Завораживающие бухты и пляжи: сколько стоит отдых в лучших локациях Турции весной

В Даламан из Украины запустят регулярные и чартерные рейсы

Отдых в Турции в новом сезоне обещает быть в числе самых популярных среди украинских туристов. Об этом свидетельствуют как разнообразие предложений от туроператоров, так и новые рейсы, которые авиакомпании планируют на период летней авиации.

Одно из лучших направлений в Турции станет доступнее: авиакомпания AnadoluJet (лоукост-подразделение Turkish Airlines), которая на днях вышла на украинский рынок, начинает с 30 апреля регулярные рейсы в Даламан.

Украинские эксперты отмечают: это направление – одно из самых живописных и дорогих на побережье в Турции, и его выбирают ценители эксклюзивного отдыха.

Как можно полететь в Мармарис и Фетхие

В Даламан в провинции Мугла обычно летят туристы, которые собираются отдыхать на красочных курортах с живописными пейзажами: Мармарис, Фетхие, Олюдениз, Гечек. Путешественники со всего мира приезжают в эту местность, чтобы полюбоваться бухтами, озерами, скалистой береговой линией, полетать на параглайде, заняться рафтингом или пройтись по пешеходным тропам.

Фото: Олюдениз - популярное место для параглайдинга (pixabay.com)

Новый регулярный рейс в Даламан с 30 апреля из Киева будет выполнять AnadoluJet, дочерний лоукостер Turkish Airlines. Об этом avianews.com сообщили в офисе компании.

Полететь регулярным рейсом можно будет дважды в неделю – по понедельникам и пятницам в 02:20, а из Даламана можно будет вернуться по четвергам и воскресеньям в 23:00.

Из Одессы в Даламан с авиакомпанией AnadoluJet можно бует полететь с 2 мая также с частотой дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. Вылет в Турцию по расписанию запланирован на 14:55, обратно - в 12:00.

Стоимость перелетов Киев-Даламан и Одесса-Даламан обойдется от 222 долларов в обе стороны с учетом ручной клади 8 кг и багажа 20 кг.

Сообщается, в Украину будут летать самолеты Boeing 737-800 на 189-мест эконом-класса. В AnadoluJet будет упрощенный сервис по сравнению с авиакомпанией Turkish Airlines.

Фото: Бухта в Мармарисе (pixabay.com)

Также на летний период заявлены чартерные рейсы авиакомпаний Роза Ветров, Sky Up, МАУ, Azur Air. Согласно расписанию на сайте chartershop.com.ua, из Киева в Даламан в летний сезон будет вылетать как минимум два рейса в день, также дважды в неделю можно будет вылететь из Харькова и Львова.

Сколько стоит отдых на майские праздники

Мы проверили стоимость недельного отдыха на двоих с авиаперелетом и питанием "завтраки и лучше" с вылетом от 1 мая от ведущих туроператоров и выбрали самые низкие цены.

У туроператора "Coral travel" 7-дневный отдых в 3* отеле в Мармарисе можно найти за 13153 гривны с вылетом 7 мая, в 4* в Фетхие – за 13934 гривен с вылетом на ту же дату, в 5* отеле в Фетхие – за 46819 гривен.

У туроператора "TUI" – отдохнуть в 3* отеле в Мармарисе обойдется в 13667 гривен с вылетом 5 мая, в 3* в Олюденизе – от 19589 гривен с вылетом на ту же дату, в 4* в Мармарисе - от 15054 гривен, в 5* отеле в Гечеке от 72056 гривен с вылетом 5 мая.

У туроператора "Tez Tour" отправиться по этому направлению можно с 18 мая. Неделя в 3* отеле в Мармариса с питанием "все включено" обойдется в 16631 гривну, в 4* там же с питанием "все включено"– от 23499 гривен, в 5* в Мармарисе с питанием "ультра все включено" можно отдохнуть за 44618 гривен.

Фото: Пляж в Олюденизе (pixabay.com)

К слову, при поездке в Турцию необходимо сдавать ПЦР-тест за 72 часа до вылета. Такое требование действует до 14 апреля и может быть продолжено властями для отдельных стран. Также перед поездкой необходимо заполнить электронную анкету с указанием актуального номера телефона, к которому будет привязан индивидуальный HES-код здоровья.

Напомним, мы писали про особенности отдыха в красочной локации Турции.

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