В Черногории существенно смягчили правила въезда: главное
Новые правила будут действовать по крайней мере в течение семи дней
Власти Черногории решили снять некоторые из ковидных ограничений на въезд в страну.
Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения страны. Ранее, накануне нового года, в стране запретили въезд невакцинированным: теперь это ограничение решили снять.
Министр здравоохранения Елена Боровинич-Бойович представила новые меры против COVID-19, которые будут действовать в течение следующих семи дней — с 13 по 19 января 2022 года.
"Цифры, которые у нас есть по количеству инфицированных, не вызывают беспокойства. Система здравоохранения справляется с нагрузкой, поэтому часть ограничений мы снимаем", — объяснила глава Минздрава.
Согласно новым изменениям, туристы могут выезжать в Черногорию предоставляя на границе один из следующих документов:
- Сертификат о том, что они были привиты установленным количеством доз вакцины против нового коронавируса, и что с момента последней дозы не прошло более шести месяцев;
- Отрицательный ПЦР-тест на новый коронавирус (SARS-CoV-2) не старше 72 часов;
- Отрицательный экспресс-тест на антиген не старше 48 часов;
- Доказательство выздоровления от COVID-19 (положительный результат ПЦР или экспресс-теста на антиген нового коронавируса старше 10 дней и не старше 180 дней с даты выдачи результата теста).
Так, туристы могут приезжать в страну не только с ковид-паспортом или справкой об антителах, но и имея при себе отрицательные результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия, либо экспресс-теста на антиген не старше 48 часов.
После этого ведомство еще раз проанализирует ситуацию с коронавирусом и примет соответствующие меры.
Какие правила въезда в Черногорию для украинцев действуют сегодня
С 13 по 19 января 2022 года въезд разрешается при наличии одного из приведенных документов:
1. Подтверждение проведения полной вакцинации при условии, что вторая доза вакцины сделана не позднее шести месяцев до въезда.
2. Отрицательный ПЦР тест не старше 72 часов;
3. Отрицательный быстрый тест на антиген не старше 48 часов;
4. Подтверждение перенесенной болезни COVID-19 (положительный ПЦР или экспресс-тест антигена, который должен быть не менее 10 дней и не более 180 дней).
Напомним, ранее в Словении ввели ограничения для всех иностранцев.
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