Меловые горы и карстовые скалы. Названы пять нацпарков Украины для зимнего отдыха

В парках можно подышать свежим воздухом и полюбоваться фантастическими зимними видами

В Государственном агентстве развития туризма подготовили подборку национальных парков Украины для зимнего уик-энда. Об этом сообщается на официальной странице агентства Facebook.

В парках можно не только подышать свежим воздухом и полюбоваться фантастическими зимними видами, но и найти на снегу следы диких животных и даже понаблюдать за птицами.

Пять национальных парков Украины для активного отдыха

Национальный природный парк "Синевир", Закарпатская область; Галицкий национальный природный парк, Ивано-Франковская область; Национальный природный парк "Святые горы", Донецкая область; Национальный природный парк "Тузловские лиманы", Одесская область; Национальный природный парк "Подольские Товтры", Хмельницкая область. Национальный природный парк "Синевир" расположен в Закарпатской области.

Гости могут полюбоваться живописными горами и пейзажами, увидеть озеро и водопад "Белый зверь".

Кроме "Морского глаза", как поэтически называют в народе озеро Синевир, здесь можно посетить Центр реабилитации медведей, где лечат животных после жестокого обращения в частных зоопарках и цирках.

Также посетить музей "Старая деревня" и ряд интересных локаций в Колочаве, посетить центр реабилитации хищных птиц "Сапсан", напиться воды из минерального источника.

Галицкий Национальный природный парк в Ивано-Франковской области. В парке уникальные буковые леса с карстовыми скалами и пещерами, тишина урочищ и замерзшие водоемы. На территории работает Центр реабилитации диких животных.

Национальный природный парк "Святые горы" расположен в Славянском и Краснолиманском районах. И здесь можно полюбоваться не только застывшей рекой Северский Донец, но еще и меловыми горами. Общая площадь этого парка – 40 гектаров. Природа этой местности и ее окрестностей еще сохранила условия для существования многих редких птиц

Фото: Национальный природный парк "Святые горы" (facebook.com/svyatygory)

Настоящей жемчужиной заповедника – пещерные храмы с Николаевской церковью, построенной в XVII в. на меловой скале. Это уникальное сооружение воспроизводит в камне традиции деревянного народного зодчества и является оригинальным произведением украинского барокко.

Национальный природный парк "Тузловские лиманы" в Одесской области – это Мекка для любителей наблюдений за птицами, которая находится у Черного моря.

Через территорию парка проходит один из самых больших миграционных путей пернатых. Зимой сюда прилетает много гусей и уток, встречаются и такие экзотические виды, как краснозобая казарка, которую в Украине можно увидеть только здесь.

Национальный природный парк "Подольские Товтры" расположен в Хмельницкой области.

Здесь можно наслаждаться красотой природы, живописными холмами, с которых начинаются украинские Карпаты.

Всего в парке насчитывается целых 160 товтр. Разные по высоте, поросшие лесом, все они имеют общую черту: западный крутой склон, а восточный пологий. В Европе аналогов Подольским Товтрам нет, сходные по геологическим структурам скалистые гряды существуют только в Великобритании и США.

Привлекают путешественников не только умопомрачительные виды, но и здешние источники с живительной водой и живописная Бакота с древним скальным монастырем. Зимой в парке действуют пешие, конные и лыжные маршруты.

Напомним, ранее мы писали, что в селе Левки Житомирской области нашли озеро необычной формы.

Также мы писали, что на Черниговщине путешественник и фотограф показал зрелищные кадры зимней локации.