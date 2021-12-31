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Масштабные фейерверки. В новогоднюю ночь популярная у туристов страна установит три мировых рекорда

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Пятница 31 декабря 2021 09:55
Масштабные фейерверки. В новогоднюю ночь популярная у туристов страна установит три мировых рекорда Фото: Фейерверки в новогоднюю ночь Абу-Даби (unsplash.com/mike-enerio)
Автор: Евгения Тугушева

В Абу-Даби впервые в мире будет показано шоу дронов

В новогоднюю ночь в Абу-Даби покажут пиротехнического шоу продолжительностью в 40-минут. Таким образом, планирует зафиксировать три мировых рекорда, пишет Khaleej Times.

Зрелищные фейерверки проведут для жителей и гостей эмирата в местечке Al Wathba, где проходит Фестиваль наследия шейха Заеда. В прошлом году фестиваль установил два рекорда во время празднования Нового года, дав 35-минутные салюты.

Кроме этого, в первые минуты после полуночи запустят дроны с надписью в небе "Добро пожаловать в 2022 год". Организаторы отметили, что такая функция в шоу дронов также будет реализована впервые в мире.

Также организаторы для всех гостей и жителей города подготовили множество других мероприятий. В новогоднюю ночь проведут концерт на котором выступят певица Эйды Аль Менхали и Али Сабер.

Ежегодный фестиваль культурного наследия шейха Заеда (Sheikh Zayed Festival) продлится до 1 апреля 2022 года. Он охватывает широкий спектр вопросов сохранения культурного наследия ОАЭ, а также раскрывает статус Абу-Даби как ведущего направления для культурного туризма и отдыха.

Масштабные фейерверки. В новогоднюю ночь популярная у туристов страна установит три мировых рекорда

Фото: Ночь в Абу-Даби (unsplash.com/kevin-jd)

Один из крупнейших фестивалей в ОАЭ, который в 2019 году посетили больше одного миллиона человек.

Гостей ждут множество мероприятий – лазерное шоу, праздничный салют и фольклорные театрализованные представления, шоу арабских лошадей, верблюжьи бега, кулинарные поединки и спектакли местных и зарубежных театров. Также для всех желающих открыты базары и рынки, а в магазинах можно приобрести стильные вещи из коллекций модельеров.

Напомним, ранее мы писали, что зрители со всего мира смогут наблюдать фантастическое шоу в прямом эфире в Дубае в новогоднюю ночь на небоскребе Бурдж-Халифа.

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