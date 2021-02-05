Масса курортов на любой бюджет: названы популярные страны для отдыха украинцев летом

Отдых за границей летом многие украинцы начали бронировать уже в феврале. Из-за того, что выбор стран для отпуска остается ограниченным, туристы в поисках разнообразия все чаще выбирают туры за океаном.

В туристических компаниях запустили акции раннего бронирования туров со скидками на весну и лето. Уже в начале февраля эксперты рынка отмечают, по некоторым направлениям спрос превышает ожидания. В какие страны украинцы поедут отдыхать летом, РБК-Украина узнало у экспертов.

Турция может снова побить рекорды

Несмотря на пандемию, украинцы активно путешествовали и отдыхали за границей в минувшем году. По данным Госпогранслужбы Украины, в 2020 году только в Турции побывали 965 тысяч украинцев, а в Египте – 730 тысяч.

Эксперты туристического бизнеса сходятся во мнении на том, что самыми популярными странами для украинских туристов по-прежнему останутся Турция и Египет, которые занимают лидирующие позиции уже не первый год.

"Лидером, как всегда, будет Турция. Второе место будет за Египтом, без вариантов", - говорит в комментарии РБК-Украина Дмитрий Волков, руководитель турагентства DIO TRAVEL.

Многие туристы посещали курорты и экскурсионные локации Турции по несколько раз в 2020 году из-за того, что вариантов поездок за границу было не так много. Если другие курортные страны откроют границы, то такие туристы охотно отправятся туда за новыми впечатлениями, отмечают эксперты.

Фото: Украинцы уже бронируют туры на лето (pixabay.com)

"Если Греция не откроется и в этом сезоне, то, как и в прошлом году, Турция будет бить рекорды по посещаемости нашими туристами вплоть до ноября", - делится мнением с РБК-Украина Татьяна Менендес, заместитель директора туроператора "Индиана Тревел".

Она добавляет, что Грузия в случае открытия границ для украинцев альтернативой Турции не станет.

На какие европейские курорты поедут украинцы

Летом немало украинцев отправятся отдыхать на доступные европейские курорты - на Балканы. Также турагенты надеются на открытие границ других стран.

"Следующими государствами по турпотоку после Турции и Египта, по моим прогнозам, станет регион Адриатики – Черногория, Хорватия, Албания. Чем больше стран откроется, тем лучше", резюмирует Дмитрий Волков.

К слову, в "карантинном" 2020 году в Черногории побывали 23 тысячи украинцев, в Хорватии – 16,2 тысячи, в Албании – 12 тысяч. В Болгарию съездили 42 тысячи наших туристов.

Фото: Природа Албании (pixabay.com)

Если Греция откроется, то она могла бы стать популярным направлением летом 2021 года, считают специалисты.

"С учетом обстоятельств и карантинных ограничений, если Греция откроется, то она будет крайне востребованной. На мой взгляд, это будет самое конкурентное летнее направление. Ведь те туристы, которые посетили Турцию уже по десять раз, с удовольствием сменят безальтернативное прошлогоднее направление на новое", - отмечает Татьяна Менендес.

По ее словам, Греция хороша тем, что там есть материковые курорты и масса островных направлений на любой вкус и бюджет.

В 2020 году в Греции смогли побывать 26,5 тысячи украинцев.

Дальние экзотические страны на пике популярности

Благодаря кризису в мировом туризме из-за пандемии отдых в дальних экзотических странах подешевел и многим украинцам оказался по карману. Также более доступным отпуск за океаном стал благодаря прямым чартерным рейсам из Украины. По официальной статистике, только в Доминиканской республике в 2020 году побывали 14,5 тысячи украинцев.

Украинцы по достоинству оценили отдых на дальних направлениях и продолжают бронировать отдых за океаном на лето. Например, на Мальдивах украинцы были в топ-3 по количеству туристов на новогодние праздники. Специалистов удивляет спрос на курорт на будущие месяцы.

"Могу сказать, что такой глубины продаж по Мальдивам, как в этом сезоне, я не припомню. На текущий момент мы активно бронируем Мальдивы на лето" – говорит Татьяна Менендес.

Фото: Отдых на Мальдивах (booking.com)

В турагенстве "Туристична Хата" отмечают, что на курорты сейчас готовы ехать даже туристы старше 50 лет и мамы с детьми, которые боялись путешествовать из-за коронавируса.

"Сейчас наступил тот самый момент, когда что-то переключилось и сработал отложенный спрос. Люди любой ценой хотят вырваться на отдых", - комментирует изданию turprofi.com.ua спрос на туры директор "Туристична Хата" Александр Олифиренко.

По его данным, на первом месте по бронированию – Египет (Шарм-эль-Шейх), на втором – ОАЭ, а на третьем - Доминикана и Мальдивы.

Большим спросом, по словам Татьяна Менендес, у туристов пользовались туры в Мексику, куда тоже организованы прямые перелеты.

"По Мексике были отличные продажи, особенно на новый год - спрос был колоссальный. Сейчас есть запросы, но направление у нас пошло на спад", - отмечает специалист.

Фото: Курортный город в Мексике (pixabay.com)

Она добавляет, что Бразилия пока малознакомый регион, но его уже начинают активно продвигать.

"По Бразилии нельзя говорить о массовости спроса, как о Мексике с Мальдивами. Но у нас были группы, и индивидуальные запросы - все возвращаются с феерическими впечатлениями", - подытоживает эксперт.

К слову, к новому туристическому потоку готовится и авиация. Так, на днях Госавиаслужба Украины определила список из 29 стран, куда разрешат выполнять чартерные рейсы из Украины в летний сезон. В список вошли Греция, Испания, Италия, балканский регион и страны Азии.

Напомним, мы писали, куда украинцы смогут поехать этим летом.

Также мы сообщали, почему туры в Египет могут значительно подорожать.