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Мексика стала второй в мире страной, снявшей все ограничения на въезд во время COVID

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Пятница 14 января 2022 10:55
Мексика стала второй в мире страной, снявшей все ограничения на въезд во время COVID Фото: В Мексике сняли все ограничения на въезд (unsplash.com/filip-gielda)
Автор: Евгения Тугушева

Первыми такое решение приняли власти Сальвадора

Мексика стала второй страной в мире, которая отменила все требования на въезд для иностранцев. Так, с 1 января 2022 года в стране отменяют все ограничения к въезду в связи с COVID-19, пишет Traveloffpath.com.

Теперь приезжать в страну можно без тестов, карантина или онлайн-форм – как в обычные времена.

В отличие от большей части стран в мире, Мексика не закрывала свои границы на протяжении всей пандемии. В результате с 2020 года она стала самым популярным направлением в мире.

Какие изменения в ограничениях в Мексике

До 1 января 2022 года в Мексике все еще действовала анкета о состоянии здоровья, необходимая для всех туристов, включая международные рейсы и внутренние рейсы.

После того как путешественники заполнят цифровую форму, они получат QR-код, который нужно отсканировать в аэропорту. Это позволило бы пассажиру свободно проходить через контроль безопасности, без того, чтобы служба безопасности аэропорта забирала его для дальнейшего досмотра, если ответы на анкеты противоречили санитарным нормам властей.

Мексика стала второй в мире страной, снявшей все ограничения на въезд во время COVID

Фото: В Мексике сняли все ограничения на въезд (unsplash.com/jezael-melgoza)

Также путешественники должны были сдавать ПЦР-тесты и заполнять формы о здоровье. Последние несколько месяцев обязательными оставались только онлайн-формы, но с 1 января 2022 года и их решили отменить. О том, что все ограничения на въезд сняты, указано и на сайте IATA.

С 1 января 2022 года Мексика официально прекратила использование этой формы.

Напомним, ранее ми писали, что в Черногории существенно смягчили правила въезда.

Также ми писали, что для въезда в Ирландию вакцинированные путешественники больше не будут обязаны предъявлять отрицательный тест на COVID-19.

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