Море холодное, людей нет: пляжный сезон на море в Украине переносится из-за непогоды

Дождевая погода, которая несколько недель не покидает территорию Украины, отразилась и на морских курортах. Пляжи Азовского и Черного морей остаются пустынными.

В ближайшие дни спокойный пляжный отдых остается под сомнением. Например, этой ночью в Геническе ночью выпало 24,4 мм осадков, а утром добавилось еще 8,1 мм. По данным местных метеорологов, температура воздуха утром 15 июня была 20 градусов.

Согласно прогнозу Херсонского центра по гидрометеорологии, 15-17 июня в области ожидается дождь, гроза и град. При этом дневная температура будет прогреваться до 19-21 градуса в ближайшую неделю, и только с 22 июня повысится до 24 градусов.

Мы проверили, какая сейчас погода на курортах Украины и что ожидать туристам от отпуска в середине июня.

Туристы переносят отпуск на море

Туристы, которые планировали морской отдых в июне, переносят даты отпуска. Об этом говорят местные жители, которые сдают жилье отдыхающим. А некоторые из тех, кто уже приехал, через несколько дней возвращаются домой или остаются в оплаченных пансионатах.

Фото: Погода в Геническе 15 июня (facebook.com/Морская гидрометеорологическая станция Геническ)

"Людей действительно еще немного, многие перемещают даты. Сегодня был дождь, а так в основном тепло. Море чистое и медуз пока нет", - рассказала РБК-Украина хозяйка частных апартаментов в Генической Горке на Арабатской Стрелке Юлия Захарова.

Она отметила: в этом году погода непривычно прохладная, из-за этого даже сама купалась в море только один раз.

"В прошлом году июнь был теплее, а в этом весна была холодная. Сейчас отдыхающие каждый день плавают, но говорят по-разному: кому-то море бодрящее, кому-то – теплое", - отметила она.

Как выглядят пляжи Черного и Азовского морей

По данным карты погоды в реальном времени windy.com, температура воды в Черном море в Одессе 15 июня достигает 19 градусов, возле Скадовска, Черноморска и Затоки вода прогрелась до 20 градусов, в Приморском возле Вилкового и в Коблево – до 21 градуса.

В Геническе и вдоль Арабатской Стрелки – 22 градуса. Такая же вода в Кирилловке и Бердянске. Температура воздуха там достигает 22-24 градусов днем.

Фото: Погода на курорте Грибовка (скриншот РБК-Украина)

Следить за погодой на морских курортах специалисты советуют по веб-камерам. Такие есть на пляжах отелей и в общественных местах.

Например, по камерам отеля в Грибовке в Одесской области видно, что пляжи с мокрым песком полностью пустые, дует сильный ветер и начался дождь. В Затоке также видно серое небо и потемневший от осадков песок на пустых пляжах.

В то же время в Кирилловке Запорожской области на Азовском море светит солнце, туристы загорают, а несколько взрослых купаются, несмотря на сильные волны.

Фото: Пляж в Кирилловке (скриншот РБК-Украина)

В Коблево Николаевской области пасмурно и ветряно, пляжи пустые.

В Железном порту в Херсонской области отдыхающие гуляют возле пляжа, но практически никто не купается из-за облачной погоды, по лужам видно, что недавно прошел дождь.

Фото: Пляж в Железном порту (скриншот РБК-Украина)

На курортах Арабатской Стрелки – в Генгорке, Счастливцево и Стрелковом видно немного людей на пляжах, но при этом слышно сильный ветер, море штормит, но дождя нет.

Напомним, мы писали, какие пляжи Херсонской области - самые чистые.

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