Масштабные пожары в курортных странах продолжаются: где опасно отдыхать туристам

С возгораниями борются в Турции, Греции, Италии и Албании

На курортах южных стран продолжают бушевать пожары: из-за возрастающей жары и сильного ветра местные власти пытаются справиться с огнем уже неделю. Туристов и жителей эвакуируют в Турции, Греции, Италии.

На каких курортах огненный фронт угрожает безопасности людей и какие правила ввели для туристов - в материале РБК-Украина.

Турция: леса горят, эвакуация продолжается

По официальной информации, со среды, 28 июля, в Турции вспыхнули 126 пожаров в 32 городах. 119 их них находятся под контролем, сообщает агентство Anadolu.Число погибших возросло до 8 (7 в Анталии и 1 - в Мармарисе). Более 700 человек попали в больницы, большинство из них уже выписали.

Для тушения в общей сложности привлекли 16 самолетов, 45 вертолетов, 9 дронов, 120 пожарных машин и 4800 спасателей.

This is Bodrum. We’re living in hell, says the mayor: “It’s not possible to put down the fires from the ground, and it’s too late to use firefighter planes or helicopters. We’re trying to protect residential areas. But we can do nothing to save the trees pic.twitter.com/gCr4PXQ6Sr — Selin Girit (@selingirit) August 1, 2021

Видео: Пожар в Бодруме (https://twitter.com/Selin Girit)

Между тем, лесные пожары снова вышли из-под контроля в районе Манавгат в Анталии и Мугла в районах Бодрум, Милас и Мармарис, сообщает издание turizmguncel.com.. Мэры городов сделали заявления относительно тяжелой ситуации в регионах.

Что известно из официальных источников:

- Лесной пожар, начавшийся вчера в полдень в Бодруме в районе Ичмелер, продолжает усиливаться. Было объявлено об эвакуации из залива Чокертме.

- 3 гостиницы были эвакуированы. Горожан забирают на катерах и экскурсионных катерах.

- Окрестности залива Нижний Мази полностью сожжены, поселения в этом районе были эвакуированы.

По словам мера Анталии Мухиттина Бечека, пожары, начавшиеся в среду, продолжаются в 5 районах и 13 кварталах. В тушении задействовано 1767 спасателей и 645 пожарных автомобилей.

"В воскресенье пожар вспыхнул в трех местах в Кемере, в Алании. К тушению подключились самолеты и вертолеты. Сгорело 2800 домов. Дотла выгорели более 30 тысяч гектаров лесных и сельскохозяйственных площадей, люди потеряли скот и овец", — рассказал мер.

Фото: Эвакуация туристов в Бодруме (twitter.com/RestitutorOrien)

В Мармарисе вчера под вечер в районе Секин Эврен начали эвакуацию домов, когда огонь в лесах приблизился ближе 1 км. Об эвакуации домов объявляли в мегафоны из близлежащих мечетей.

В соцсетях вчера появилось сообщение о взрыве в отеле и нескольких жертвах. Позже власти сообщили, что во время взрыва в отеле Alya в Турунче 1 августа никто не погиб. Отель, в котором находились сотни гостей, был эвакуирован за 2 дня до этого.

Мэр Мармариса Мехмет Октай заявил, что с пожарами невозможно справиться и огонь распространился на жилые районы ветра.

"В Турунче возгорание не удалось взять под контроль. В Ичмелере он прогрессирует с места на место. Мы пытаемся держать это под контролем, но это очень сложно. В районе Армуталан Мезаргедиги быстро распространяется пожар, сгорело около 10 домов", — сказал он.

По его данным, выгорело более 10 тысяч гектаров территорий. Из-за географического положения Мармариса необходимо больше вмешательства с воздуха, но авиация не справляется.

