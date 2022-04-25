Отрасль на паузе. Гостуризм готовит план восстановления туристической сферы Украины

Вместе с иностранными партнерами ведомство разрабатывает шаги развития туризма после войны

Туристическая отрасль Украины подверглась разрушениям из-за войны России против Украины, однако международные партнеры уже готовы помогать восстанавливать отрасль и инфраструктуру, говорят в Гостуризме.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на интервью Марьяны Олеськив Интерфакс-Украина.

"Если мы говорим о центральной и западной части Украины, то гостиничная отрасль убытков точно не понесла. Разрушений практически не нанесено. Если мы говорим о Киеве, востоке и юге, то здесь туристическая отрасль полностью остановилась. Сейчас оценить потери все еще сложно", — сказала глава Гостуризма Марьяна Олеськив.

По ее словам, ведомство попытается сделать оценку по налогам, которые были уплачены в период военных действий.

"Но то, что отрасль сейчас на паузе – это очевидный факт", — отметила она.

На вопрос о том, какие финансовые источники будут применять для восстановления туристического потенциала Украины и как будут помогать международные партнеры, она ответила, что готовность оказать помощь уже высказывают из-за границы.

Фото: Глава Гостуризма Марьяна Олеськив (РБК-Украина/Виталий Носач)

"Нам пишут владельцы туристических компаний, туристические операторы, которые готовы по завершению боевых действий открывать бизнес в Украине, создавать рабочие места и помочь развивать отрасль. Интерес к Украине сегодня огромный. Сейчас с несколькими организациями готовим планы по восстановлению туристической отрасли, как только это станет возможным",- отметила председатель ДАРТ.

Однако она подчеркнула, что сейчас первоочередная задача — полное прекращение сотрудничества международного туристического бизнеса с Россией.

"Наша цель – победить этих нелюдей, а для этого нужно оружие и экономическое давление. Поэтому мы постоянно обращаемся к туристической сфере, чтобы его участники делали свой вклад в нашу общую победу", — уточнила глава Гостуризма.

Напомним, в ДАРТ выступили за законодательный запрет украинским туроператорам сотрудничать с Россией и Беларусью.