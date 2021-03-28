Маршрути на літо: куди можна поїхати на відпочинок в Україні у новому сезоні

Через пандемію коронавірусу у багатьох регіонах України ввели обмеження, які поширюються на сфери торгівлі, побутового обслуговування і транспорту. Це ж стосується роботи залізниці.

Попри низку певних обмежень, "Укрзалізниця" готується до літнього сезону і планує свою роботу з урахуванням сезонних чинників. Нещодавно "Пасажирська компанія" провела презентацію нового розкладу.

За словами керівника філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" Олександра Перцовського, новий розклад, яке буде діяти на залізниці з 28 березня, склали з урахуванням пропозицій від громадських активістів. По ідеї в розкладі має з'явитися 30 літніх поїздів.

Що зміниться в новому розкладі "Укрзалізниці"

Крім цього, оптимізували графіки деяких поїздів. Так, поїзд 9/10 Київ-Маріуполь зараз знаходиться в дорозі 15 годин. За новим розкладом, він буде їхати швидше на 57 хвилин у напрямку Маріуполя.

А в бік Києва дорога по часу буде меншою на 45 хвилин. Це стало можливим після зміни маршруту. Замість проходження через Запоріжжя і Федорівку, склад направлять через Пологи.

Фото: Судячи з офіційних заяв, у розкладі "Укрзалізниці" має з'явитися 30 літніх поїздів (РБК-Україна)

На годину швидше буде їхати поїзд № 244/245 Київ-Рахів. Йому також змінили час відправлення з Києва. Замість 15:00 він буде відправлятися пізніше - о 19:06. Щоденними стануть поїзди 5/6 Ужгород-Херсон та 58/57 Ковель-Одеса.

Мешканці східної частини України отримають можливість їхати прямим поїздом до Одеси. Для цього продовжили маршрут поїзда 59/60 Одеса-Харків до Лисичанська.

Також на літній період істотно пожвавиться азовський напрямок. До станції Бердянськ будуть курсувати в цілому шість поїздів, включаючи цілорічний поїзд №116 з Києва. Шість поїздів призначаються з Києва, Жмеринки, Івано-Франківська, Хмельницького, Дніпра, Кривого Рогу, Харкова до Генічеська.

Лідером за кількістю літніх поїздів буде Одеса, всього призначається 11 маршрутів. З них чотири зі Львова, і чотири - з Києва.

Фото: Влітку до станції Бердянськ курсуватимуть шість поїздів, включаючи поїзд №116 з Києва (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Без пересадок на Чорне море зможуть поїхати жителі Сумської області на поїзді Суми-Одеса.

Однак у презентації літніх маршрутів УЗ зробила примітку про те, що перелік є орієнтовним, і призначати поїзди будуть виходячи з пасажиропотоку та карантинних обмежень.

Сезонний попит може спровокувати дефіцит квитків

Між тим, після оголошення планів щодо літніх перевезень користувачі соцмереж звернули увагу на те, що низка обласних центрів залишаються за бортом. Мова йде саме про прямі поїзди. Так, через Луцьк, Рівне та Кременчук проходять транзитні поїзди з Ковеля і Харкова. Є вірогідність, що через сезонний попит на перевезення до моря, буде дефіцит квитків.

Однак у гіршому становищі залишилися Чернігів і Житомир. Там взагалі немає жодного поїзда хоча б у бік Одеси, не кажучи вже про Бердянськ, Херсон або Генічеськ.

Фото: З Чернігова та Житомира на літо немає жодного поїзда ні в Одесу, ні в Херсон або Генічеськ (РБК-Україна)

Під час зустрічі з пресою керівництво Пасажирської компанії анонсувало запуск потягів за маршрутом Харків-Дніпро. Сьогодні два великих міста зв'язані тільки одним транзитним поїздом Харків-Миколаїв, у якого незручні графік та частота рейсів.

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Планується, що двічі на день буде ходити поїзд Інтерсіті. Час відправлення - о 6 годині та о 18.30, а час у дорозі попередньо складе 3,5 години.

Також у презентації згадали й про поїзди "Шкода", які на цю мить знаходяться на ремонті. Їх планують запустити на маршрути Київ-Харків, Київ-Тернопіль, Київ-Вінниця. Перший двоповерховий потяг має вийти після ремонту до кінця 2021 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, як будуть підвищуватися ціни на проїзд у поїздах Укрзалізниці у 2021 році.

Також повідомлялося, чи зможуть українці в найближчі роки їздити у швидкісних поїздах.