Маршруты на лето: куда можно поехать на отдых в Украине в новом сезоне

Из-за пандемии коронавируса во многих регионах Украины ввели ограничения, которые распространяются на сферу торговли, бытового обслуживания и транспорта. Это же касается работы и железой дороги.

Несмотря на ряд некоторых ограничений, "Укрзализныця" готовится к летнему сезону и планирует свою работу с учетом сезонных факторов. Недавно "Пассажирская компания" провела презентацию нового расписания.

По словам руководителя филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Александра Перцовского, новое расписание, которое будет действовать на железной дороге с 28 марта, составили с учетом предложений от общественных активистов. По идее в расписании должно появиться 30 летних поездов.

Что изменится в новом расписании "Укрзализныци"

Кроме этого, оптимизировали графики некоторых поездов. Так, поезд 9/10 Киев-Мариуполь сейчас находится в пути 15 часов. По новому расписанию, он будет ехать быстрее на 57 минут в направлении Мариуполя.

А в сторону Киева дорога по времени будет меньше на 45 минут. Это стало возможным после изменения маршрута. Вместо следования через Запорожье и Федоровку, состав направят через Пологи.

Фото: Судя по официальным заявлениям, в расписании "Укрзализныци" должно появиться 30 летних поездов (РБК-Украина)

На час быстрее будет ехать поезд № 244/245 Киев-Рахов. Ему также изменили время отправления из Киева. Вместо 15:00 он будет отправляться позже - в 19:06. Ежедневными станут поезда 5/6 Ужгород-Херсон и 58/57 Ковель-Одесса.

Жители восточной части Украины получат возможность ухать прямым поездом в Одессу. Для этого продлили маршрут поезда 59/60 Одесса-Харьков до Лисичанска.

Также на летний период существенно оживится азовское направление. До станции Бердянск будут курсировать в общей сложности шесть поездов, включая круглогодичный поезд №116 из Киева. Шесть поездов назначаются из Киева, Жмеринки, Ивано-Франковска, Хмельницкого, Днепра, Кривого Рога, Харькова до Геническа.

Лидером по количеству летних поездов будет Одесса: всего назначается 11 маршрутов. Из них четыре со Львова, и четыре - из Киева.

Фото: Летом до станции Бердянск будут курсировать шесть поездов, включая поезд №116 из Киева (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Без пересадок на Черное море смогут поехать жители Сумской области на поезде Сумы-Одесса.

Однако в презентации летних маршрутов УЗ сделала примечание о том, что перечень является ориентировочным, и назначать поезда будут исходя из пассажиропотока и карантинных ограничений.

Сезонный спрос может спровоцировать дефицит билетов

Между тем, после оглашения планов по летним перевозкам пользователи соцсетей обратили внимание на то, что ряд областных центров остаются за бортом. Речь идет именно о прямых поездах. Так, через Луцк, Ровно и Кременчуг проходят транзитные поезда из Ковеля и Харькова. Есть вероятность, что из-за сезонного спроса на перевозки к морю, будет дефицит билетов.

Однако в худшем положении остались Чернигов и Житомир. Там вообще нет ни одного поезда хотя бы в сторону Одессы, не говоря уже про Бердянск, Херсон или Геническ.

Фото: Из Чернигова и Житомира на лето нет ни одного поезда ни в Одессу, ни в Херсон или Геническ (РБК-Украина)

На встрече с прессой руководство Пассажирской компании анонсировало запуск поездов по маршруту Харьков-Днепр. Сегодня два крупных города связаны только одним транзитным поездом Харьков-Николаев, у которого неудобные график и частота рейсов.

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Планируется, что два раза в день будет ходить поезд Интерсити. Время отправления - в 6 часов и в 18.30, а время в пути предварительно составит 3,5 часа.

Также в презентации вспомнили и о поездах Шкода, которые в данный момент находятся на ремонте. Их планируют запустить на маршруты Киев-Харьков, Киев-Тернополь, Киев-Винница. Первый двухэтажный поезд должен выйти после ремонта к концу 2021 года.

Напомним, ранее мы писали, как будут повышаться цены на проезд в поездах Укрзализныци в 2021 году.

Также сообщалось, смогут ли украинцы в ближайшие годы ездить в скоростных поездах.