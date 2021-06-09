Готовы к летнему сезону: самые чистые пляжи Херсонщины для комфортного отдыха

Три пляжа на Арабатской Стрелке получили "Голубой флаг"

Отдых на море в Украине все больше приближается к мировым стандартам. Вчера, 8 июня, три пляжа на Арабатской Стрелке получили награду "Голубой флаг" – международное признание чистоты и качества отдыха.

Сертификаты вручили двум пляжам в Генической Горке и одному – в поселке Счастливцево, сообщает сайт namori.com.ua.

"Голубой флаг" для пляжа означает соответствие международным стандартам экологической чистоты и безопасности купания. Для украинских курортов наличие такого сертификата значительно повышает туристическую привлекательность региона, говорят эксперты.

Что значит "Голубой флаг" для пляжей Украины

Награда качества пляжей была учреждена во Франции, там первый сертификат был вручен в 1985 году. Сейчас международная программа включает пляжи в 49 странах, а сертификатами качества по всем параметрам могут похвалиться 4820 пляжей и гаваней для яхт.

Фото: Арабатская стрелка (wikipedia.org)

Чтобы претендовать на "Голубой флаг", необходимо соблюдать ряд строгих критериев экологичности, безопасности и доступности, говорится на сайте программы blueflag.global. Всего параметров, по которым проверяют соответствие пляжа – 32.

Например, в описании одного из награжденных пляжей на Арабатский Cтрелке говорится о таких параметрах:

- бесплатный вход;

- киоск;

- спасатели;

- disabled friendly – удобство для людей с инвалидностью;

- песчаный пляж;

- люди с инвалидностью имеют доступ к морю;

Также отмечено удобство пляжа и то, что он оборудован деревянными дорожками к воде, душевыми и шезлонгами. Персонал хорошо обучен, чтобы обеспечивать высокий уровень обслуживания, а также безопасность. Служба первой помощи на пляже предлагает медицинскую помощь посетителям.

В описании говорится, что пляж регулярно проверяется сотрудниками МЧС на соответствие требованиям безопасности: от обследования дна с аквалангом до сбора мусора и опасных отходов.

Вода для купания соответствует требованиям ISO и национальным нормам, соответствие регулярно проверяется сотрудниками санитарной службы Минздрава. На пляже есть обученные и сертифицированные спасатели и спасательное оборудование.

"Есть рестораны и кафе под открытым небом, которые расположены недалеко от пляжа и предлагают вкусные блюда и закуски с видом на море в течение дня", - отмечается в описании пляжа на сайте "Голубого флага".

Фото: Один из пляжей в Генгорке с "Голубым флагом" (blueflag.global)

Где искать комфортные пляжи на Арабатке

Коммунальный пляж села Счастливцево, пляжный курорт "Арабатка" и "Чайка-1" - это пляжи, которые 8 июня получили награды, официально став лучшими пляжами Херсонщины и одними из лучших 18 пляжей Украины, рассказывает РБК-Украина гид и основатель туристического портала "НА МОРЕ" Алексей Войцеховский.



Такая награда на практике означает соответствие пляжа множеству международных критериев безопасности и качеству - от экологических норм воды и песка, до всей инфраструктуры, поясняет эксперт.



"Награда подтверждает, что это чистые и безопасные пляжи. Интересно, что это первые пляжи с этой наградой на Херсонщине, и их сразу три. Отмечу, что все они расположены на Арабатской Стрелке. Туристический сезон на Арабатке начинается раньше, чем в других локациях. Сюда активно едут на майские праздники - ездят на экскурсии, например. Ну а теперь уже наступил пляжный сезон, к которому мы полностью готовы", — говорит он.



По словам Алексея Войцеховского, пляжи Генгорки более мелкие и с более мелким песком, поэтому больше подходят для детей.



"В селе Счастливцево - более крупный ракушечный песок и море глубже. Это идеально для отдыха молодых пар, семей со взрослыми детьми. А в Стрелковом берег из ракушки, и сразу глубокое море", — описывает он пляжи Арабатки.

Фото: Пляж с межународным сертификатом в Затоке (rutaresort.com)

Также сертификаты "Голубой флаг" есть у нескольких пляжей на черноморском побережье. Например:

- пляж "Яхта" на Фонтанке в Одессе владеет сертификатом с 2016 года;

- одесский пляж "Калетон" – с 2015 года;

- коммунальный пляж в Черноморске получил отличие еще в 2011 году;

- пляж клуба "Рута" в Затоке отмечен "Голубым флагом" с 2019 года.

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