Туры со скидками: куда украинцы смогут поехать этим летом

Фото: Отдых на курорте (pixabay.com)

Названы направления для раннего бронирования туров

Украинцы начали планировать отпуск на весну и лето – туристические компании запускают акции раннего бронирования туров со значительными скидками.

Несмотря на пандемию, туристы стали больше интересоваться путевками в следующем сезоне и планировать отдаленный отпуск. Эксперты туристического бизнеса отмечают: сроки предварительного бронирования туров, которые выбирают украинцы, - увеличились.

Покупают путевки на май и июнь

В первый месяц 2021 года украинские туристы стали чаще бронировать отдых наперед. Эксперты отмечают небольшой рост спроса на такие путевки.

Контраст особенно заметен по сравнению с декабрем, когда в основном бронировали новогодние туры, отметила в комментарии mastertura.com.ua директор "Сети магазинов горящих путевок" Ольга Панченко.

"Теперь же отмечается большое количество бронировок на конец февраля, много также заявок на конец мая по Турции, а самая дальняя дата и вовсе приходится на июнь", - добавляет она.

Фото: Отдых в Турции (pixabay.com)

В последнее время увеличились сроки, на которые украинцы планируют будущий отдых.

"Если ранее максимальная глубина продаж составляла месяц, то теперь доходит до двух. Но полноценного раннего бронирования от 5 до 13 месяцев до заезда нет и не будет по очевидным причинам", - говорит изданию директор компании "Аполло-тур" Андрей Демура.

Специалисты объясняют, что из-за малого выбора направлений часто вылеты в ближайшие дни уже закрыты – и это также одна из причин, почему украинцы стали покупать туры "впрок".

Что такое раннее бронирование

Туристические компании напоминают туристам преимущества выбора и оплаты путевок наперед. В первую очередь, на таком отдыхе можно существенно сэкономить и получить приятные бонусы.

Например, у туроператора ALF описаны условия раннего бронирования на период с 1 апреля до 31 октября 2021 года.

Фото: Отдых в Болгарии (pixabay.com)

Забронировать поездку можно до 31 марта 2021. В течении двух дней момента подтверждения заявки предусмотрена оплата 1000 гривен, а за 30 дней до вылета необходимо оплатить 30% стоимости тура, за 15 дней – 100% стоимости.

У туристической компании "Пилигрим" объясняют преимущества раннего бронирования для туристов:

чем раньше забронирован тур, тем большую скидку можно получить (до 40% за 2-3 недели до вылета);

доступно максимальное количество вариантов отелей и номеров;

оплата забронированного тура частями без переплат;

фиксированная цена;

возможные бонусы: повышение категории номера, бесплатный перелет для ребенка, пересчет цены при падении курса валюты в меньшую сторону.

В какие страны можно бронировать ранние туры

Большинство туристических компаний предлагают раннее бронирование по открытым направлениям.

Например, туроператор ALF предлагает туры в Албанию, Болгарию, в Турцию на Анталийское побережье, Хорватию, Черногорию (в Тиват).

У туристической компании "Поехали с нами" ранние туры со скидками до 40% есть в Турцию. В конце апреля на курорте Алания можно забронировать отдых по цене от 9119 гривен с человека за 6 ночей, а в Кемере – от 7144 гривен.

Фото: Кипр может стать популярным направлением весной (pixabay.com)

В июне можно запланировать отпуск в Албании – по цене от 11694 гривен с человека на 7 ночей в 4* отеле с питанием "все включено" (вылет 19 июня).

Также по раннему бронированию на майские праздники можно отдохнуть на Кипре – например, по цене от 21252 гривны за двоих в 3* с завтраками на 7 ночей с вылетом 5 мая.

Или в Болгарии – с 1 июня – по цене от 7595 гривен за двоих в 3* отеле без питания. Также на июнь запланировать можно отпуск в Черногории (от 17917 гривен за двоих).

По раннему бронированию доступны путевки в Тунис в начале июня (от 20367 гривен за двоих).

У туристической компании "Пилигрим" туры раннего бронирования доступны также в Черногорию, Хорватию, Доминикану.

Куда еще можно отправиться весной?

На майские праздники можно отправиться в путешествие не только по массовым направлениям, но и в более "эксклюзивные" туры – куда едут не за спокойным пляжным отдыхом, а за яркими впечатлениями.

Например, у туристической компании "My name is travel" на майские праздники предлагают групповые экскурсионные туры в Мексику – а 14 дней по цене от 1956 гривен без стоимости авиаперелетов. Также - в Перу на 15 или 19 дней по цене от 2103 долларов. В Бразилию на 12 дней за 2290 долларов, в Эквадор на 14 дней за 2885 долларов. Побывать в самых интересных местах Иордании в групповом туре на 11 дней обойдется в 1350 долларов.

К слову, в Иорданию можно отправиться и в феврале, и ранней весной. У туроператора TPG 7 ночей в Акабе стоит от 25608 гривен.

У туроператора "Компас" можно найти туры раннего бронирования в Грецию с 30 апреля – например, по цене 20767 гривен за 5 ночей в 3* отеле с питанием "полупансион" на двоих с вылетом 9 мая.

