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Ледяная красота Десны. Фотограф показал зрелищные кадры зимней локации на Черниговщине

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Среда 12 января 2022 09:17
Ледяная красота Десны. Фотограф показал зрелищные кадры зимней локации на Черниговщине Фото: Солонецкое озеро в Черниговской области (facebook.com/oleksandr-malyon)
Автор: Евгения Тугушева

Любоваться видами путешественник советует с автомобильного моста, который делит воду пополам

Фотограф и путешественник Александр Мален показал зрелищные кадры Солонецкого озера и поделился фотографиями на своей странице в Facebook.

"Солонецкое озеро – гидрологическая памятка природы местного значения на Черниговщине. А проще – живописное озеро в пойме Десны. В сезон популярно среди отдыхающих и всегда среди рыбаков", – отмечает он.

Александр Мален снимает невероятные виды с помощью дрона. Фотограф советует любоваться видами озера с автомобильного моста, разделяющего водоем пополам.

Ледяная красота Десны. Фотограф показал зрелищные кадры зимней локации на Черниговщине

Ледяная красота Десны. Фотограф показал зрелищные кадры зимней локации на Черниговщине

Фото: Озеро Солонецкое (facebook.com/oleksandr-malyon)

"Нам было доступно еще два варианта – со льда и с неба", – написал в посте Александр.

Ледяная красота Десны. Фотограф показал зрелищные кадры зимней локации на Черниговщине

Фото: Любоваться пейзажами Десны путешественник советует с автомобильного моста, который делит воду пополам (facebook.com/oleksandr-malyon)

Озеро Солонецкое – это живописное пойменное озеро на правом берегу реки Десна, расположенное вблизи города Остер Черниговской области. Гидрологический памятник природы местного значения в Украине площадью 13 гектаров.

Напомним, ранее мы писали, что в селе Левки Житомирской области нашли озеро необычной формы.

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