санаторных комплексах западных стран

Осенью начинается сезон особого вида туризма – оздоровительного. В бархатный сезон можно отлично сочетать отдых на термальных источниках, лечение и занимательные экскурсии в окрестностях курортов.

"Время предупредить осенние обострения заболеваний – пройти курс в санатории. Отдых на оздоровительных курортах – удовольствие от приятных процедур, терм и массажей, а также экономия на лекарствах", - говорит эксперт по спа-турам Александра Панамарчук.

По просьбе РБК-Украина она рассказала, на каких условиях и по какой цене украинцы могут провести отпуск на термальных курортах европейских стран, которые на сегодняшний день открыты для украинцев.

К слову, часть из них в этом году были внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Например, в Чехии и Италии - за "исключительную архитектуру курортных городов и феномен санаторно-курортного отдыха", включающего бальнеологические процедуры.

Чехия: курорты с уникальной архитектурой

Карловы Вары в 140 километрах от Праги в окружении Славского леса – один из самых популярных курортов. Там находятся 12 источников, а также лечиться можно грязями и торфом. Минеральная вода используется при заболеваниях органов пищеварения, подагре, сахарном диабете.

Фото: Курорт Марианские Лазни в Чехии (booking.com)

Марианске-Лазне – "идеальный" термальный курорт на западе области Богемия. Это климатическая "жемчужина" страны в окружении гор, лесов и парков. В городе есть парк с миниатюрами всех чешских достопримечательностей, в центре играет музыкальный фонтан.

На курорт едут лечить заболевания почек и мочевыводящих путей

В июле 2021 года Карловы Вары и Марианские Лазни внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Прямой перелет Киев-Прага занимает два часа, стоимость - от 5200 гривен на человека без багажа. Трансфер от Праги на курорты занимает примерно 2-2,5 часа. Отдых с 3-разовым питанием, лечением в 3-звездочном отеле обойдется от 550 евро на человека на неделю", — рассказала эксперт.

Условия въезда: сертификат вакцинации (признаются все вакцины, кроме Coronavac).

Венгрия: цены украинские, а сервис - европейский

В Венгрии термальные курорты начали развиваться еще в 17 веке. Это одна из пяти самых богатых минеральными водами стран мира – всего там насчитывается около 60 тысяч источников. Поэтому неудивительно, что термы – визитная карточка страны. На всех курортах есть питьевая минеральная вода (в бювете или бутилированная) для профилактики заболеваний органов пищеварения, при сахарном диабете и подагре.

Термальные курорты, где можно отдохнуть в Венгрии, Александра Панамарчук перечислила на странице в Facebook : Хевиз, Шарвар, Бюк – это запад Венгрии, ближе к Австрии. Термы подходят для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Фото: Отдых в Будапеште (unsplash.com/ervin-lukacs)

В Будапеште есть качественные отели с термами и аквапарком.

А курорты Хайдусоболо, Дебрецен расположены на востоке Венгрии, ближе к Украине.

"Это востребованные термальные курорты, так как цены украинские, а сервис европейский. Это "мекка для ревматиков". Идеально для семей с детьми: есть аквапарк, удобный недорогой проезд. На курорты, которые находятся ближе к Украине, удобно добираться поездом Киев-Чоп и далее трансфер, в дороге 2 часа. Прохождение границы занимает в среднем 3 часа", - говорит эксперт.

Стоимость такого отдыха с трансфером, проживанием, 2-разовым питанием, лечебными термами обойдется от 450 евро на 7 ночей.

Фото: Термальный бассейн Дебрецена (aquaticum.hu)

Билеты на поезд можно купить дополнительно по своим предпочтениям: купе, люкс, плацкарт. Также с середины сентября стартует прямой рейс Киев - Будапешт авиакомпании Wizz Air. На сентябрь остались варианты билетов от 4000 грн в обе стороны без багажа. А вот на октябрь можно еще купить бюджетно - от 2000 грн на человека, обращает внимание специалист.

Условия въезда: наземным путем – без справок, авиатранспортом – с ПЦР-тестом или сертификатом (все вакцины).

Словения: "целебная" вода и фешенебельные курорты

Словения – это страна-курорт, которая известна своими минеральными водами. Туда едут за эксклюзивным спокойным отдыхом на фоне живописной природы. Самые популярные термальные курорты страны:

Рогашка Слатина – знаменитая минеральная вода "Donat Mg", которую пьют при заболеваниях органов пишеварени, подагре, сахарном диабете. Это бутик-курорт с идеальным расположением в центре Европы.

Термы Олимия – самые роскошные термы для лечения опорно-двигательного аппарата в фешенебельных условиях. Зелено, красиво и очень элегантно.

Курорт Порторож на Адриатическом побережье – это сочетание морской и термальной воды, аюрведический центр.

