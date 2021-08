Масштабные пожары в курортных странах продолжаются: где опасно отдыхать туристам

С возгораниями борются в Турции, Греции, Италии и Албании

На курортах южных стран продолжают бушевать пожары: из-за возрастающей жары и сильного ветра местные власти пытаются справиться с огнем уже неделю. Туристов и жителей эвакуируют в Турции, Греции, Италии.

На каких курортах огненный фронт угрожает безопасности людей и какие правила ввели для туристов - в материале РБК-Украина.

По официальной информации, со среды, 28 июля, в Турции вспыхнули 126 пожаров в 32 городах. 119 их них находятся под контролем, сообщает агентство Anadolu.Число погибших возросло до 8 (7 в Анталии и 1 - в Мармарисе). Более 700 человек попали в больницы, большинство из них уже выписали.

Для тушения в общей сложности привлекли 16 самолетов, 45 вертолетов, 9 дронов, 120 пожарных машин и 4800 спасателей.

This is Bodrum. We’re living in hell, says the mayor: “It’s not possible to put down the fires from the ground, and it’s too late to use firefighter planes or helicopters. We’re trying to protect residential areas. But we can do nothing to save the trees pic.twitter.com/gCr4PXQ6Sr