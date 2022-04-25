Места героической славы. Как изменится туризм в Украине после войны

Война в Украине значительно перестроит всю отрасль туризма, и после завершения боевых действий в стране появятся новые направления путешествий.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Гостуризма Марьяны Олеськив Интерфакс-Украина.

Не только Хортица. Украинцев будут интересовать места героической славы

Когда закончится война и мы начнем все восстанавливать, внутренний туризм экономически довольно сильно "просядет". Однако со временем он восстановится и несколько изменится, отмечает глава ДАРТ.

"Я уверена, что много людей захочет посетить те места, которые уже стали символами этой войны. Если до сих пор люди путешествовали по местам казацкой славы – ехали к холодному Яру, Черкащине, Хортице, – то скоро к ним добавятся места нашей нынешней славы", — объясняет она.

Фото: Если раньше туристов интересовала Хортица, то к подобным локациям добавятся места нынешней славы украинцев, говорят в ДАРТ (unsplash.com)

По ее словам, крайне важно уже сейчас создавать подобные туристические программы, чтобы у украинцев было понимание того, что произошло, и которые бы рассказывали про нашу борьбу и победу своим детям и внукам.

В ДАРТ анонсировали создание маршрутов памяти: часть разрушенных оккупантами объектов сохранят для истории, чтобы показать, какие преступления совершила страна-агрессор в Украине. Мэри городов также будут восстанавливать инфраструктуру так, чтобы оставить некоторые места нетронутыми.

"Все причастные к этому органы государственной власти – Министерство инфраструктуры Украины и Министерство культуры и информационной политики Украины и ДАРТ – работают над этим", — сказала она.

О каком туризме придется надолго забыть

По мнению Марьяны Олеськив, в контексте отдыха в Украине по крайней мере на время придется забыть о пляжном туризме. Ведь на юге страны будут продолжаться разминирование.

"С другой стороны, я искренне надеюсь, что количество пляжей восстановится к уровню начала 2014 года", — прогнозирует она.

Останется ли после войны лозунг "Мандруй Україною"

В разгар пандемии COVID, когда большинство зарубежных направлений были для украинцев закрытыми, стал популярным тренд "Мандруй Україною".

Этот лозунг запустили в 2020 году, и с тех пор путешественники опубликовали в соцсетях сотни тысяч сообщений с этим тегом, открывая неизвестные ранее интересные локации в Украине.

Фото: Война еще больше объединяет украинцев и заставляет людей путешествовать по стране - глава ДАРТ (unsplash.com)

По мнению Марьяны Олеськив, этот лозунг останется в контексте путешествий по стране и в дальнейшем. Оно будет основным и позже, однако к нему добавятся и новые смыслы.

"Но параллельно с ним нужно будет формулировать новые смыслы вроде "Для чего мы путешествуем по Украине?". Сейчас война заставляет людей путешествовать по стране. Но, как ни странно, эта ситуация нас еще больше объединяет", — говорит она.

На западе Украины на сегодня совместно с туристической сферой разработали экскурсионные туры: они бесплатные для тех, кто оставил свои дома из-за войны.

"В эти экскурсии заложена историческая составляющая для того, чтобы лучше объяснить людям те периоды, которые пережила Галичина, завоеванная когда-то коммунистами. Например, экскурсоводы рассказывают о таких же зверствах в 1939-41 годах, которые сейчас мы видели в Буче, Ирпене, Мариуполе, Харькове и других городах и селах. К сожалению, боль одинаковая у всех украинцев", — подчеркивает глава Гостуризма.

Напомним, ранее мы писали, каким будет туристический сезон в 2022 году на фоне войны России против Украины.

Также Гостуризм готовит план восстановления туристической отрасли Украины после войны.