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Маски та сертифікати. Українцям нагадали карантинні правила на гірськолижних курортах

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Вівторок 11 січня 2022 11:29
Маски та сертифікати. Українцям нагадали карантинні правила на гірськолижних курортах Фото: Буковель, Івано-Франківська область (unsplash.com/tanya-pro)
Автор: Євгенія Тугушева

Документи у туристів перевірятимуть при поселенні в готелі або під час придбання спорядження

Для клієнтів та відвідувачів гірськолижних курортів на час дії адаптивного карантину послуги надаються лише за наявності та після перевірки COVID-документів.

Про це йдеться на сторінці Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

Зазначається, що норма про обов'язкову наявність COVID-документів поширюється на всіх осіб від 18 років.

У МОЗ нагадують, що на час карантину клієнти та відвідувачі курортів мають надавати на вимогу працівників закладів як COVID-документи, так і документи , що підтверджують вік особи. У громадських місцях обов'язкове носіння захисних масок.

Для працівників закладів на курортах також є обов'язковим наявність COVID-документів, перед початком роботи обов'язковим має бути вимірювання температури та під час роботи - використання засобів індивідуального захисту.

До роботи не допускаються працівники, які мають ознаки ГРВІ, температуру понад 37,2 градуса чи ті, хто підлягає самоізоляції.

Перевірку COVID-документів клієнтів можна проводити під час поселення до готелів або придбання абонементу на гірськолижне катання.

Щоб уникнути повторної перевірки, клієнтам можна присвоїти унікальні позначки, які будуть свідчити, що перевірка вже проводилася.

Маски та сертифікати. Українцям нагадали карантинні правила на гірськолижних курортах

Фото: Курорт Буковель в Івано-Франківській області (unsplash.com/tanya-pro)

Нагадаємо, 1 грудня 2021 року була затверджена Постанова головного державного санітарного лікаря №21, якою визначаються протиепідемічні заходи під час роботи гірськолижних курортів на період карантину. Відповідно до Постанови, суб’єкти господарювання, тобто бізнес, мають дотримуватись санітарного законодавства та вимог, встановлених Кабміном на час карантину.

Керівник або відповідальна особа повинні забезпечити:

  • проведення температурного скринінгу безконтактним методом усім працівникам перед початком робочої зміни;
  • роз’яснювальну роботу з працівниками щодо вакцинації проти COVID-19, профілактики та реагування на виявлення симптомів коронавірусної хвороби;
  • не допускати до роботи співробітників, які не надали документи, що підтверджують вакцинацію від COVID-19, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби;
  • недопущення до роботи працівників, які підлягають самоізоляції та тих, хто має симптоми ГРВІ чи температуру понад 37,2° C.

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