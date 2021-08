Масштабні пожежі в курортних країнах тривають: де небезпечно відпочивати туристам

Із загоряннями борються в Туреччині, Греції, Італії і Албанії

На курортах південних країн продовжують вирувати пожежі: через зростаючу спеку і сильний вітер місцева влада намагається впоратися з вогнем вже тиждень. Туристів і жителів евакуюють в Туреччині, Греції, Італії.

На яких курортах вогняний фронт загрожує безпеці людей і які правила ввели для туристів - в матеріалі РБК-Україна.

За офіційною інформацією, з середи, 28 липня, в Туреччині спалахнули 126 пожеж в 32 містах. 119 з них знаходяться під контролем, повідомляє агентство Anadolu. Кількість загиблих зросла до 8 (7 в Анталії і 1 - в Мармарисі). Понад 700 осіб потрапили до лікарень, більшість з них уже виписали.

Для гасіння в цілому залучили 16 літаків, 45 вертольотів, 9 дронів, 120 пожежних машин і 4800 рятувальників.

This is Bodrum. We’re living in hell, says the mayor: “It’s not possible to put down the fires from the ground, and it’s too late to use firefighter planes or helicopters. We’re trying to protect residential areas. But we can do nothing to save the trees pic.twitter.com/gCr4PXQ6Sr