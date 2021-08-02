Масштабні пожежі в курортних країнах тривають: де небезпечно відпочивати туристам

Із загоряннями борються в Туреччині, Греції, Італії і Албанії

На курортах південних країн продовжують вирувати пожежі: через зростаючу спеку і сильний вітер місцева влада намагається впоратися з вогнем вже тиждень. Туристів і жителів евакуюють в Туреччині, Греції, Італії.

На яких курортах вогняний фронт загрожує безпеці людей і які правила ввели для туристів - в матеріалі РБК-Україна.

Туреччина: ліси горять, евакуація триває

За офіційною інформацією, з середи, 28 липня, в Туреччині спалахнули 126 пожеж в 32 містах. 119 з них знаходяться під контролем, повідомляє агентство Anadolu. Кількість загиблих зросла до 8 (7 в Анталії і 1 - в Мармарисі). Понад 700 осіб потрапили до лікарень, більшість з них уже виписали.

Для гасіння в цілому залучили 16 літаків, 45 вертольотів, 9 дронів, 120 пожежних машин і 4800 рятувальників.

This is Bodrum. We’re living in hell, says the mayor: “It’s not possible to put down the fires from the ground, and it’s too late to use firefighter planes or helicopters. We’re trying to protect residential areas. But we can do nothing to save the trees pic.twitter.com/gCr4PXQ6Sr — Selin Girit (@selingirit) August 1, 2021

Відео: Пожежа в Бодрумі (https://twitter.com/Selin Girit)

Тим часом лісові пожежі знову вийшли з-під контролю в районі Манавгат в Анталії і Мугла в районах Бодрум, Мілас і Мармаріс, повідомляє видання turizmguncel.com. Мери міст зробили заяви щодо важкої ситуації в регіонах.

Що відомо з офіційних джерел:

- Лісова пожежа, що почалася вчора опівдні в Бодрумі в районі Ічмелер, продовжує посилюватися. Було оголошено про евакуацію з затоки Чокертме.

- 3 готелі були евакуйовані. Городян забирають на катерах та екскурсійних катерах

- Околиці затоки Нижній Мазі повністю спалені, поселення в цьому районі були евакуйовані.

За словами мера Анталії Мухіттіна Бьочека, пожежі, що почалися в середу, тривають в 5 районах і 13 кварталах. У гасінні задіяно 1767 рятувальників та 645 пожежних автомобілів.

"У неділю пожежа спалахнула в трьох місцях в Кемері, в Аланії. До гасіння підключилися літаки й вертольоти. Згоріло 2800 будинків. Дотла вигоріли понад 30 тисяч гектарів лісових і сільськогосподарських площ, люди втратили худобу і овець", — розповів мер.

Фото: Евакуація туристів у Бодрумі (twitter.com/RestitutorOrien)

В Мармарісі вчора під вечір в районі Секін Еврен почали евакуацію будинків, коли вогонь в лісах наблизився ближче 1 км. Про евакуацію будинків оголошували в мегафони з довколишніх мечетей.

У соцмережах вчора з'явилося повідомлення про вибух у готелі та декілька жертв. Пізніше влада повідомила, що під час вибуху в готелі Alya в Турунчі 1 серпня ніхто не загинув. Готель, в якому знаходилися сотні гостей, був евакуйований за 2 дні до цього.

Мер Мармаріса Мехмет Октай заявив, що з пожежами неможливо впоратися і вогонь поширився на житлові райони.

"У Турунчі загоряння не вдалося взяти під контроль. У Ічмелері він прогресує з місця на місце. Ми намагаємося тримати це під контролем, але це дуже складно. У районі Армуталан Мезаргедіги швидко поширюється пожежа, згоріло близько 10 будинків", — сказав він.

За його даними, вигоріло понад 10 тисяч гектарів територій. Через географічне положення Мармаріса необхідно більше втручання з повітря, але авіація не справляється.

Marmaris çiftlik koyu son durum pic.twitter.com/Zs7M2606EX — nevsin mengu (@nevsinmengu) August 1, 2021

Відео: пожежа в Мармарисі (twitter.com/nevsin mengu)

Мер Міласа Мухаммет Токат заявив, що пожежа триває на гірських хребтах поруч з Чьокертме. Вогонь поширюється з вітром. На підмогу вертольотам чекають літаки для гасіння.

