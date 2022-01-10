Минус 11 миллионов мест. Почему авиакомпании продолжают отменять рейсы в 2022 году

Туризм без авиации уже невозможно представить – во время пандемии авиаперевозчики в числе первых пострадали от закрытых границ в 2020 году. В 2021 году пропускная способность авиакомпаний по всему миру достигла 65% от уровня до пандемии.

Общий пассажиропоток в мире составил 5,7 миллиарда мест по сравнению с 8,7 миллиардами в 2019 году - на 35% меньше, сообщается на платформе OAG - исследовательской компании, поставляющей данные и аналитические материалы о путешествиях.

Авиакомпании продолжат сокращать рейсы в ближайшие недели

Отмечается, что во второй половине 2021 года восстановление турпотоков было более ощутимым, чем в первом полугодии. Внутренние перелеты достигли 80% от уровня 2019 года благодаря таким рынкам, как Китай, США и Россия.

Хотя ожидается, что штамм "Омикрон" ухудшит показатели пассажиропотоков, но данные пока свидетельствуют об обратном. Объем мировых авиаперевозок в первую неделю января 2022 года остается высоким.

Фото: После праздников объем авиаперевозок остается высоким (unsplash.com/anete-lusina)

"Однако из-за отсутствия сезонных праздников авиакомпании снова удаляют запланированные мощности на первый квартал года – с середины декабря было удалено около 11,4 миллиона мест, и мы можем ожидать, что намного больше будет выпадать из системы в следующие несколько недель", — отмечается в статье.

Между тем, пассажирский авиапоток в январе уже на 50% выше, чем в этот период год назад – и составляет 366,4 миллиона мест (против 246,5 миллиона в прошлом году).

Пропускная способность авиакомпаний по всему миру за последнюю неделю увеличилась на 375 тысяч (с 84 миллионами мест в расписаниях), в связи с возвращением пассажиров домой после праздников.

В последние дни СМИ много писали об отменах рейсов из-за нехватки персонала и сильных погодных штормов, обрушившихся на США.

"Авиакомпании по-разному справляются с операционными сбоями. Ryanair публично объявила о планах сократить свои пропускные способности более чем на треть в январе, на этой неделе авиакомпания намеревается обслужить 2,8 миллиона мест в группах различных перевозчиков. На следующей неделе эта цифра упадет до 1,3 миллиона. И если Ryanair предпримет такие шаги, мы должны ожидать, что и другие последуют за ними", — прогнозируют эксперты.

Также пропускная способность сокращается у авиакомпании EasyJet – на 30% за последний месяц.

Фото: В январе авикомпании продолжат сокращать рейсы (unsplash.com/alexander-schimmeck)

Какие страны наращивают и сокращают рейсы

Пассажиропоток авиакомпаний в Индии в настоящее время составляет почти 90% от уровня, существовавшего до пандемии, и еженедельно добавляется около 400 тысяч мест. Хотя на первых двух позициях остаются Китай и США.

Среди двадцати крупнейших рынков свои "доковидные" потоки увеличили Мексика (+ 6%) и Колумбия (+ 4%). Также с каждой неделей наращиваются внутренние перевозки в Бразилии (+8%) и Индонезии (+ 14%).

Среди стран, которые сократили количество авиаперевозок в первую неделю января, оказалась Франция – ее мощности снизились на 15,4% как раз перед началом лыжного сезона. Также снижение отмечено в США (-2,4%), Испании (-1,7%), Великобритании (-1,8%), Канаде (-1,9%).

Отмечается, что ограничение международных поездок из-за "Омикрона" на первый взгляд кажется разумным решением, однако сокращение пропускной способности авиакомпаний не останавливает распространение вируса между странами.

Фото: Авиакомпании по-разному реагировали на ограничения (Виталий Носач/РБК-Украина)

Cитуация с авиаперевозками в Украине в 2021 году

Среди европейских стран Украина оказалась в лидерах стран по темпам восстановления авиатрафика после пандемии. Такие данные опубликовали в отчете Евроконтроля на основе анализа показателей 2021 года. Украина с показателями авиаперевозки на 26% ниже уровня 2019 года оказалась на 4-месте в списке стран:

Албания (-8%);

Босния и Герцеговина (-20%);

Армения (-22%);

Украина (-26%);

Греция (-27%).

При этом Украина существенно опередила страны Западной Европы - медленнее всего авиационная отрасль восстанавливалась в 2021 году в Великобритании, Финляндии и Ирландии. В этих странах число перелетов было на 62% меньше, чем в 2019 году.

Массовая вакцинация в Украине и за рубежом вновь открыла украинцам дорогу в страны Евросоюза и на популярные курорты, объяснял в своей колонке в РБК-Украина авиаэксперт Алексей Бурчевский.

В результате украинские авиакомпании существенно нарастили количество рейсов этим летом. Так, по данным компании "Украэрорух", украинские авиакомпании в ноябре 2021 года выполнили всего на 12 % меньше рейсов, чем в ноябре докризисного 2019, а по количеству внутренних рейсов даже опередили его показатели.

Несколько десятков международных авиакомпаний вернулись на транзитные маршруты над Черным морем. Авиационный персонал спешно отзывали из вынужденных отпусков, а некоторые авиакомпании даже объявляли новый набор бортпроводников и пилотов.

Фото: Туристы из Украины активно летали на отдых в 2021 году (Виталий Носач/РБК-Украина)

Чартеры в Турцию и Египет летали, как в лучшие "доковидные" годы. В целом, тенденция позитивная, и дает надежду на успешный 2022 год, отметил эксперт.

Какие прогнозы для мировой авиации делают эксперты

В общей сложности в мире в январе 2022 года запланировано на 22% меньше мест, чем в январе 2020 года (до начала пандемии). Весьма вероятно, что общий рынок останется около 40 % ниже уровня 2020 года, и в 2022 году "авиакомпании будут молиться о возвращении корпоративного путешественника", пишут в OAG.

Эксперты отмечают: следующие несколько недель для авиакомпаний будут трудными как с операционной точки зрения, так и в контексте формирования всего 2022 года. Ограниченные в ресурсах перевозчики продолжат балансировать с рабочими часами персонала.

Другие авиакомпании, которые будут работать без ограничений из-за "Омикрона", во втором квартале наладят свои дела. Высокий отложенный спрос уже привел к тому, что перевозчики снова добавили самолеты, например, A380, и вновь открыли дальнемагистральные маршруты во многих странах.

"Нам просто нужно пережить первый квартал 2022 года, поскольку этот период всегда был решающим в этой отрасли", — обращают внимание специалисты.

Напомним, мы писали, что туристам в Европе будут компенсировать перенос авиарейсов.

Также ранее сообщалось про полеты по новым правилам и авиабезвиз. Какими были ключевые события украинского "неба" в 2021 году.