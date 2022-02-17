Места заканчиваются. Сколько стоят туры в Египет после рекордного скачка спроса в феврале

Спрос на туры в Египет среди украинцев в середине февраля продолжает расти, а цены могут и снизиться в зависимости от международной ситуации.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, на какие даты еще можно найти места в самолетах на египетские курорты и насколько подорожали путевки. Об этом изданию объяснили эксперты туристического рынка.

"Места в Египет с 19 февраля". На какие даты подорожали туры

Накануне 14 февраля, Дня влюбленных, спрос на туры в Египет вырос на 20%, хотя до этого туроператоры сократили количество рейсов в эту страну почти в два раза, рассказал в комментарии РБК-Украина директор сети туристических агентств "Поехали с нами" Олег Кулик.

По его словам, еще до нарастания панических настроений из-за возможного вторжения России было продано 95% туров на даты 14-16 февраля. За выходные 12-13 февраля разобрали и оставшиеся путевки.

Представители других туристических компаний также отмечали: на даты до 16 января доступных мест на курорты уже не было.

Фото: Спрос на туры в Египет возрос из-за паники (booking.com)

При этом спрос на туры сказался и на повышении цены.

"Туры в Египет подорожали за неделю на 200-400 долларов на 7 ночей на двоих взрослых - в зависимости от туроператора и отеля. Но спрос упал, начиная с воскресенья, поэтому я ожидаю коррекции цен", - рассказывает о текущих ценах директор туристической компании "Пилигрим" Павел Головненко.

Цены по Египту действительно выросли, подтверждает изданию и директор "IT-tour" Виталий Ходеев.

"Количество бронировок в эти дни снизилось, однако уже сегодня наблюдается тенденция к восстановлению спроса: места есть начиная с 19-20 февраля. Но их осталось уже не так много. Так как места не "горят", то и существенного понижения цен не ожидается", - отмечает он в комментарии РБК-Украина.

"Если места заканчиваются, то дальше туроператоры поднимают цены"

Цены на туры в Египет в целом на вторую половину февраля и март всегда выше, чем цены на отдых в этой стране в октябре и ноябре, обращает внимание Виталий Ходеев.

"Спрос на праздники, день влюбленных и 8 марта всегда выше. Цены на эти даты тоже высокие. Но места закончились на 16,17,18 февраля из-за ожидания войны, многие вылетели", - отмечает тенденцию эксперт.

Фото: Цены на отдых во второй половине февраля выше, чем в октябре-ноябре (booking.com)

Виталий Ходеев объясняет: если места заканчиваются на ближайшие даты, операторы всегда приподнимают цены на последующие даты.

"Если на следующей неделе продажи будут низкими, цены понизят. У туроператоров – четкая связь", - не берется прогнозировать ближайшие цены он.

Павел Головненко подтверждает: на следующие выходные осталось мало туров в Египет, а вот на начало марта предложений много.

"Цены пока высокие, но я ожидаю падения. Хотя все так непредсказуемо, с этой международной ситуацией", - говорит он о повышении цен на путевки.

Обычнов феврале спрос на отдых в Египте низкий, отмечает руководитель компании "Пилигрим".

"Спрос нетипичный. Это паника по поводу возможной войны, однозначно. Кто мог, стремились до 16-го уехать. Например, билеты на Дубай на 15-е стоили по 20000 гривен и дороже - это туроператоры продавали свои выкупленные блоки на рейсах авиакомпаний. У самих авиакомпаний все билеты еще раньше раскупили", - приводит он пример повышенного спроса на выходных.

Фото: На начало марта в Египет есть много предложений (booking.com)

Какая погода в Египте в феврале

К слову, в феврале в Египте по вечерам еще прохладно – если днем воздух прогревается до 25 градусов тепла, то после заката воздух охлаждается до +15.

При этом вода в море у побережья Шарм-эль-Шейха и Хургады, по данным windy.com, - около 22 градусов тепла.

Сколько стоит отдых в Египте во второй половине февраля

Мы проверили стоимость недельного отдыха для двоих в Египте с питанием "все включено", авиаперелетом и страховкой на даты с 19 февраля и выбрали самые низкие цены.

У сети туристических агентств "Поехали с нами" самые доступные по цене туры в 3* отеле в Хургаде – от 18 тысяч гривен с вылетом 23 февраля, от 18,8 тысяч гривен в Хургаде на ту же дату, в 5* можно найти туры от 24 тысяч гривен в Шарм-эль-Шейх с вылетом 25 февраля;

У компании Farvater самый доступный по цене вариант отдыха – в 3* отеле в Шарм-эль-Шейхе с вылетом 20 февраля – от 16,9 тысяч гривен, в 4* на этом же курорте – от 18,9 тысяч гривен с вылетом 19 февраля, в 5* - от 21,8 тысяч гривен с вылетом 20 февраля;

У misto.travel есть более доступные туры с 25 февраля – по цене от 19 тысяч гривен в 3* отеле, в 4* - от 20,5 тысяч гривен, в 5* - от 24 тысяч гривен в Шарм-эль-Шейхе. С вылетом 20 февраля путевка в 3* отель обойдется от 22,3 тысяч гривен, в 4* - от 24,2 тысяч гривен.

Напомним, ранее стало известно, что Тунис открывается для туристов с простыми правилами въезда.

Также эксперт развеял мифы вокруг отдыха в формате "все включено".