Marmaris çiftlik koyu son durum pic.twitter.com/Zs7M2606EX — nevsin mengu (@nevsinmengu) August 1, 2021

Видео: Пожар в Мармарисе (twitter.com/nevsin mengu)

Мэр Миласа Мухаммет Токат заявил, что пожар продолжается на горных хребтах рядом с Чокертме. Огонь распространяется с ветром. На подмогу вертолетам ждут самолеты для тушения.

"Если пожар пойдет вниз по гребням, пляж Чекертме будет серьезно поврежден. По этой причине проводится эвакуация", — сообщил чиновник.

Тем временем власти Турции запретили туристам – своим и иностранным – заходить в лес до 31 августа. Нельзя не только устраивать пикники или прогулки, но даже останавливаться на обочинах. За разжигание огня предусмотрена уголовная ответственность.

Греция: 116 пожаров за два дня

На выходных в огне оказались территории Греции. Заместитель министра гражданской защиты и антикризисного управления Никос Хардалиас рассказал, что самый большой пожар охватил остров Родос.

"Из-за тушения с воздуха произошло короткое замыкание кабелей PPC и отключению электроэнергии", — передали его слова в издании kathimerini.gr.

Фото: Тушение пожаров в Греции (gettyimages.com)

Пожарные борются с огнем на фронте, вспыхнувшим в полдень в воскресенье в районе Пантанасса на Родосе между общинами Сорони и Толос, которое из-за сильных ветров приняло неконтролируемые размеры.

Власти приказали эвакуировать Долину бабочек, лагерь и поселение Псинтос. Кроме того, жителей сел Марица и Калитиес попросили быть в режиме ожидания на эвакуацию из-за приближения туда огня.

К утру понедельника, 2 августа, большую часть электросетей на Родосе отремонтировали, очаги пожаров уменьшились.

Сейчас на тушении пожара на острове принимают участие 103 спасателей, 20 пожарных машин, 3 самолета и 6 вертолетов. Помощь оказывает армия, добровольцы, местные общины. На место пожаров сегодня по морю прибудут еще полсотни спасателей и 14 пожарных машин.

Албания: огонь возле Влеры и Берата

Из-за высоких температур продолжают гореть лесные массивы в Албании, сообщает exit.al. По данным издания, в последние дни продолжаются значительные пожары во Влере, Фиери, Лушне и Курбине. Под угрозой - сотни гектаров лесов и пастбищ.

Около 120 гектаров выгорели на горе Дукат, уничтожены огнем также десятки гектаров оливковых садов и виноградников.

Фото: Тушение огня в Албании (exit.al)

На охраняемой территории Карабрун бушует крупный пожар, потребовавший вмешательства армии. Из-за труднопроходимой местности потеряно около 80 гектаров леса, и есть опасения, что ветер продолжит распространять пламя.

Сообщалось также о пожаре в деревне Вьоса-ин-Фиери. В настоящее время он локализирован, но существует риск распространения на оливковые рощи. Сообщалось также о пожарах на горе Томорр недалеко от Берата на юге страны. Всего в июле было зарегистрировано больше 10 крупных пожаров, в двух случаях полиция арестовала двух поджигателей.

Италия: возгорания в каждой провинции

Италия, которая открылась для украинских туристов с 31 июля, также страдает от лесных пожаров, которые длятся уже неделю.

Только на Сицилии к тушению пожаров привлекли 800 спасателей, сообщает Deutsche Welle. В операциях задействована авиация. Также в огне Калабрия и Адриатический регион Апулии.

Фото: Пожары в Италии (jettyimages.com)

В городе Катания полностью выгорели районы в южной части, рядом активизировался вулкан Этна. Масштабный пожар произошел в городе Пескара – выгорела значительная часть заповедника, пламя подошло вблизи домов, сотни людей эвакуированы.

"Вчера у нас был драматический день, когда было получено более 50 запросов на тушение пожаров, которые затронули всю Южную Италию. В каждой провинции есть открытые фронты", — передают ansa.it слова глава службы гражданской защиты страны Фабрицио Курчо.

Напомним, накануне в Турции задержали мужчину, который может быть причастен к поджогам лесов на юге страны.

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