Побережье в плохом состоянии: отели в Турции начали штрафовать за фальшивый песок

Отдых в Турции может быть не только приятным, но и оказаться опасным для здоровья. Некоторые пляжи там искусственно "отбеливают" с использованием вредных минералов. За такое "благоустройство" на днях были оштрафованы два отеля в Бодруме, сообщает turizmguncel.com.

Общая сумма штрафа за использование "неправильного" песка составила 70 тысяч долларов. Деньги должны будут выплатить два отеля в Бодруме за использование кварцевой мраморной пыли на пляжах.

Начались серьезные проверки

Местные власти проверили территорию 37 отелей и взяли пробы песка в ответ на жалобы о загрязнении окружающей среды.

"Мы начали расследование в регионе силами нашего Министерства окружающей среды и градостроительства на жалобы на то, что некоторые отели и дачные поселки в Бодруме использовали мрамор и кварцевую пыль при обустройстве пляжей", - сообщил министр Мурат Курум.

Фото: Бухта в Бодруме (pixabay.com)

По результатам проверки был выписан штраф на 575263 лиры (70000 долларов).

По данным местных чиновников, на одном из проверяемых объектов мраморная пыль составляла до 55% песка. Между тем, использование таких материалов запрещено в Турции. Об этом заявил генеральный секретарь Ассоциации отельеров Бодрума Орхан Кавала.

"Использование такого песка не соответствует природной среде Бодрума, поэтому мы просим отели организовать пляжи в своих районах с использованием натуральных продуктов, ставя в приоритет здоровье людей", - отметил он.

В чем опасность кварцевых пляжей

По данным издания hurriyet.com.tr, в Бодруме уже 40 процентов 183-километрового побережья "превратились " в Мальдивы. Но белоснежный вид пляжам придает не натуральный песок, а кварцевая пыль, которую используют в промышленности.

Такой способ приукрасить пляжи стали использовать в последние два года, объявляя, что это настоящий привозной песок. Впрочем, после проверок отели начали штрафовать и заставили убрать опасный материал. Одно из мест, где был обнаружен ненастоящий песок – полуостров Пина.

Фото: Белый цвет часто встречается на улицах Бодрума (pixabay.com)

Кварцевый песок – это мелкие частицы (от 0,05 до 2 мм) метаморфических горных пород. Это сырье для производства бетона и огнеупорных материалов, оно имеет повышенную стойкость к высоким температурам.

Вот только на пляже кварцевой пыли не место – ведь вдыхая мельчайшие частицы, человек может получить серьезные заболевания.

Известный в Турции пульмонолог Тугче Касапоглу Хюркал объяснил, что можно сначала отделаться кашлем. Но если дышать кварцевой пылью долго, то может начаться астма, со временем возрастет риск рака легких и обострится течение туберкулеза.

Медик настаивает, что кварцевый песок необходимо срочно убрать с пляжей Бодрума, пока он не сделал курорт опасной зоной.

На вредный песок пожаловались туристы

Член исполнительного комитета городского совета Бодрума Мир Бахаттин Демир рассказал, что на кварцевую пыль в отеле пожаловалась пара туристов из Голландии, которые предоставили образец на исседование.

"Туристам не нравится белый пляж, а естественная природа Муглы и других пляжей, где есть морской туризм, вот и приезжают сюда. В противном случае они предпочли бы Мальдивы", - отметил чиновник.

Фото: Виллы на побережье в Бодруме (pixabay.com)

Он добавил, что гостиницы, виллы и объекты, построенные с большими инвестициями, не жалеют побережье, которое по закону является государственной собственностью. Кроме того, собственники разрушают морскую экосистему.

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"Мы обнаруживаем это с помощью дронов, насколько можем, и информируем необходимые учреждения. К сожалению, побережье Бодрума на данный момент в плачевном состоянии. Каждый создал свои собственные берега и пляжи с прибрежными переходными барьерами между участками бок о бок", - констатирует чиновник.

Демир отмечает, завоз песка на пляжи не сертифицирован ни одним учреждением Турции. И если бы у туристов был спрос на отдых на кварцевой пыли, напоминающей о Мальдивских островах, то такая практика уже давно бы использовалась в Испании, Греции или Италии.

К слову, еще двадцать лет назад в Бодруме популярные отели действительно засыпали пляжи песком, который импортировали из Мальдив, но повышение цен позже вынудило завозить аналогичный тип песка из озера Салда на западе Турции, известного как "Турецкие Мальдивы". Об этом пишут турецкие СМИ.

Сообщается, что после вступления в силу запрета на вывоз песка из озера отельеры обратились к мраморным карьерам в этом регионе.

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