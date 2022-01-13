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В Черногории существенно смягчили правила въезда: главное

Новина українською →
Четверг 13 января 2022 11:47
В Черногории существенно смягчили правила въезда: главное Фото: В Черногории смягчили правила въезда для всех иностранцев (unsplash.com/kenneth-sonntag)
Автор: Евгения Тугушева

Новые правила будут действовать по крайней мере в течение семи дней

Власти Черногории решили снять некоторые из ковидных ограничений на въезд в страну.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения страны. Ранее, накануне нового года, в стране запретили въезд невакцинированным: теперь это ограничение решили снять.

Министр здравоохранения Елена Боровинич-Бойович представила новые меры против COVID-19, которые будут действовать в течение следующих семи дней — с 13 по 19 января 2022 года.

"Цифры, которые у нас есть по количеству инфицированных, не вызывают беспокойства. Система здравоохранения справляется с нагрузкой, поэтому часть ограничений мы снимаем", — объяснила глава Минздрава.

Согласно новым изменениям, туристы могут выезжать в Черногорию предоставляя на границе один из следующих документов:

  1. Сертификат о том, что они были привиты установленным количеством доз вакцины против нового коронавируса, и что с момента последней дозы не прошло более шести месяцев;
  2. Отрицательный ПЦР-тест на новый коронавирус (SARS-CoV-2) не старше 72 часов;
  3. Отрицательный экспресс-тест на антиген не старше 48 часов;
  4. Доказательство выздоровления от COVID-19 (положительный результат ПЦР или экспресс-теста на антиген нового коронавируса старше 10 дней и не старше 180 дней с даты выдачи результата теста).

Так, туристы могут приезжать в страну не только с ковид-паспортом или справкой об антителах, но и имея при себе отрицательные результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия, либо экспресс-теста на антиген не старше 48 часов.

После этого ведомство еще раз проанализирует ситуацию с коронавирусом и примет соответствующие меры.

Какие правила въезда в Черногорию для украинцев действуют сегодня

С 13 по 19 января 2022 года въезд разрешается при наличии одного из приведенных документов:

1. Подтверждение проведения полной вакцинации при условии, что вторая доза вакцины сделана не позднее шести месяцев до въезда.

2. Отрицательный ПЦР тест не старше 72 часов;

3. Отрицательный быстрый тест на антиген не старше 48 часов;

4. Подтверждение перенесенной болезни COVID-19 (положительный ПЦР или экспресс-тест антигена, который должен быть не менее 10 дней и не более 180 дней).

Напомним, ранее в Словении ввели ограничения для всех иностранцев.

Также мы писали, что Ирландия упрощает правила въезда.

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