"Якщо пожежа піде вниз по гребенях, пляж Чьокертме буде серйозно пошкоджений. З цієї причини проводиться евакуація", - повідомив чиновник.

Тим часом влада Туреччини заборонила туристам - своїм та іноземним - заходити в ліс до 31 серпня. Не можна не тільки влаштовувати пікніки або прогулянки, але навіть зупинятися на узбіччях. За розпалювання вогню передбачена кримінальна відповідальність.

Греція: 116 пожеж за два дні

На вихідних у вогні опинилися території Греції. Заступник міністра цивільного захисту та антикризового управління Нікос Хардаліас розповів, що найбільша пожежа охопила острів Родос.

"Через гасіння з повітря сталося коротке замикання кабелів PPC і відключення електроенергії", - передали його слова у виданні kathimerini.gr.

Фото: Гасіння пожеж в Греції (gettyimages.com)

Пожежники борються зі здійманням на фронті, що спалахнув опівдні в неділю в районі Пантанасса на Родосі між громадами Сороні і Толос, яке через сильні вітри прийняло неконтрольовані розміри.

Влада наказала евакуювати Долину метеликів, табір і поселення Псінтос. Крім того, жителів сіл Маріца і Калітієс попросили бути в режимі очікування на евакуацію через наближення туди вогню.

До ранку понеділка, 2 серпня, більшу частину електромереж на Родосі відремонтували, осередки пожеж зменшилися.

Зараз на гасінні пожежі на острові беруть участь 103 рятувальників, 20 пожежних машин, 3 літаки й 6 вертольотів. Допомогу надає армія, добровольці, місцеві громади. На місце пожеж сьогодні по морю прибудуть ще півсотні рятувальників і 14 пожежних машин.

Албанія: вогонь біля Вльори та Берата

Через високі температури продовжують горіти лісові масиви в Албанії, повідомляє exit.al. За даними видання, в останні дні тривають значні пожежі у Вльорі, Фієрі, Лушні та Курбіні. Під загрозою - сотні гектарів лісів і пасовищ.

Близько 120 гектарів вигоріли на горі Дукат, знищені вогнем також десятки гектарів оливкових садів і виноградників.

Фото: Гасіння вогню в Албанії (exit.al)

На території Карабрун вирує велика пожежа, яка вимагала втручання армії. Через важкопрохідну місцевість втрачено близько 80 гектарів лісу, і є побоювання, що вітер продовжить поширювати полум'я.

Повідомлялося також про пожежу в селі Вьоса-ін-Фієрі. В даний час вона локалізована, але існує ризик поширення на оливкові гаї. Повідомлялося також про пожежі на горі Томорр недалеко від Берату на півдні країни. Всього в липні було зареєстровано більше 10 великих пожеж, в двох випадках поліція заарештувала двох паліїв.

Італія: загоряння в кожній провінції

Італія, яка відкрилася для українських туристів з 31 липня, також страждає від лісових пожеж, які тривають вже тиждень.

Тільки на Сицилії до гасіння пожеж залучили 800 рятувальників, повідомляє Deutsche Welle. В операціях задіяна авіація. Також у вогні Калабрія й Адріатичний регіон Апулії.

Фото: Пожежі в Італії (jettyimages.com)

У місті Катанія повністю вигоріли райони в південній частині, поруч активізувався вулкан Етна. Масштабна пожежа сталася в місті Пескара - вигоріла значна частина заповідника, полум'я підійшло поблизу будинків, сотні людей евакуйовані.

"Вчора у нас був драматичний день, коли було отримано понад 50 запитів на гасіння пожеж, які торкнулися всієї Південної Італії. У кожній провінції є відкриті фронти", - передають ansa.it слова глава служби цивільного захисту країни Фабріціо Курчо.

Нагадаємо, напередодні у Туреччині затримали чоловіка, який може бути причетний до підпалів лісів на півдні країни.

Також ми зібрали головну інформацію про те, що відбувається під час пожеж в курортних регіонах Туреччини.