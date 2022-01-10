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На лыжах не покататься. Какие зимние курорты в Карпатах не будут работать этой зимой

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Понедельник 10 января 2022 17:55
На лыжах не покататься. Какие зимние курорты в Карпатах не будут работать этой зимой Фото: Какие зимние курорты в Карпатах не будут работать этой зимой (unsplash.com/glade-optics)
Автор: Евгения Тугушева

В то же время во Львовской области открыто много горнолыжных локаций

В Украине открыто много горнолыжных курортов для активного зимнего отдыха всей семьей.

В частности, во Львовской, Ивано-Франковской области – Буковель, Яремче, Яблуница, Шешоры, а также Косов, расположенный на территории популярного среди путешественников Национального парка "Гуцульщина".

Редакция издания Zaxid.net узнала, какие курорты в Карпатах не будут работать этой зимой.

По информации сайта, в этом сезоне не будет работать горнолыжный курорт Сокольское, расположенный в селе Тюдов в 15 мин от Косово. Главной его достопримечательностью является стометровая Сокольская скала. А на склонах одноименной горы проложено несколько трасс.

На лыжах не покататься. Какие зимние курорты в Карпатах не будут работать этой зимойФото: Курорт Буковель в Ивано-Франковской области (unsplash.com/tanya-pro)

"Также не удалось связаться с администрацией комплекса отдыха в селе Вышков в Долинском районе. Ни один из указанных номеров не отвечает", - говорится в публикации Zaxid.net.

Какие правила посещения горнолыжных курортов установили в Украине

Во время поселения в отель любого горнолыжного курорта в Украине необходимо иметь один из следующих документов:

  • сертификат о полной вакцинации от коронавируса;
  • отрицательный результат ПЦР-теста;
  • справку об излечении от коронавируса.

Напомним, ранее мы писали об популярном горнолыжном курорте для зимнего отдыха в Украине.

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