Фото: Курорт Порторож на берегу Адриатического моря (booking.com)

"В Словению прямого авиаперелета нет, но можно прилетать в соседние страны - Австрию, Хорватию, Италию. Далее можно заказывать трансфер. Проживание с двухразовым питанием обойдется от 700 евро с человека в неделю", — рассказала специалист по спа-туризму.

Условия въезда: ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.

Словакия: качество отдыха выше стоимости

В Словакии находится больше тысячи термальных и минеральных источников. Поэтому отдых в стране столетиями ассоциировался с бальнеологическими курортами в окружении лесов и гор, и с особым целебным воздухом.

Курорт Пиештяны – один из старейших в Центральной Европе. Он известен термальной водой с сильнейшими целебными свойствами. Также там применяются серные грязи для лечения опорно-двигательного аппарата, реабилитация после инсультов.

Дудинце – уникальный курорт для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и опорно-двигательного аппарата.

Фото: Термальный бассейн в Дудинце (travelguide.sk)

"Номера нужно заказывать за два-три месяца наперед. Качество отдыха на бальнеологических курортах Словакии – выше его стоимости. В Братиславу можно прилететь бюджетными авиалиниями за 70-80 евро на человека в обе стороны. Отдых обойдется от 600 евро на человека с трехразовым питанием, осмотром врача и полным санаторным лечением", — описывает отдых на спа-курорте специалист.

Условия въезда: границы открыты для вакцинированных туристов.

Италия: сотни термальных курортов в живописных местах

Италия – не только популярное направление для экскурсионного и пляжного отдыха. Открывать для себя одну из самых красивых стран Европы можно и с другой стороны. В Италии насчитывается около 400 термальных курортов с минеральными источниками. Поэтому многочисленные спа-отели и санатории замечательно совмещаются с экскурсионными поездками.

Одни из самых популярных термальных курортов, куда украинцам предлагают спа-туры: Монтекатини-Терме (в списке ЮНЕСКО) – знаменитый на весь мир курорт в Тоскане в 45 км от Флоренции, Абано-Терме в 40 километрах от Венеции, Фьюджи в 80 километрах от Рима.

На итальянских курортах водой лечат камни в почках, кожные заболевания, печень и органы дыхания.

Фото: Бассейн в Монтекатини-Терме (unsplash.com/gulzada-bektemirova)

Прямые рейсы из Украины сейчас есть во многие города: Венеция, Рим, Милан.

"Летает много авиакомпаний, в том числе - лоукосты "Визейр" и "Райянэйр". Во время распродаж билетов можно улететь по цене билета на поезд в Украине - за 1000-1500 гривен в обе стороны. Отели на термальных курортах, в основном, фешенебельные. Питание очень хорошее, с элементами средиземноморской диеты", — описывает детали отдыха Александра Панамарчук.

Стоимость туров на спа-курорты Италии - от 650 евро с 2-разовым питанием на человека на 7 ночей.

Условия въезда: сертификат вакцинации или негативный результат ПЦР-теста.

Сербия: воды – одни из самых полезных в Европе

Теплыми водами эта территория славилась еще со времен Римской империи, а в 19 веке выяснилось, что по составу они являются одними из самых полезных в Европе.

Сейчас в стране насчитывается больше тысячи купален с термальными водами. Поскольку поселения образовывались вокруг горячих источников, в названиях курортов присутствует слово "баня".

Большинство термальных курортов расположены у подножия гор в живописной местности на юге страны, что добавляет плюсов "санаторному" отдыху. В общей сложности в Сербии есть более полусотни населенных пунктов, в каждом из которых не менее десятка термальных купален.

"Самыми популярными курортами для наших туристов в Сербии стали Врдник и Аранджеловац с лечением опорно-двигательного аппарата. Здесь расположены пятизвездочные отели с высоким уровнем сервиса, бассейны с термальной водой температурой 32-38, джакузи и сауны находятся прямо в отелях, для проживающих входят в стоимость", — рассказывает Александра Панамарчук.

Фото: Отель с термальными бассейнами в Аранджеловаце (boooking.com)

Также в списке популярных – курорт Врнячка Баня, куда едут лечить диабет и болезни органов пищеварения с помощью 4 источников с целебной минеральной водой.

По вторникам и пятницам есть прямой перелет Киев-Белград, из других городов удобные стыковки. Индивидуальный трансфер в спа-отели занимает примерно полтора часа.

Стоимость отдыха - от 500 евро на человека за 7 ночей с трансфером, 2-разовым питанием и посещением термальных бассейнов.

Условия въезда: ПЦР-тест за 48 часов до прилета или сертификат вакцинации.

Напомним, ранее мы писали, на какие термальные курорты можно поехать в Украине.

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