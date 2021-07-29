Курорты в огне и эвакуация туристов. В Турции продолжаются масштабные пожары: что известно

С возгораниями борются в Мармарисе, Бодруме и Аланье

На популярном турецком курорте Мармарис в провинции Мугла огонь от лесных пожаров приблизился к жилым домам. Из ближайших отелей провели эвакуацию туристов и сотрудников. Об этом сообщает издание Hurriyet.com.tr.

Власти задействуют в тушении 5 вертолетов, самолет и 30 пожарных машин, по кадрам на видео видно, что небо над городом застил черный дым, а над зданиями поднимается пламя.

Пожар начался в лесном массиве Мармариса около 13:15. Огонь распространился за километры буквально в течение 5 минут – из-за сильного ветра под угрозой оказались дома и отели в районах Сителер, Армуталан и Тюрбан.

"Два отеля и четыре виллы были эвакуированы полицией в качестве меры предосторожности. Некоторые отдыхающие, которые остановились в близлежащих отелях, взяли чемоданы и уехали добровольно", — сообщили на телеканале NTV.



Пожар приблизился к населенным пунктам на расстояние до 100 метров, из-за чего перекрыли движение из Ичмелера, оставив открытой дорогу в сторону Датчи.

Сообщается, что возле Мармариса продолжают тушить лес в 300 метрах от места, где масштабный пожар возник месяц назад – 27 июня. Тогда выгорело 35 гектаров, но огонь остановили до черты отелей.

РБК-Украина собрало главную информацию о пожарах, затронувшие курортные регионы страны.

Видео: Пожар в Мармарисе (предоставлено РБК-Украина)

Загорелся Бодрум, огонь приближается к Алании

Пожары начались возле курортных городов Дидим в провинции Айдын, а также в городах Бодрум, Адана, Кайсери и Мерсин, сообщают местные СМИ.

По сообщениям от очевидцев, огонь в окрестностях Анталии приближается к курортам Алания и Сиде. Туристы сообщают о том, что начался пожар рядом с отелем "Титаник" на курорте Бодрум в провинции Мугла.

"Масштабные пожары уже захватили Бодрум. Туристы, находящиеся в некоторых отелях, видели взрывы. Говорят, уже заметили, как эвакуируют людей. Туристы из одного отеля перемещаются в другой. Наши туристы на данный момент находятся в Мармарисе, там тоже пожар", — говорит в комментарии специалист по подбору туров Марина Казакова.

Фото: Туристы пишут о пожаре (предоставлено РБК-Украина)

Горит район Гюверджинлик в Бодруме, где есть большие 5-звездочные отели, сообщает Hurriyet. Сейчас в район съезжается много пожарных машин.

"Пламя достигло шезлонгов. Горожане на лодках тоже в панике. Отдыхающие смотрят на тушение огня, в регион были отправлены самолеты. Район отелей находится в непосредственной близости, но пожар распространился на большую территорию. Размер возгорания кажется большим", — описывает корреспондент ситуацию на курорте.

Фото: Пожар в Бодруме (телеграмм-канал ТурСовет)

Будут ли эвакуировать пострадавших украинцев

По сообщениям очевидцев, лесные пожары, возникшие вчера в другом курортном регионе Анталия, уже приближаются к Алании и Сиде. В Анталии в результате огня пришлось эвакуировать 4 жилых квартала и задействовать 20 единиц авиации для тушения. Погибли не менее 3 людей, эвакуированы 18 поселков возле Анталии.

Фото: Пожар в Сиде в Турции (предоставлено РБК-Украина)

По последним данным, украинцев среди пострадавших в лесных пожарах в Турции нет. В Министерство иностранных дел никто не обращался. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе МИД Украины. Официально нет никаких данных о пострадавших украинских туристах.

"Пока еще не обращались наши туристы (за помощью - ред.). Пострадавших (среди граждан Украины - ред.), по крайней мере, официально, пока нет. Эвакуация пока не планируется, потому что пока потребности в ней нет", — сообщили в МИД.

Вскоре после этого в отдельном комментарии РБК-Украина в ведомстве сообщили, что массовые обращения пока не поступают, а те, которые есть, связаны с отселением из отелей, в которых из-за пожаров нет света или воды.

Фото: Туристы покидают отели в Мармарисе (hurriyet.com.tr)

"Консул в Анталии сказал, что есть единичные обращения относительно возможного отселения из отелей, но только тех, например, где из-за пожаров отсутствует свет или водоснабжение. Это не то, что горит гостиница. Но массовых обращений пока нет. Пока речь не идет об эвакуации украинцев", — подчеркнули изданию в пресс-службе.

Отметим, мы писали, что масштабные пожары в Турции дошли до курортного Мармариса.

К слову, на этой неделе уже был случай, когда горели леса вблизи Мармариса, но пострадавших среди украинских туристов не было.