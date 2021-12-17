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Люкс в форме шара. Отели  начинают предлагать туристам необычные номера накануне Рождества

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Пятница 17 декабря 2021 10:35
Люкс в форме шара. Отели  начинают предлагать туристам необычные номера накануне Рождества Фото: Коллаж (РБК-Украина)
Автор: Евгения Тугушева

Апартаменты в Нью-Йорке доступны для бронирования в декабре и январе

В Нью-Йорке уже все улицы украшены праздничными огнями – от Пятой Авеню до знаменитой елки в Рокфеллер-центре.

Знаменитый отель Conrad New York Midtown приглашает туристов погрузиться в атмосферу праздника и насладиться непревзойденной панорамой города в специальных апартаментах на крыше с 180-градусным видом на город, пишет Travelandleisure.com.

Зимний люкс Atrium Suite создан в форме шара со стеклянным куполом. Номер оформлен во французиком стиле с декоративным камином, коврами из искусственного меха и кожи и декор. Для гостей создано специальное меню и особое шампанское.

Цены на проживание в этом зимнем люксе начинаются от 3000 долларов за ночь, не считая еды в номере.

Туристы могут посетить все основные достопримечательности, расположенные рядом с отелем – Центральный парк, Таймс-сквер.

Люкс в форме шара. Отели начинают предлагать туристам необычные номера накануне РождестваФото: Апартаменты в Conrad New York Midtown в Нью-Йорке (travelandleisure.com)

Апартаменты доступны для бронирования с 21 декабря 2021 года по 31 января 2022 года.

К слову, оригинально отпраздновать Рождество предлагают в Чикаго – пожить в особняке из любимого фильма "Один дома".

Дом уже украшен к Рождеству, а гостям предлагают вспомнить детство, пошалить и побегать. Особняк доступен для аренды с 12 декабря. Цена – 25 долларов.

Напомним, ранее мы писали, где погрузиться в атмосферу Рождества – 20 лучших городов Европы для новогодних гуляний этой зимой.

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