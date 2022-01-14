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Мексика стала второй в мире страной, снявшей все ограничения на въезд во время COVID

Автор: Евгения Тугушева

Первыми такое решение приняли власти Сальвадора

Мексика стала второй страной в мире, которая отменила все требования на въезд для иностранцев. Так, с 1 января 2022 года в стране отменяют все ограничения к въезду в связи с COVID-19, пишет Traveloffpath.com.

Теперь приезжать в страну можно без тестов, карантина или онлайн-форм – как в обычные времена.

В отличие от большей части стран в мире, Мексика не закрывала свои границы на протяжении всей пандемии. В результате с 2020 года она стала самым популярным направлением в мире.

Какие изменения в ограничениях в Мексике

До 1 января 2022 года в Мексике все еще действовала анкета о состоянии здоровья, необходимая для всех туристов, включая международные рейсы и внутренние рейсы.

После того как путешественники заполнят цифровую форму, они получат QR-код, который нужно отсканировать в аэропорту. Это позволило бы пассажиру свободно проходить через контроль безопасности, без того, чтобы служба безопасности аэропорта забирала его для дальнейшего досмотра, если ответы на анкеты противоречили санитарным нормам властей.

Фото: В Мексике сняли все ограничения на въезд (unsplash.com/jezael-melgoza)

Также путешественники должны были сдавать ПЦР-тесты и заполнять формы о здоровье. Последние несколько месяцев обязательными оставались только онлайн-формы, но с 1 января 2022 года и их решили отменить. О том, что все ограничения на въезд сняты, указано и на сайте IATA.

С 1 января 2022 года Мексика официально прекратила использование этой формы.

Напомним, ранее ми писали, что в Черногории существенно смягчили правила въезда.

Также ми писали, что для въезда в Ирландию вакцинированные путешественники больше не будут обязаны предъявлять отрицательный тест на COVID-19.

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Мексика