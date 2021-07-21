"Могут закрыть границы": что будет с турами на курорты Турции на пике сезона

Самая популярная туристическая страна среди украинцев этим летом может вскоре закрыть границы для иностранцев. Такое решение назревает в Турции в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом штамма "Дельта".

Об этом сообщил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой в эфире одного из телеканалов. По его словам, пока такой вопрос на повестке не стоит, но все будет зависеть от темпов вакцинации населения. Между тем, число случаев заражения штаммом "Дельта" в стране возросло за последнюю неделю почти втрое и достигло 750.

"Ни от чего гарантии нет, и, конечно, нужно смотреть, что происходит в ряде провинций со штаммом "Дельта". Однако по международным авиарейсам во внимание принимается ситуация по всей стране. Приоритет – максимальная вакцинация", — заявил Эрсой.

Согласно данным сайта worldometers.info, на данный момент Турция занимает 6 место среди стран мира по заболеваемости COVID (выявляют около 7-8 тысяч новых случаев ежедневно).

К слову, резкий всплеск заболеваемости местные чиновники связывают с недавним восстановлением турпотока из России. Об этом факторе свидетельствуют и данные на сайте Минздрава Турции, где видно, что в самой популярной у туристов провинции Анталия за последние недели заболеваемость составляет 65 человек на 100 тыс. населения, в то время как в провинции Мугла (курорты на Эгейском море) – 16,7.

Фото: Курортная локация в Турции (pixabay.com)

"Могут ввести условие вакцинации для туристов": мнение эксперта

Закрытие границ Турции на пике сезона – абсолютно реальный сценарий, считает заместитель гендиректора компании "TEZ Tour Украина" Александр Новиковский.

"Если Турция сейчас начнет "захлебываться" от вируса, то на первое место выйдет внутренняя безопасность. Это существенно повлияет на массовый туризм. Но из практики мы видим, что может быть также усиление контроля при пересечении границы – наличие ПЦР-тестов или вакцинации. Также могут ввести въезд только для вакцинированных туристов", — перечисляет эксперт возможные меры в комментарии РБК-Украина.

Фото: Пляж на Анталийском побережье (booking.com)

Заявление турецких властей о возможном закрытии для иностранцев пока не вызывает беспокойства в туристической сфере и не внесло изменений в работу туристических компаний, добавляет он.

Чего ждать туристам, которые купили туры в Турцию

По словам Александра Новиковского, в этом сезоне большинство туристов бронируют туры за неделю-две до поездки, поэтому возможное закрытие границ Турции затронет не слишком много путешественников.

По его подсчетам, рынок Турции на сегодняшний день составляет примерно 50-60% от общего выездного турпотока. За сезон с апреля по октябрь в Анталию выезжают более 700 тысяч украинцев: это в среднем 100 тысяч туристов в месяц.

"То есть около 200-250 тысяч туристов могли бы поехать в Турцию до конца этого сезона. Но Турция даже если и закроется, то не за один день. Не все украинские туристы бронируют туры наперед, как правило – сегодня на завтра, на неделю-две наперед. Возможно, и будет до 100 тысяч бронирований. Но даже в случае закрытия границ операторы смогут как минимум предложить альтернативы или вернут деньги", — объясняет руководитель компании-туроператора.

Фото: Вместо Турции туристам предложат Грецию и Египет (Марина Казакова)

По его словам, без отпуска украинцы не останутся и выбор среди доступных стран есть.

"На сегодня у нас есть альтернативные направления: Греция, Кипр. Активным остается Египет – думаю, в этом направлении увеличится количество отдыхающих. Также возрастет турпоток в Объединенные Арабские Эмираты", - прогнозирует эксперт.

Напомним, ранее мы писали, что увидеть и попробовать в Фетхие - любимом курорте западных туристов в Турции.

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